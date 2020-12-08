Один из самых эпичных автоголов в истории НХЛ. Даже соперники жалели игрока «Эдмонтона»

Автоголами в хоккее никого не удивишь – шайбы отлетают в ворота от защитников на пятачке, игроки забивают в пустые на отложенном штрафе, вратари нечаянно завозят снаряд в сетку ногой. И в истории НХЛ таких голов было немало, но провал молодого защитника «Эдмонтона» Стива Смита 30 апреля 1986 года является одним из самых эпичных.

Незабитый буллит Буре в финале Кубка Стэнли. Главный промах в карьере Русской Ракеты Эта серия была первым и, как оказалось, последним шансом легендарного форварда завоевать трофей.

«Эдмонтон» был лучшей командой НХЛ – два подряд Кубка Стэнли, невероятные Гретцки, Курри, Коффи и Мессье, уверенная победа в регулярном чемпионате. Команда готовилась в очередной раз защитить чемпионский титул и считалась безоговорочным фаворитом во втором раунде с «Калгари». Но «огоньки» навязали в этой Битве за Альберту нешуточную борьбу – «Эдмонтону» пришлось трижды отыгрываться в серии. В седьмом матче «нефтяникам» тоже пришлось тяжело, в начале второго периода они проигрывали 0:2, но смогли сравнять счёт.

Всё шло к тому, что следующий гол должен был стать решающим. На шестой минуте третьего периода Марк Напьер с передачи Гретцки мог вывести «Эдмонтон» вперёд, но Майк Вернон далеко выкатился из ворот и отразил опасный бросок. Игра переместилась на другой конец площадки, но ничего не предвещало беды. Нападающий Перри Березан просто забросил шайбу в зону и поехал на смену. Грант Фюр остановил шайбу за лицевой линией и оставил её Смиту, который хотел сделать передачу через центр, но… Попал в ногу Фюру, и шайба отскочила в ворота.

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Смит рухнул на лёд, осознавая всю чудовищность своей ошибки. На арене многие не сразу поняли, что произошло. Березан, на которого в итоге записали гол, стоял спиной ко льду и ничего не видел. «Я был на скамейке и искал, куда сесть. Внезапно трибуны замолкли и издали тяжёлый тихий стон. Не уверен, что на нашей скамейке кто-то радовался, никто не понимал, что происходит», — вспоминал Березан.



«Эдмонтон» сделал всё возможное, чтобы сравнять счёт, но автогол Смита стал победным для «Калгари». Они в итоге вышли в финал Кубка Стэнли, где проиграли «Монреалю» в пяти матчах.



«Это была большая ошибка, но мне придётся с этим жить. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь её искупить, но надо жить дальше. Завтра снова встанет солнце», — говорил убитый горем Смит, вытирая слёзы с лица. Это был его 23-й день рождения и последний матч в первом полноценном сезоне в НХЛ.

Гретцки и другие игроки «Эдмонтона» встали на защиту Смита, которого пресса тут же обвинила во всех грехах. Даже соперники не могли ему не сочувствовать. «Мне было очень его жаль, я даже что-то сказал по этому поводу в раздевалке. Но пара ветеранов меня оборвали, сказав, что нельзя жалеть соперника после победы. Мне тогда был 21 год, я их послушался и не сказал репортёрам, что сочувствую Стиву, но мне было невероятно его жаль», — вспоминал Березан.

На самом деле переживал не только Березан, просто остальные в «Калгари» не показывали своих чувств. «Мы, конечно, были счастливы, что победили, но невозможно было не проникнуться сочувствием к Стиву», — вспоминал нападающий «Флэймз» Джо Маллен.

Смит смог пережить этот провал – уже в следующем году «Эдмонтон» вернул себе чемпионский титул, и защитник был первым, кому Уэйн Гретцки передал Кубок Стэнли. Смит назвал это «искуплением грехов». Он провёл отличную карьеру в НХЛ, отыграв 15 сезонов, стал трёхкратным чемпионом лиги, а в 1991 году завоевал Кубок Канады. Более того, он признавался, что гол в свои ворота помог ему изменить взгляды на жизнь. «Этот инцидент научил меня смирению. С того самого дня я всегда переживаю за людей и никогда не желаю им провала», — говорил он.



Хотя это был не финал, а только второй раунд, болельщики до сих пор считают, что ошибка Смита лишила «Эдмонтон» шанса повторить рекорд НХЛ, установленный «Монреалем» в 1960-м – выиграть пять Кубков Стэнли подряд. Но жаловаться всё равно глупо – «Ойлерз» становились чемпионами пять раз за семь лет.