Как выступают иностранцы на Западе? Рейтинг легионерских бригад КХЛ

Продолжаем следить за игрой иностранцев в КХЛ. После первой трети чемпионата мы оценили уровень игры легионерских бригад клубов КХЛ, а также их вклад в успех команды. В скобках указана оценка, которую мы давали летом.

11. «Сочи» — 4.5 (7.0)

Легионеры: в. Лассинанти, з. Рундблад, н. Нильссон, н. Юханссон, н. Карьялайнен, н. Стрёмвалль



В черноморском клубе возлагали большие надежды на иностранцев, но они откровенно провалились. Летом мы не ждали чудес от такой легионерской бригады, но и не думали, что их игра выбросит «Сочи» за пределы кубковой восьмерки. Планку держит лишь Мальте Стрёмвалль, который наверняка попытается перейти в другую команду до дедлайна.



Очень сильно разочаровал Рунблад, который должен был стать главной силой южан на синей линии. Про тройку новичков-нападающих мы вообще молчим.

10. «Динамо» Рига – 5.0 (б/о)

Легионеры: в. Макинтайр, з. Сунд, з. Майоне, з. Скарлетт, з. Эллис, з. Витасек, з. Мюррей, з. О’Брайн, н. Митчелл, н. Уайт, н. Левин, н. Липон



Не лучше дела обстоят у рижского «Динамо». Команду удалось собрать в последний момент, подписания идут до сих пор. Мешают игре рижан постоянные случаи коронавируса в команде, а также карантинные меры правительства Латвии. В таких условиях невозможно построить боеспособный коллектив. И никакие легионеры здесь не помогут. Хотя, будем честны, в Риге собраны далеко не лучшие иностранцы.

Фото: dinamoriga.lv

9. «Северсталь» — 5.5 (6.0)

Легионеры: з. Лалонд, з. Виттасмяки, н. Лишка, н. Букартс, н. Абдул, н. Няттинен



При желании владельца череповецкого клуба, «Северсталь» могла бы стать командой уровня СКА или ЦСКА, но сталеваров не балуют деньгами. Несмотря на это, в этом сезоне коллектив Разина забрался очень высоко. Заслуга легионеров? Конечно же нет, в Череповце очень круто играют российские ребята и белорус Кодола. При желании, иностранцев «Северстали» можно без проблем заменить отечественными хоккеистами. Сделаем исключение для Няттинена, который совсем недавно добрался до череповецкой команды.

8. ЦСКА – 7.0 (8.0)

Легионеры: в. Юханссон, з. Робинсон, з. Дальбек, н. Кемпе, н. Лайпсик



Мы уже давно привыкли, что результат в армейской команде делают не легионеры. На высоком уровне играют защитники Робинсон и Дальбек, заметен Кемпе. Начало сезона не получилось у Лайпсика и Юханссона, который совсем недавно вернулся на лёд. У армейцев из Москвы неплохие иностранцы, но далеко не идеальные. И это не ведущие игроки в команде. Крепкая семерка по десятибалльной системе.

7. СКА – 7.0 (7.5)

Легионеры: в. Хелльберг, з. Бенгтссон, з. Фантерберг, н. Вей, н. Кемппайнен, н. Аалтонен



Чуть лучше дела обстоят у армейцев с Невы. Бенгтссон является лучшим бомбардиром-защитником, Аалтонен и Вей – игроки топ-6, а Кемпайнен стал играть лучше. Есть вопросы по шведскому голкиперу Хелльбергу. Легионер уступает по игре молодым Бердину и Аскарову. Но справится ли молодежь на длинной дистанции? Недавно армейцы подписали Фантерберга, ходят слухи о подписании Митчелла. Семь иностранцев в одной команде – очень много, поэтому мы не удивимся, если шведский страж ворота покинет Санкт-Петербург.

В СКА подписали шестого легионера из НХЛ. Теперь клуб выгонит вратаря Хелльберга? У «армейцев» талантливые российские голкиперы, а с приходом защитника Оскара Фантенберга в команде переизбыток иностранцев.

6. «Динамо» Москва – 7.5 (9.0)

Легионеры: з. Чайковски, з. Хиетанен, н. Яшкин, н. Линдберг, н. Пулккинен



Москвичей достаточно сильно лихорадило в первой трети чемпионата, по сети даже гуляли слухи о возможной отставке Крикунова. Не такого результата ждали на старте от «Динамо». Но что стало причиной этого провала? Можно очень долго искать виноватых, по очереди показывая пальцем на каждого человека в структуре московского клуба, но в этом материале мы рассуждаем об иностранцах. Из них хорошо выступает разве что Яшкин, на счету которого 14 шайб. Чайковски и Хиетанен серьезно сдали, а Пулккинен и Линдберг играют на среднем уровне, не показывая ничего из серии «вау».

«Играем за Крикунова». Игроки «Динамо» в третий раз за два года спасают своего наставника Лидеры клуба не хотят лишних движений, а великий тренер готов превзойти достижение Владимира Юрзинова 28-летней давности.

5. «Спартак» — 7.5 (8.0)

Легионеры: в. Гудачек, з. Юсэ, н. Ганзл, н. Радил, н. Лехтеря, н. Бакош



Другой коллектив из Москвы практически оправдал наши ожидания касаемо игры иностранцев. Легионеры в «Спартаке» стали лидерами в своих линиях, но пока их стараний не хватает для стабильного выступления красно-белых. Возможно, стоит поднажать россиянам, но и тому же Юсэ не мешало бы добавить в надежности у своих ворот. Ну или посмотрим на Бакоша, который стал 6-м легионером. Словак играет не лучше некоторых россиян, стоит ли его держать в команде?

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

4. «Локомотив» — 8.0 (8.5)

Легионеры: в. Паскуале, з. Охтамаа, н. Ландер, н. Петерссон, н. Пяярви-Свенсон



Ярославцы под руководством Скабелки очень радуют в этом сезоне. Кажется, что команда и тренер нашли себя. В «Локомотиве» собран очень ровный состав, опасность исходит от любого звена. Легионеры не затерялись и без проблем стали винтиками системы белорусского тренера. Положение легионеров в Ярославле можно сравнить с армейскими клубами, они не играют главную роль, однако в клубе с берегов Волги иностранцы выступают стабильнее. Чего только стоят последние матчи Паскуале.

«Локомотив» — самая горячая команда КХЛ. В Ярославле наконец готовы к Кубку Гагарина? Чистка в «Сибири», двойные стандарты по коронавирусу и с треском провалившийся Костин – в итогах недели КХЛ.

3. «Йокерит» – 8.5 (8.0)

Легионеры: в. Калниньш, в. Линдбек, з. Крейчи, з. Лёв, з. Грант, з. Пудас, з. Скленичка, н. Енсен, н. Шредер, н. О'Нилл, н. Норман

В финской команде хватает иностранцев, причем высокого уровня. Если бы не постоянные ограничения от финских властей, «Йокерит» стабильно бы шел в топ-4 западной конференции. Прибавил в игре швед Лёв, отлично смотрятся О’Нилл, Енсен и Шредер. Немного разочаровал защитник Грант, который серьезно сдал в статистике, но в целом команда из Хельсинки оправдала наши ожидания. Менеджмент финнов в очередной раз показал всем свой высокий профессионализм.

2. «Витязь» — 8.5 (7.5)

Легионеры: з. Ержабек, з. Хультстрем, н. Теденбю, н. Дэнфорт, н. Даугавиньш



По-хорошему удивили иностранцы из Подмосковья. Разочаровал разве что Ержабек, который в конце сентября угодил в лазарет. Другой защитник-иностранец Хулльстрем проводит на льду больше остальных, сполна оправдывая свое игровое время. Хороши Даугавиньш и Теденбю, но мы хотели бы остановиться на другом иностранце.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Джастин Дэнфорт – одно из главных открытий сезона. Канадец три сезона назад выступал в североамериканской ECHL, затем перебрался в Финляндию, где смог стать лучшим бомбардиром в прошедшем сезоне. Менеджмент «Сибири» не даст соврать, что далеко не все игроки из Финляндии смогут заиграть в КХЛ. Но Дэнфорт оправдывает все авансы, что ему выдавали. Если 27-летний нападающий не сбавит оборотов, то в следующем сезоне мы его увидим в топ-клубе.

1. «Динамо» Минск – 9.0 (7.5)

Легионеры: в. Тэйлор, в. Фурх, з. Альмквист, з. Менелл, н. Клинкхаммер, н. Спунер, н. Козун, н. Принс, н. Паре, н. Лодня



Кто-нибудь летом ожидал увидеть минчан в верхней части таблицы с учетом коронавируса, который подкосил всех лидеров в октябре? Главная причина такого успеха – легионеры. Но начнем с ложки дёгтя в бочке меда. Не оправдал ожиданий чех Фурх, который пока не справляется с задачей основного вратаря. Большего ожидали и от Адама Альмквиста, а Франсис Паре проиграл конкуренцию молодому Шаранговичу, опустившись в третье звено.

Фото: hcdinamo.by

Ведущими игроками в атаке у минчан стали Менелл, Спунер, Клинкхаммер, Принс и Козун. Почти каждый из них в среднем за матч набирает 1 результативный балл. Иностранцы получают много времени и сполна оправдывают его. Значительно улучшил свою статистику канадский вратарь Тэйлор, относительно неплохо смотрится арендованный у «Миннесоты» американец с белорусскими корнями Лодня.



В Минске собрался очень интересный коллектив, особенно с учетом местных финансовых возможностей. Хватит ли «зубров» до конца чемпионата? Смогут ли минские иностранцы вывести свою команду в плей-офф?