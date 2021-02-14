Россия – Чехия. Онлайн матча Евротура. Наши идут за девятой победой подряд!

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отметил характер и волю к победе российской сборной.



«Со шведами получился очень непростой матч, исход которого могла решить одна-единственная ошибка. Очень важно, что мы не позволили соперникам отличиться в первом периоде, шведы имели много хороших моментов, но наш вратарь Александр Самонов отыграл просто отлично. Думаю, что он один из главных претендентов на звание лучшего голкипера турнира. Выручил он нашу команду и в серии послематчевых буллитов. Отметил бы у нашей сборной характер и волю к победе.



Впереди матч с чехами, которые уже дважды проиграли в Швеции. Для победы на Шведских играх нас устроит и ничья в основное время. Тем не менее я уверен, что команда хочет завершить турнир победой над одним из самых принципиальных соперников», — сказал Плющев в интервью «Чемпионату».