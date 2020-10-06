Чистые бриллианты в глубинах драфта НХЛ. Дацюк и ещё 10 крутых поздних пиков

У скаутов и руководства клубов НХЛ – невероятно сложная работа. Надо просмотреть кучу игроков и не промахнуться с выбором. Они могут запросто опростоволоситься с пиками в первых раундах, а могут найти негранёный бриллиант в глубинах драфта, и это уже настоящая удача. Рассказываем о самых крутых поздних пиках за последние 30 лет.

Павел Дацюк – шестой раунд драфта-1998, № 171

953 матча, 918 (314+604) очков

Дацюка не драфтовали два года, а на третий он попал в третью сотню рейтингов. Скаут «Детройта» приехал посмотреть на защитника Дмитрия Калинина, именно тогда его зацепила уникальная игра нападающего из другой команды. Потом приехал ещё раз, а больше никто из НХЛ Дацюка и не видел.

«Ред Уингз» отхватили в шестом раунде человека, которого теперь во всём мире знают под прозвищем Волшебник. Он стал легендой «Детройта», выиграл два Кубка Стэнли, три «Селке Трофи», четыре «Леди Бинг Трофи», вошёл в число 100 величайших игроков в истории НХЛ и Тройной золотой клуб.

«Интернет, удали это!» Издевательский финт на Кутюре — один из лучших шедевров Дацюка Никто не оставлял соперника в дураках с таким изяществом, как Павел Валерьевич.

Хенрик Зеттерберг – седьмой раунд драфта-1999, № 210

1082 матча, 960 (337+623) очков

Будущий капитан «Детройта» был выбран в следующем году, и ещё позже, чем Дацюк. «Ред Уингз» увидели Зеттерберга, приехав в Европу посмотреть на более раскрученного Маттиаса Вейнхандля (в НХЛ он сыграл меньше 200 матчей). Увидели и зацепились, хотя и отмечали, что Зеттерберг ещё не оброс мясом.

Примечательно, что первые три пика «Детройт» потратил на игроков, которые не доехали или не закрепились в НХЛ. Зеттерберг же провёл в «красных крыльях» всю карьеру, выиграл Кубок Стэнли и «Конн Смайт Трофи», стал пятым бомбардиром в истории клуба и членом Тройного золотого клуба.

Джо Павелски – седьмой раунд драфта-2003, № 205

1030 матчей, 792 (369+423) очка

Каким-то образом будущий Капитан Америка и лучший кубковый снайпер среди американцев не попал на радары скаутов. «Сан-Хосе» даже не представлял, что он станет третьим бомбардиром в истории клуба и поможет «акулам» добраться до финала Кубка Стэнли в 2016 году. Даже в 36 лет Павелски продолжает давать жару – в этом плей-офф он стал вторым снайпером, забив 13 голов.

«Старички» спасают «Даллас». А год назад от Павелски и Перри отказались в прежних клубах Красивая история в финале плей-офф НХЛ.

Джейми Бенн – пятый раунд драфта-2007, № 129

814 матчей, 688 (300+388) очков

«Нам повезло. Если бы мы знали, что из него получится, он был бы выбран в первом раунде», — рассказывал директор «Далласа» по персоналу Лес Джексон. К Бенну никто особо не присматривался, потому что, во-первых, он играл в одной из низших юниорских лиг, а во-вторых, в городе, до которого было очень трудно и долго добираться. А кто всё-таки добирался, отмечал неважное катание нападающего. В сборные Бенн тоже не вызывался, так что никто и представить не мог, что в будущем Бенн выиграет Олимпиаду, станет капитаном «Далласа» и получит «Арт Росс Трофи».

Петер Бондра – восьмой раунд драфта-1990, № 156

1081 матч, 892 (503+389) очка

До начала эпохи Александра Овечкина главной легендой и рекордсменом «Вашингтона» был Петер Бондра. «Кэпиталз» выбрали словацкого снайпера, когда ему было уже 22 года – к тому времени он уже был одним из лучших снайперов в Чешской лиге. Нападающий тут же перебрался в НХЛ, дважды становился лучшим снайпером лиги и привёл «Кэпиталз» к первому финалу Кубка Стэнли (который они проиграли).

Единственные Кубки Стэнли «Далласа» и «Тампы». Скандал в финале и великолепный Хабибулин Один из самых обсуждаемых голов в истории НХЛ и великая команда Тортореллы. В качестве связующего звена выступил защитник Сидор.

Николай Хабибулин – девятый раунд драфта-1992, № 204

333 победы в 799 матчах, КН 2,72, 90,7% ОБ

Вратарей вообще редко выбирают рано, да и угадать, как сложится их карьера, намного сложнее, чем с полевыми игроками. Хабибулин, например, перед драфтом успел выиграть МЧМ и съездить на Олимпиаду, но всё равно он был только 17-м вратарём, выбранным на этом драфте. И единственным, который провёл долгую и успешную карьеру. Почти 800 матчей, Кубок Стэнли с «Тампой», звание лучшего вратаря Олимпиады в Солт-Лейк Сити.

Хенрик Лундквист – седьмой раунд драфта-2000, № 205

459 побед в 887 матчах, КН 2,43, 91,8% ОБ

По вратарям вообще можно составлять отдельную подборку. Из ныне действующих нельзя не вспомнить Короля Хенрика. На том самом драфте, где «Айлендерс» сдуру схватили Рика ДиПиетро под первым номером, их соседи «Рейнджерс» были куда удачливее.

Лундквист стал рекордсменом клуба по количеству матчей, побед, «сухарей», сейвов и проценту отражённых бросков, выиграл «Везина Трофи», дошёл до финала Кубка Стэнли в 2014 году и стал олимпийским чемпионом со сборной Швеции. Он занимает шестое место по победам в истории НХЛ.

Даниэль Альфредссон – шестой раунд драфта-1994, № 133

1246 матчей, 1157 (444+713) очков

«Оттава» в первые годы в НХЛ обреталась в подвале турнирной таблицы и часто выбирала на драфте в числе первых (перед первым сезоном, например, взяла Алексея Яшина). В 1994 году они выудили своего будущего капитана аж в шестом раунде. В клубе долго спорили, нужен ли им ещё один европеец, но кто-то настоял, что Альфредссон стоит риска.

Шведский не привлекался в юниорские и молодёжные сборные, но после 20 лет расцвёл. Он стал одной из главных звёзд команды, вывел её в финал Кубка Стэнли в 2007-м, став лучшим бомбардиром плей-офф, и закончил карьеру вторым шведским бомбардиром в истории НХЛ. В «Сенаторз» ему принадлежит куча рекордов – по голам, передачам, очкам, победным голам, в большинстве, в меньшинстве. Его номер выведен клубом из обращения.

Лучшая тройка в истории «Оттавы», ей восхищались в НХЛ. Как играла Pizza Line Как создавалось сочетание Хитли – Спецца – Альфредссон, чего добилось и почему так называлось. Великие игроки без главной победы в жизни.

Ондржей Палат – седьмой раунд драфта-2011, № 208

496 матчей, 328 (110+218) очков

Удивительно, но Палат был четвёртым с конца игроком на драфте. А ведь он играл в юниорской лиге в одной команде, в одном звене с Шоном Кутюрье, за которым скауты наблюдали весь год (он ушёл под восьмым номером), и набрал столько же очков. Теперь он играет в первом звене «Тампы» рядом с Никитой Кучеровым и только что стал обладателем Кубка Стэнли.

Кучерова, Пойнта и Василевского «Тампе» нашел гениальный скаут. Кто такой Эл Мюррей? Он помог Стиву Айзерману собрать перманентного претендента на Кубок Стэнли.

Джонни Годро – четвёртый раунд драфта-2011, № 104

464 матча, 445 (151+294) очков

На Годро висел ярлык «слишком маленький для НХЛ», но в «Калгари» здравый смысл перевесил. «Огоньки» сочли, что умение играть в хоккей важнее размера, а Годро приковывал к себе внимание в каждой смене в USHL. В итоге он подошёл и для НХЛ, играет в первой тройке «Калгари» и набирает в среднем чуть меньше очка за игру.

Патрик Хёрнквист – седьмой раунд драфта-2005, № 230

770 матчей, 480 (238+242) очков

Хёрнквист – силовой форвард, который зарабатывает свой хлеб в битвах на пятачке и в углах площадки и может сыграться с любым центром. У него не так много очков по сравнению с другими игроками в этой подборке, но он точно стоит упоминания как, пожалуй, лучший последний пик драфта в истории НХЛ. На его счету 12 сезонов в НХЛ, Олимпиада, Кубок мира и звание чемпиона мира и два Кубка Стэнли. По иронии судьбы, оба трофея он выиграл вместе с первым пиком того драфта Сидни Кросби.