Россия спасла матч за минуту до сирены! Что теперь напишут наглые шведские СМИ?

Ещё перед началом финского этапа Евротура обозреватель шведского издания Aftonbladet Густав Ранкеског раскритиковал решение Федерации хоккея России отправить на первый этап Евротура Кубок Карьяла молодёжный состав.

«На прошлой неделе сборная России представила свой состав на Кубок Карьяла. Он больше напоминал молодёжную команду. Не поступайте, как Россия! Есть же договор отправлять на турнир лучшие национальные команды», — отметил Ранкеског.



О подробностях этой договорённости рассказал и директор шведской хоккейной ассоциации Улоф Эстблом.



«Решение России стало для нас сюрпризом. У нас есть диалог между странами, в нём мы договорились отправлять свои лучшие национальные команды. Хотели бы мы сделать то же самое и отправить молодёжный состав? Нет, такой идеи никогда не было. Мы рассматриваем Евротур как взрослый турнир. А молодёжка сыграет два матча с Финляндией в Мальмё», — сказал Эстблом.

Швеция — Россия. Наша молодёжь снова выиграла на Кубке Карьяла! Команда Игоря Ларионова одержала вторую победу на турнире. Вслед за финнами обыграны и шведы.

В общем, шведы только и делали, что критиковали нашу федерацию и явно недооценивали российскую сборную. Складывалось ощущение, что «Тре Крунур» повезут на Кубок Карьяла игроков уровня Виктора Хедмана и Элиаса Петтерссона, но ведь состав скандинавов просто смешон. Лучше бы заботились о своей сборной и её игроках, а не изливали желчь на других.



К чести российской национальной команды, она в спокойном ритме готовилась к Евротуру, а молодые хоккеисты впитывали всё то, что им говорил тренерский штаб. Времени на перепалку со шведами попросту не было.

В том, что сборная России далеко не слабее своих соперников, можно было убедиться уже после игры с финнами, завершившуюся со счётом 6:2 в пользу коллектива Игоря Ларионова. Хозяева турнира были разбиты в пух и прах молодыми российскими игроками, среди которых хватает людей, выбранных в первом раунде драфта НХЛ. А вот сборная Финляндии, собранная из хоккеистов местного чемпионата, выглядела блекло.

Сегодня же российская ледовая дружина встречалась со шведами, которые в первом матче Евротура не справились с чехами. В целом хоккей получился осторожным. Команды здорово «убивали» меньшинство, а в большинстве наоборот, выглядели не так уверенно.



Когда в концовке третьего периода Антон Ведин пробил Ярослава Аскарова и вывел шведов вперёд кто-то подумал, что отыграться у россиян уже не получится. Но всё получилось ровно наоборот. Аскарова заменили на шестого полевого игрока, в результате чего россияне заперли соперника в зоне. В итоге Подколзин от борта сделал шикарный перевод в центр, Родион Амиров принял шайбу и без помех расстрелял ворота скандинавской команды. Форвард уфимского «Салавата Юлаева» отличился уже во второй встрече подряд.

Русская молодёжь снова сильнее взрослых! Победный буллит шведам от Подколзина – это шедевр Наша команда вынуждена была терпеть всю игру, но в конце показала крутой характер.

Дожать же соперника получилось в серии буллитов, где снова отлично себя проявил Аскаров, а отличились всё тот же Амиров и Подколзин. 2:1 – победа сборной России.

Фото: fhr.ru

«Критика со стороны шведской прессы до начала турнира? Стараемся не реагировать на то, что говорят в СМИ. Понимаем и знаем нашу цель, поэтому не хотим нервировать ребят, но определённая мотивация, конечно, у них есть. Всегда отталкиваемся от нашей игры, от нашего результата. Важно дать почувствовать ребятам, что такое командный дух, игра. Не хотим их загружать какими-то высказываниями и негативом, которые есть в прессе», — заявил после матча исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов.



Интересно, что теперь напишут сами наглые шведские СМИ? И будут ли они искать оправдания уже двум поражениям своей команды? Ну а мы ещё раз поздравляем российскую молодёжь и с нетерпением ждём воскресного матча с Чехией.