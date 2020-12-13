«Спасибо судьям за победу «Динамо». Обладатель Кубка Стэнли возмущён судейством в КХЛ

«Спасибо судьям за игру и победу «Динамо»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и московского «Динамо» не привлёк повышенного внимания к себе со стороны российской прессы. Эту встречу не транслировали ни на одном из российский каналов, и посмотреть за возвращением Владимира Крикунова в Нижнекамск можно было только на официальном сайте лиги. 13 декабря в российской лиге проходили гораздо более интересные встречи с точки зрения турнирной афишы. Однако именно встреча в Нижнекамске завершилась скандалом, который спровоцировал защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв.

Обладатель Кубка Стэнли в составе «молний» сейчас проводит отпуск в родном Нижнекамске в ожидании старта нового сезона за океаном. Воспитанник «Нефтехимика» стал специальным гостем матча с «Динамо», провёл автограф-сессию в первом периоде, а затем зажёг в «Инстаграме» после окончания встречи. «Спасибо судьям за игру и за победу «Динамо», — написал расстроенный Сергачёв в своём «инстасториз» через несколько минут после досадного поражения родной команды в домашнем матче.

Сергачёв — о поражении «Нефтехимика»: спасибо судьям за игру и за победу «Динамо»

Нижнекамский клуб действительно потерпел поражение невероятно обидным и досадным образом. На 47-й минуте словацкий форвард «волков» Либор Гудачек удачно сыграл на добивании и вывел свою команду вперёд, сделав счёт 2:1 в пользу «Нефтехимика». Следом проводившие очень качественный матч хозяева могли увеличивать разницу в счёте, но новичок «Динамо» Эмиль Гарипов оставил гостей в игре. А затем бело-голубые включились и перевернули ход встречи – последовательно отличились Даниил Тарасов и Вадим Шипачёв. «Динамо» одержало четвёртую победу в пятиматчевой выездной серии и на мажорной ноте ушло на перерыв, связанный с паузой на второй этап Евротура.

Крикунов: игра у «Динамо» не получалась, но важен результат. Гарипов подчистил ошибки

Впрочем, давайте вернёмся к заявлению Сергачёва. Какие решения судей привели российского защитника в такое негодование? С высокой долей уверенности готов предположить, что всему виной удаление нападающего «Нефтехимика» Рафаэля Бикмуллина, повлекшее за собой победный гол Шипачёва. За несколько секунд до фола самого Бикмуллина могло показаться, что правила нарушал динамовец Иван Муранов. Форвард третьего звена бело-голубых коньком зацепил ногу защитника «Нефтехимика» Александра Осипова, после чего тот упал на лёд. Главные арбитры встречи Павел Овчинников и Артур Кулёв не зафиксировали нарушения правил со стороны Муранова, а спустя всего несколько мгновений упал уже сам Иван – в очень похожем моменте его опрокинул на лёд Бикмуллин. На сей раз свисток арбитров прозвучал – они выписали две минуты форварду «волков» и оставили хозяев в меньшинстве. На реализацию большинства динамовцам хватило всего девяти секунд – капитан «Динамо» и сборной России Шипачёв удачно сыграл на пятаке и поставил точку в напряжённом матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ. Видео удаления можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев на послематчевой пресс-конференции в первую очередь акцентировал внимание журналистов на ошибках игроков своей команды и винил Бикмуллина за нереализованный момент. Впрочем, о судействе Буцаев говорить и не имел материальной возможности. В отличие от Сергачёва, наставник «волков» является официальным лицом, а критика судей в КХЛ обходится в копеечку, эквивалентную 300 тысячам рублей.



«Вы знаете, тяжело находить слова после вот таких матчей. Наверное, мы сегодня выглядели сильнее соперника и достаточно создали моментов. Но всё перечеркнул третий период, когда один наш игрок мог становиться героем матча, а стал его антигероем. Удаление на последней минуте… Здесь соперник нас и наказал. «Динамо» показало, что игра длится 60 минут. Что-то по самоотдаче, по желанию, по игре даже сказать нечего. Устали бороться со своими же ошибками, причём простейшими», — сетовал Вячеслав Геннадьевич после матча.

Буцаев – о поражении от «Динамо»: один игрок мог становиться героем, а стал антигероем

Должны ли были судьи удалять Муранова за контакт в эпизоде с Осиповым? Основания увидеть подножку в действиях Ивана есть, но таких эпизодов за 60 минут основного времени происходит великое множество. В данном случае большую роль сыграл несчастный случай, что всего через несколько секунд сфолили уже на самом Муранове, и арбитры в обоих случаях приняли сторону «Динамо». Что же касается высказывания Сергачёва, то примечательно то обстоятельство, что Михаил стал уже не первым игроком НХЛ, оставшимся обиженным на работу судей матча его родной команды в КХЛ за последнее время.

«Стыдно за такое судейство. Арбитр убил игру»

Всего полтора месяца назад вопросы к судьям (и, что интересно, тоже через «Инстаграм») задавал воспитанник «Северстали» Павел Бучневич. 26 ноября российский форвард посетил встречу родной команды со СКА. Перед третьим периодом игроки «Северстали» вели со счётом 2:0, однако СКА забросил за восемь минут три шайбы и одержал победу. После финальной сирены судьи Сергей Кулаков и Виктор Бирин удалили Даниила Вовченко. Хоккеист череповецкой команды получил дисциплинарный штраф — удаление до конца игры за оскорбление судей и неспортивное поведение.



«Стыдно за такое судейство. №13 (Сергей Кулаков. — Прим. «Чемпионата») убил игру! «Северсталь» — молодчики», — написал воспитанник череповецкого клуба в «сториз» своего «инстаграма». Тогда на защиту чести и достоинства судей словно на амбразуру бросился бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.

«Игроки не имеют права комментировать судейство, тем более что права на Бучневича принадлежат СКА. Что касается удалений в этом матче, хотелось бы напомнить Павлу два эпизода, в которых «армейцы» совершенно справедливо были наказаны судьями двухминутными удалениями. Одно из них было за задержку игры.



При счёте 1:2 Неволин зацепил Ткачёва — чистые две минуты. Первая и третьи шайбы СКА были заброшены в равных составах. Было ещё и удаление Вовченко. Когда лайнсмены зафиксировали чистое положение вне игры, 28-й номер череповчан отреагировал очень эмоционально, откинув шайбу после свистка, что не имел права делать. Однако этот момент судьи не зафиксировали. Его эмоции захлестнули, и он вступил в перепалку с арбитром Кулаковым. Этого ни один арбитр никогда не простит в любой лиге — НХЛ, КХЛ, ВХЛ, МХЛ и т.д. Поэтому лидер «Северстали» должен предъявить претензии себе, а команда — ему, что он подвёл в концовке матча. А Бучневичу посоветовал бы внимательно изучить правила и регламент лиг и где он играет», — сказал Плющев.

Плющев: посоветовал бы Бучневичу внимательно изучить правила

Скорее всего, высказывание Сергачёва после матча «Нефтехимика и «Динамо» не получит публичной реакции со стороны Плющева или других российских хоккейных экспертов. Так что нам остаётся лишь дождаться официальной позиции главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, которую мы обычно узнаём посредством программы «Судейская», выходящей раз в две недели на КХЛ ТВ. От себя хочется только пожелать боссу российских хоккейных судей ещё большей публичности. Лиге ничто не мешает взять пример со своих футбольных коллег и выкладывать на официальном сайте организации разбор таких резонансных моментов, которые приводят в недоумение самих хоккеистов.