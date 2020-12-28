Россия играла с Чехией примитивно, а как иначе? Нашим не хватило удачи, эмоций и лидеров

Мы все восхищались стилем игры молодёжки Игоря Ларионова на Кубке Карьяла. После встречи с США уже на МЧМ я отмечал классную тактическую гибкость команды Профессора. Но тут пришли чехи и испортили всё впечатление. Или разрушили миф о возвращении на нашу землю лампового советского хоккея? Давайте разбираться.

Чехи замучили наших и наказали за грубые ошибки. Россия без голов на МЧМ впервые за 9 лет Сборная Чехии провела близкий к идеальному матч и добилась заслуженной победы.

Для начала – как раз о советском хоккее. Пока в Эдмонтоне его нет. В контрольной игре с канадцами наши больше бились и бодались – тогда многое списали на товарищеский характер матча да неоптимальные физические кондиции после длительного перелёта и карантина. И то правда: канадцы тоже выглядели тяжеловато, просто забили свой момент, а мы – нет. Ладно, затем случилась очень неплохая игра с США. Советский стиль в ней проглядывал, Россия играла симпатично и с преимуществом, но голы-то забивала рабочие, простые, либо использовала ошибки американцев. Ну а сегодня Чехия просто переехала все попытки сыграть красиво своим автобусом.

В чём же дело? Почему мы не видим на МЧМ той раскатистой, размашистой, доминирующей игры, что была в ноябре в Хельсинки? Во-первых, уровень соперников другой. Как мы видим, топовая молодёжь оказывается сильнее третьего-четвёртого состава взрослых. Во-вторых, у России турнир проваливают те игроки, которые и отвечают в нашей национальной команде за связь поколений, то есть за пресловутый советский стиль. Лидеров у сборной России в упор не видно уже два матча, вот в чём проблема. Где капитан Подколзин, чьё видение площадки и умение продавить оборону в одиночку очень бы пригодились сегодня сборной? Я прекрасно отношусь к Василию, но на МЧМ он вновь заставляет говорить о том, что его значительно переоценили. А где сильнейший центр страны по своему году Хуснутдинов? Вбрасывания Марат выигрывает отменно, но, отъезжая от точки, он стабильно растворяется на льду. Не оправдывает ожиданий Амиров, который в Эдмонтоне плохо держит шайбу и не пользуется своей скоростью, а Чинахов, напротив, много бегает, но, увы, как-то бестолково.

«Нет времени, чтобы кого-то сажать или наказывать». Ларионов объяснил поражение от Чехии А ещё Ларионов вспомнил футбол. И сравнил нашу молодёжку со сборной Испании в игре с Россией на футбольном ЧМ.

Парни, на которых держалась комбинационная, атакующая и агрессивная философия Ларионова, разочаровывают. В матче с США мы почти не заметили их игровую депрессию, так как выстрелило четвёртое звено, где собраны рабочие лошадки Бардаков, Грошев, да примкнувший к ним универсал Пономарёв. С чехами же все проблемы лидеров вылезли наружу.

Хорошо, некому оказалось играть в советский хоккей. Но, помнится, после игры с США я хвалил Ларионова за тактическую гибкость. Вы спросите: и где эта гибкость была в матче с чехами? На самом деле, попытки подстроиться под соперника имели место. Россия ведь очень быстро забыла про красоту и эстетику и упростила игру настолько, насколько это было возможно. Наши ребята беспрестанно поливали из разных позиций, крутили бесхитростные позиционки, чтобы сохранить контроль над шайбой, утомить чехов и найти возможность для нового выстрела. Да, выглядело это так себе, особенно на фоне всех разговоров про хоккей Ларионова, но а как ещё можно было вскрыть эту чешскую броню? Профессор очень метко сравнил соперника со сборной России по футболу в четвертьфинале ЧМ-2018. Хотя терпеть, стиснув зубы, чешские хоккеисты научились гораздо раньше русских футболистов.

«Всё тело болит». Чешские хоккеисты рассказали, чего им стоила победа над Россией Вратарь сборной Чехии даже не смог описать успех. Говорит, что мог только вообразить эту победу.

Сборная России, как команда, почти всё делала правильно в этой встрече. Но, во-первых, ей не хватило удачи – важнейший компонент в спорте! Не зашла никакая ковыряшка, не сыграл в нашу пользу ни один рикошет. Во-вторых – не хватило лидера. Тут снова большой привет Подколзину и Ко, но и из нижних звеньев никто не смог стать героем-спасителем. Помнится, у Валерия Брагина хоккеисты боттома часто вытаскивали матчи. Хотя с чехами прежний наставник молодёжки тоже стабильно мучился на групповом этапе.

Ещё не хватило индивидуальной игры. Когда не получается накрутить или продавить соперника командной, нужно кому-то брать инициативу в свои руки, действовать авантюрно и бежать спасать Россию. Да, иногда это срабатывает. Чехи сегодня, в принципе, немного проигрывали нашим в скорости и позволяли форвардам в одиночестве выкатываться к воротам Паржика. Вспоминаются выходы Башкирова в первом периоде и Грошева во втором отрезке. Но на этом – всё. Как уже говорил, не нашлось героя, и это проблема не только парней, но и Ларионова, который, возможно, перелиберальничал на скамейке и в раздевалке. Может быть, где-то и не хватило пацанам «брагинского» втыка.

Как родной отец. Ларионов обнимает игроков сборной России во время матча (видео дня) Не кричит и не кидается планшетками. Мы к таким тренерам не привыкли.

Но ладно. Россия проиграла всего лишь матч группового этапа, и это не повод для самобичевания, а лишь пища для размышлений парням и тренерскому штабу. К тому же, обыграть чехов сегодня было действительно очень сложно. Они серьёзно настроились на эту игру, идеально следовали своей фирменной тактике и дали очень мало шансов России на успех. Не скажу, что для Чехии это был матч жизни, но в эмоциях они наших парней точно превзошли. Можно ли за это винить команду Ларионова? Не думаю, это лишь групповой этап, победы на котором забываются сразу с наступлением плей-офф.

Однако больше всего беспокоит не результат, не качество игры, а провал в некоторых базовых вещах. Первое – молчание ведущих хоккеистов, о чём уже было сказано. Второе – систематические ошибки защитников. Наши дефы сегодня учудили: регулярно обрезались при выводе шайбы из зоны и «пожарили» на чужой синей. Аскаров сумел подстраховать только Кузнецова в первом периоде, а вот Коффер и Ланг не простили грубые «косяки» Мухамадуллина и Чайки соответственно. По сути, наши сегодня могли оставаться в игре гораздо дольше, если бы не собственные ошибки. Чехи были великолепны, но без «помощи» от России они бы этот матч не выиграли в основное время. И вот эти хронические казусы от защитников, которые вряд ли куда-то денутся, очень беспокоят на будущее.

Ну и третий повод по-настоящему расстраиваться – это большинство. У России было четыре попытки, и я не могу вспомнить ни одного стоящего момента. Почему-то при розыгрыше лишнего наши играли так же примитивно, как и в равных составах, хотя чешский автобус оставался без одного колеса. Большинство – это был ключ России к успеху, возможно, единственный сегодня. Наши парни получили его практически из рук соперника, но всё равно не разобрались, как открывать чешскую дверь.

«Зачем вы это делаете?». В Америке удивлены действиями сборной России в матче с Чехией «Четыре человека на синей линии — интересная стратегия». Сборная России делит последнее место на турнире по игре в большинстве.

Обидное поражение. Ноль голов впервые за 9 лет на МЧМ, провал по многим важным показателям и целый мешок корма для злопыхателей, ждавших момента, когда можно будет отвести душу на нашей симпатичной команде, заново влюбившей многих россиян в хоккей.

Но мы огульно критиковать эту сборную не будем. Уж сейчас-то точно. Поражение в группе – мелкая неприятность, из которой просто нужно сделать правильные выводы. Сегодня чехи ликуют, как будто выиграли чемпионат мира, а мы грустим. Но уже завтра они могут привычно остаться без медалей МЧМ, а Россия, как чаще всего бывает, будет бороться за главный приз турнира.