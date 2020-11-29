10 лучших команд НХЛ из 2010-х. Чемпионский «Вашингтон» и великолепный «Чикаго»

У тех же «столичных» в эти годы было много потрясающих составов, и неизвестно, какой из них лучше.

После героического окончания сезона-2019/2020 как-то неожиданно завершилось очередное хоккейное десятилетие, которое подарило нам множество очень интересных команд. Свою версию рейтинга лучших 10 клубов из 2010-х мы предлагаем вашему вниманию.

10. «Вегас Голден Найтс»-2018

«Вегас» — самая интригующая команда десятилетия. От «золотых рыцарей» поначалу не было никаких ожиданий, поскольку новый клуб до этого никогда не был успешным сразу. Драфт расширения, который проводил генменеджер «Голден Найтс» Джордж Макфи, многие воспринимали со скепсисом, а обозреватели даже упражнялись в острословии в соцсетях: «Макфи знает, что он собирает команду не для АХЛ?»



Однако «Вегас» оказался намного лучше, чем предполагалось. В первый же год «рыцари» неожиданно вышли в финал Кубка Стэнли, и в этом не было какой-то сверхъестественной случайности или везения. Это была классная команда, которая уступила в финале лишь «Вашингтону» Овечкина, и с тех пор «рыцари» каждый год претендуют на высокие места.

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9. «Сан-Хосе Шаркс»-2016

После долгих лет разочарования «акулы», которых возглавлял дуэт Джо Торнтона и Патрика Марло, наконец-то вышли в финал Кубка Стэнли. Это был невероятный «забег», но в финале 2016 года калифорнийцы ничего не смогли сделать с потрясающим «Питтсбургом», который одержал победу в шести матчах. Торнтон и компания уступили в двух первых матчах в гостях, затем выиграли один матч дома, а ключевой стала четвёртая встреча, которую «пингвины» выиграли на выезде. Для Марло и Торнтона, вероятно, это была первая и последняя попытка выиграть Чашу. 41-летний Торнтон ещё надеется получить свой шанс в «Торонто», но вероятность этого пока оценивается не слишком высоко — слишком уж много недостатков в игре нынешних «Мэйпл Лифс».

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8. «Нью-Йорк Рейнджерс»-2015

Спустя год после того, как «рейнджеры» попали в финал Кубка Стэнли, команда доказала, что их выход в главную серию сезона был не случайным. Да, в 2014 году «Рейнджерс» проиграл в финале «Лос-Анджелесу», но на следующий год последовал потрясающий «пробег» из 53 побед в регулярке. Хенрик Лундквист был на пике своего могущества, Рик Нэш забил 40 голов, а состав был сбалансированным и классным — «синерубашечники» были проблемой для любого соперника. В первом раунде ньюйоркцы в пяти матчах обыграли «Питтсбург», затем в семи матчах был бит «Вашингтон», но затем на пути «Рейнджерс» встала «Тампа», которая вышла в финал и уступила там «Чикаго».

7. «Вашингтон Кэпиталз»-2018

У «столичных» было много великолепных составов за последние 10 лет, но забавно, что чемпионский состав многие считают далеко не лучшим. Тем не менее, в команде, которая выиграла Кубок Стэнли, был наконец-то найден баланс между атакой и обороной, а за счёт победы над «Питтсбургом» во втором раунде «Вашингтон» смог преодолеть свой психологический барьер. Кузнецов забил победный гол в овертайме матча №6 и отправил «Пингвинз» в отпуск, в финале Восточной конференции великолепно сыграл Брэйден Холтби, а затем «столичные» прервали сказку для «Вегаса».

От Овечкина до Оши. Как «Вашингтон» собирал чемпионскую команду Оказалось, что для победы не обязательно совершать громкие обмены в дедлайн.

6. «Сент-Луис Блюз»-2019

«Блюзменов» можно назвать самой странной командой десятилетия. «Синие» открыли сезон-2018/2019 с намерением претендовать на высокие цели, но к началу января оказались на самом дне. Смена главного тренера, новый герой в лице голкипера Джордана Биннингтона смог улучшить ситуацию настолько, что «Сент-Луис» быстро обрёл игровой тонус и заиграл по-чемпионски круто. Правда, позже всё исчезло почти так же быстро, как и появилось: «музыканты» не потеряли статуса претендента, но частые травмы лидеров мешают реализовать свой потенциал ещё раз.

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5. «Вашингтон Кэпиталз»-2016

Они выиграли 56 матчей в регулярном чемпионате, набрав 120 очков. Они были готовы рвать и метать, обыгрывая всех на пути к заветному трофею, но у «Питтсбурга» были на это свои планы. В шести матчах второго раунда «столичные» снова потерпели поражение, а «пингвины» были единственным коллективом, кто мог обыграть тот «»Вашингтон».

4. «Лос-Анджелес Кингз»-2014

«Лос-Анджелес» образца 2012 и 2014 годов стал уникальным явлением. «Короли» образца 2014 года доминировали в защите, посредственно играя в атаке, но обладали потрясающим характером. Три победы в седьмых матчах серии, победа над «Сан-Хосе» после счёта 0-3 — всё это стало потрясающей историей, которую вряд ли можно повторить. В финале «Лос-Анджелес» в пяти матчах был сильнее «Рейнджерс», и в двух матчах того финала потребовался двойной овертайм (оба раза калифорнийцы выиграли).

3. «Бостон Брюинз»-2011

Вратарский дуэт Тима Томаса и Туукки Раска стал образцом надёжности в этом десятилетии. «Мишки» здорово прошли путь до финала, где им попался крепкий «Ванкувер», и финальная серия затянулась до семи матчей. «Бостон», ведомый Харой, Маршаном и Бержероном в каждом победном матче финальной серии имел преимущество не менее трёх шайб, а в седьмой встрече, которая проходила в Ванкувере, одержал победу со счётом 4:0.

2. «Питтсбург Пингвинз-2016»

«Пингвины» плохо начали тот регулярный чемпионат, и к концу декабря выпали из зоны плей-офф. Казалось, что состав команды плохо сбалансирован, а эпоха Сидни Кросби и Евгения Малкина подходит к концу. Сам российский форвард тогда отметился известной мотивационной речью в раздевалке, обращаясь к команде, а руководство предприняло грамотный шаг, поставив главным тренером Майка Салливана. Несколько отменных сделок (команду пополнили Мэтт Мюррей, Брайан Раст, Конор Шири, Карл Хагелин) — и «Питтсбург» было уже не удержать. Это был несокрушимый коллектив, поражавший соперников скоростью и техникой владения шайбы.

«Джино — это «Ламборгини», а Сидни — «Феррари» и пикап». Кем был бы Малкин без Кросби? Без Кросби Малкин играет результативней. Но смог бы он стать настоящим лидером?

1. «Чикаго Блэкхоукс»-2013

На первое место сначала хотелось поставить «Тампу» образца прошлого года. Пусть она и неожиданно проиграла «Коламбусу» в первом раунде, но всем было понятно, что это всего лишь роковая случайность, в то время как рекордные 62 победы случайными быть не могли. Но в итоге вес достижений «Чикаго» чуть перевесил — отчасти и из-за того, что «чёрные ястребы» сейчас в глубоком кризисе, а «Тампа» наоборот, будет только наращивать чемпионский аппетит.



«Чикаго» в 2013 году набирал очки в 24 матчах подряд с начала регулярного чемпионата. Выигранный «Президент Трофи», триумфальный финал из шести матчей против «Бостона», где был тройной овертайм в первой игре — всё это был пик могущества «Блэкхоукс» в главе с Патриком Кейном и Джонатаном Тэйвзом.