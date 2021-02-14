Россия – Чехия. Онлайн матча Евротура. Наши идут за девятой победой подряд!

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию третьего матча сборной России по хоккею на третьем этапе Евротура – Шведских играх. Соперником коллектива Игоря Ларионова, отправившегося в Мальмё в роли исполняющего обязанности главного тренера команды, станет сборная Чехии. Стартовое вбрасывание запланировано на 14:00 мск, но мы начинаем заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отметил характер и волю к победе российской сборной.
«Со шведами получился очень непростой матч, исход которого могла решить одна-единственная ошибка. Очень важно, что мы не позволили соперникам отличиться в первом периоде, шведы имели много хороших моментов, но наш вратарь Александр Самонов отыграл просто отлично. Думаю, что он один из главных претендентов на звание лучшего голкипера турнира. Выручил он нашу команду и в серии послематчевых буллитов. Отметил бы у нашей сборной характер и волю к победе.
Впереди матч с чехами, которые уже дважды проиграли в Швеции. Для победы на Шведских играх нас устроит и ничья в основное время. Тем не менее я уверен, что команда хочет завершить турнир победой над одним из самых принципиальных соперников», — сказал Плющев в интервью «Чемпионату».
Если вы пропустили игру со шведами, то самое время, чтобы ознакомиться с отчётом о матче, а также с комментариями Игоря Ларионова.
После успеха играх с финнами (3:2) и шведами (2:1 Б) у россиян уже восемь побед подряд на Евротуре – ранее наша сборная успешно выступила на Кубке Карьяла и Кубке Первого канала. Конечно, хочется упрочить лидерство и выиграть третий подряд этап, но важно посмотреть и проверить максимальное число игроков, ведь главная задача Евротура – подготовка к майскому чемпионату мира, который пройдёт в Риге. Снова последим и за работой Игоря Ларионова, ещё недавно тренировавшего молодёжную сборную на чемпионате мира в Эдмонтоне.
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