Россия играла с Чехией примитивно, а как иначе? Нашим не хватило удачи, эмоций и лидеров

Мы все восхищались стилем игры молодёжки Игоря Ларионова на Кубке Карьяла. После встречи с США уже на МЧМ я отмечал классную тактическую гибкость команды Профессора. Но тут пришли чехи и испортили всё впечатление. Или разрушили миф о возвращении на нашу землю лампового советского хоккея? Давайте разбираться.
Для начала – как раз о советском хоккее. Пока в Эдмонтоне его нет. В контрольной игре с канадцами наши больше бились и бодались – тогда многое списали на товарищеский характер матча да неоптимальные физические кондиции после длительного перелёта и карантина. И то правда: канадцы тоже выглядели тяжеловато, просто забили свой момент, а мы – нет. Ладно, затем случилась очень неплохая игра с США. Советский стиль в ней проглядывал, Россия играла симпатично и с преимуществом, но голы-то забивала рабочие, простые, либо использовала ошибки американцев. Ну а сегодня Чехия просто переехала все попытки сыграть красиво своим автобусом.
В чём же дело? Почему мы не видим на МЧМ той раскатистой, размашистой, доминирующей игры, что была в ноябре в Хельсинки? Во-первых, уровень соперников другой. Как мы видим, топовая молодёжь оказывается сильнее третьего-четвёртого состава взрослых. Во-вторых, у России турнир проваливают те игроки, которые и отвечают в нашей национальной команде за связь поколений, то есть за пресловутый советский стиль. Лидеров у сборной России в упор не видно уже два матча, вот в чём проблема. Где капитан Подколзин, чьё видение площадки и умение продавить оборону в одиночку очень бы пригодились сегодня сборной? Я прекрасно отношусь к Василию, но на МЧМ он вновь заставляет говорить о том, что его значительно переоценили. А где сильнейший центр страны по своему году Хуснутдинов? Вбрасывания Марат выигрывает отменно, но, отъезжая от точки, он стабильно растворяется на льду. Не оправдывает ожиданий Амиров, который в Эдмонтоне плохо держит шайбу и не пользуется своей скоростью, а Чинахов, напротив, много бегает, но, увы, как-то бестолково.
Парни, на которых держалась комбинационная, атакующая и агрессивная философия Ларионова, разочаровывают. В матче с США мы почти не заметили их игровую депрессию, так как выстрелило четвёртое звено, где собраны рабочие лошадки Бардаков, Грошев, да примкнувший к ним универсал Пономарёв. С чехами же все проблемы лидеров вылезли наружу.
Хорошо, некому оказалось играть в советский хоккей. Но, помнится, после игры с США я хвалил Ларионова за тактическую гибкость. Вы спросите: и где эта гибкость была в матче с чехами? На самом деле, попытки подстроиться под соперника имели место. Россия ведь очень быстро забыла про красоту и эстетику и упростила игру настолько, насколько это было возможно. Наши ребята беспрестанно поливали из разных позиций, крутили бесхитростные позиционки, чтобы сохранить контроль над шайбой, утомить чехов и найти возможность для нового выстрела. Да, выглядело это так себе, особенно на фоне всех разговоров про хоккей Ларионова, но а как ещё можно было вскрыть эту чешскую броню? Профессор очень метко сравнил соперника со сборной России по футболу в четвертьфинале ЧМ-2018. Хотя терпеть, стиснув зубы, чешские хоккеисты научились гораздо раньше русских футболистов.
Сборная России, как команда, почти всё делала правильно в этой встрече. Но, во-первых, ей не хватило удачи – важнейший компонент в спорте! Не зашла никакая ковыряшка, не сыграл в нашу пользу ни один рикошет. Во-вторых – не хватило лидера. Тут снова большой привет Подколзину и Ко, но и из нижних звеньев никто не смог стать героем-спасителем. Помнится, у Валерия Брагина хоккеисты боттома часто вытаскивали матчи. Хотя с чехами прежний наставник молодёжки тоже стабильно мучился на групповом этапе.
Ещё не хватило индивидуальной игры. Когда не получается накрутить или продавить соперника командной, нужно кому-то брать инициативу в свои руки, действовать авантюрно и бежать спасать Россию. Да, иногда это срабатывает. Чехи сегодня, в принципе, немного проигрывали нашим в скорости и позволяли форвардам в одиночестве выкатываться к воротам Паржика. Вспоминаются выходы Башкирова в первом периоде и Грошева во втором отрезке. Но на этом – всё. Как уже говорил, не нашлось героя, и это проблема не только парней, но и Ларионова, который, возможно, перелиберальничал на скамейке и в раздевалке. Может быть, где-то и не хватило пацанам «брагинского» втыка.
Но ладно. Россия проиграла всего лишь матч группового этапа, и это не повод для самобичевания, а лишь пища для размышлений парням и тренерскому штабу. К тому же, обыграть чехов сегодня было действительно очень сложно. Они серьёзно настроились на эту игру, идеально следовали своей фирменной тактике и дали очень мало шансов России на успех. Не скажу, что для Чехии это был матч жизни, но в эмоциях они наших парней точно превзошли. Можно ли за это винить команду Ларионова? Не думаю, это лишь групповой этап, победы на котором забываются сразу с наступлением плей-офф.
Однако больше всего беспокоит не результат, не качество игры, а провал в некоторых базовых вещах. Первое – молчание ведущих хоккеистов, о чём уже было сказано. Второе – систематические ошибки защитников. Наши дефы сегодня учудили: регулярно обрезались при выводе шайбы из зоны и «пожарили» на чужой синей. Аскаров сумел подстраховать только Кузнецова в первом периоде, а вот Коффер и Ланг не простили грубые «косяки» Мухамадуллина и Чайки соответственно. По сути, наши сегодня могли оставаться в игре гораздо дольше, если бы не собственные ошибки. Чехи были великолепны, но без «помощи» от России они бы этот матч не выиграли в основное время. И вот эти хронические казусы от защитников, которые вряд ли куда-то денутся, очень беспокоят на будущее.
Ну и третий повод по-настоящему расстраиваться – это большинство. У России было четыре попытки, и я не могу вспомнить ни одного стоящего момента. Почему-то при розыгрыше лишнего наши играли так же примитивно, как и в равных составах, хотя чешский автобус оставался без одного колеса. Большинство – это был ключ России к успеху, возможно, единственный сегодня. Наши парни получили его практически из рук соперника, но всё равно не разобрались, как открывать чешскую дверь.
Обидное поражение. Ноль голов впервые за 9 лет на МЧМ, провал по многим важным показателям и целый мешок корма для злопыхателей, ждавших момента, когда можно будет отвести душу на нашей симпатичной команде, заново влюбившей многих россиян в хоккей.
Но мы огульно критиковать эту сборную не будем. Уж сейчас-то точно. Поражение в группе – мелкая неприятность, из которой просто нужно сделать правильные выводы. Сегодня чехи ликуют, как будто выиграли чемпионат мира, а мы грустим. Но уже завтра они могут привычно остаться без медалей МЧМ, а Россия, как чаще всего бывает, будет бороться за главный приз турнира.
- 28 декабря 2020
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