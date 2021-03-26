«Теперь перед глазами пример «Ак Барса». Как изменится «Салават» после провала в плей-офф

В уфимском клубе не считают 0-4 в «зелёном дерби» катастрофой, но признают, что в следующем году клубу нужно во многом добавлять.

«Салават Юлаев» завершил неплохой, в общем-то, сезон оглушительным провалом в серии с «Ак Барсом». 0-4 в «зелёном дерби» — звучит если не как приговор, то как прозрачный намёк на необходимость каких-то изменений. Об этом, а также о глобальных и локальных итогах всего сезона на пресс-конференции в Уфе пообщались генеральный директор «Салавата» Александр Курносов, спортивный директор клуба Василий Чижов и главный тренер уфимцев Томи Лямся.

Провал «Салавата» в плей-офф — плата за солидную регулярку? Что случилось с Уфой в дерби Стратегические и тактические ошибки тренера, уставшие лидеры и удобное сопернику судейство — у «Салавата» не было шансов.

Об итогах сезона

Александр Курносов: Сезон был сложный, на него влияли многие факторы, в том числе пандемия коронавируса. Скомканная предсезонная подготовка, её пришлось проходить в Уфе. В то же время мы видели, что были неплохие результаты в регулярке, хоть и немного смазалась концовка. Сожалеем, что не получилось полноценно побороться с «Ак Барсом», но нельзя не отметить и положительные моменты в этом чемпионате. Хотя, повторюсь, концовка перечеркнула многое.

На маркетинге все эти ограничения сказались сильнее всего. Мы не смогли провести много мероприятий, которые планировали, это сказалось на доходах клуба. Но нас поддерживали власти республики, огромное им спасибо. Мы стали одним из немногих клубов КХЛ, которые не сыграли ни одного матча без болельщиков. Благодарим их за поддержку. Вся команда очень хотела выиграть Кубок Гагарина, ребята сделали всё возможное, чтобы этот плей-офф завершился более удачно. К сожалению, не удалось их порадовать.

Василий Чижов: Многие сконцентрировались на 0-4, но не видят сезон в перспективе. Серия с «Ак Барсом» — наша боль, сейчас мы будем это анализировать. Нельзя оценивать всю нашу работу по четырём матчам.

Томи Лямся: Когда я говорил, что «Салават» стал лучше в этом сезоне, то имел в виду тренировочный процесс, работу вертикали и уровень взаимодействия в команде. Считаю, что строить организацию нужно несколько лет, и через 2-3 года мы станем ещё сильнее. В КХЛ сейчас большой уровень соперничества, но мы до сих пор раздавлены тем, что не смогли выиграть Кубок Гагарина.

В сезоне мы довольны тем, как смогли коммуницировать с тренерским штабом. В следующем чемпионате нам необходимо улучшить работу над тактикой, над взаимодействием внутри коллектива. У нас теперь перед глазами есть пример «Ак Барса».

«Надо признать, «Ак Барс» оказался «Салавату» не по зубам. Как тренер я допустил ошибку» Игроки и тренеры обеих команд подвели итоги четвёртого матча и всей серии. «Зелёное дерби» закончилось слишком быстро.

Об оценке трансферов и будущей селекционной работе

А.К.: Будем ли мы пересматривать условия контрактов с легионерами? Не хотел бы сейчас отвечать на этот вопрос, но будем думать. Безусловно, Юхе Метсоле нужен сильный конкурент, как и в любом клубе нужны два сильных вратаря. Думаю, что менеджменту клуба будет дана оценка со стороны высшего руководства, какие-то указания по дальнейшему развитию. Только тогда поймём, в каком направлении будем двигаться.

В.Ч.: Грубые селекционные ошибки зависели не от нас. У того же Михаила Воробьёва всё сложилось не так, как мы рассчитывали, плюс травма его подкосила. У Никиты Сошникова не было желания оставаться в команде, нас просто поставили перед фактом. Зато в лице Михаила Науменкова мы получили добротного защитника, который великолепно влился в команду. На флажке взяли Джеффа Плэтта. Хотим ли мы сделать состав более сбалансированным и перестать зависеть от одной тройки? Да, хотим.

Молодёжи дали шанс в этом сезоне, как в сказке у них не получилось, но много ребят близки к тому, чтобы закрепиться в составе. Редко бывает, чтобы в амбициозном коллективе смог зайти в основу целый ряд молодых хоккеистов. Будем ли подключать игроков из «Толпара» в следующем чемпионате? Конечно, мы будем делать ставку на это.

Планируем ли мы менять центральных нападающих? Мы постоянно ведём работу на трансферном рынке, смотрим, какие позиции нужно усилить. Мы бы очень хотели, чтобы Кадейкин остался, ведём переговоры. Он — важная часть нашей команды. У нас много ребят на действующих контрактах, а по остальным пока ничего сказать не могу, работа ведётся. С кем-то расстанемся, кто-то останется с нами. Команда пока не уходит в отпуск, станет тренироваться в Уфе, так что у нас будет время побеседовать со всеми о будущем.

«Салават» разобран и разгромлен в серии с «Ак Барсом». 0-4 — это удар для Уфы Впервые в истории «зелёного дерби» уфимская команда не смогла взять у «барсов» ни одного матча. Не помогла даже мощная концовка от хозяев.

О работе Томи Лямся

А.К.: Действительно, есть некоторые моменты в стратегии «Салавата», где мы идём на определённый риск в решениях. Но мы считаем, что этот риск оправдан и может дать результат. Конечно, мы могли взять конкретного тренера (в вопросе журналиста прозвучала фамилия Дмитрия Квартальнова. — Прим. «Чемпионата») и двигаться по этой линии. Но мы выбрали другой путь.

Оценка Томи Лямся за сезон? У нас будет общее собрание, где всем руководителям клуба выставят оценки. Сейчас это делать слишком рано. У Томи Лямся достаточный кредит доверия, чтобы начать работу в следующем сезоне. Понимаете, по стечению многих обстоятельств мы не смогли занять второе место в регулярке, что помогло бы нам пройти два раунда с командами нижнего посева, и сейчас бы уже была совсем иная ситуация.

Не стал бы говорить, что поражение от «Ак Барса» — 0-4 — это катастрофа. Не хочу использовать такую формулировку. Безусловно, многим хоккеистам, у которых заканчивались контракты, нужно было доказывать своё место в следующем сезоне. Плей-офф дал ответ по многим кандидатурам, но не хотел бы сейчас называть фамилии.

Результат в серии с «Ак Барсом» неудовлетворительный, но весь сезон так оценивать нельзя. Поэтому не считаю, что мы поторопились с подписанием контракта Томи Лямся перед плей-офф. Каковы критерии оценки сезона? Понимаете, в предыдущие два года нас все упрекали в том, что мы якобы плевали на регулярку, хоть и добивались успеха в плей-офф. Мы попытались изменить что-то в лучшую сторону в этом плане. Пока не получилось, но мы обязательно придём к этому результату. Нет, летом мы совершили рокировку Лямся — Цулыгин не из-за критики журналистов, это была взвешенная оценка ситуации. Я просто говорю о том, что двойные стандарты оценки сезона присутствуют не только с нашей стороны.

В. Ч.: Когда меняли Цулыгина на Лямся, мы хотели выровнять ситуацию по тренировочному процессу, плюс это было желание команды. Но мы не убрали Цулыгина, у него остался большой фронт работы в тренерском штабе. Перед той рокировкой мы хорошенько подумали. Стала ли команда сильнее? Если оценивать регулярку — то да. Если говорить о серии с «Ак Барсом» — то нет. Продлили контракт с Лямся перед плей-офф, чтобы придать Томи уверенности. Хотели дать понять всем, что в случае неудачи не будем сносить всё до основания. Мы все работаем как будто бы под занесённым мечом. По-прежнему считаю, что в сезоне было много положительного, но в плей-офф попали мы под крепкий орешек.

Воронков сбил шлем с Панина, «Ак Барс» забил победный. Это скандал? В первом периоде тяжёлую травму получил Владимир Жарков. Потеря ключевого форварда в дальнейшем сыграла против «Салавата Юлаева».

Об игре звена лидеров

Т. Л.: Не думаю, что перегрузка легионеров стала ключевой проблемой. Они много играли всегда, и в регулярке, и в серии с «Трактором». Кроме того, перед серией с «Ак Барсом» у них было достаточно времени на отдых и восстановление. В регулярке первое звено выглядело очень сильно, можно вспомнить домашние матчи с «Ак Барсом». Но в плей-офф Казань смогла сделать шаг вперёд, закрыв наших лидеров. Наша задача сейчас – сделать так, чтобы вторые и третьи звенья помогали им. За прошедший сезон мы не смогли наладить химию в других сочетаниях, в этом и есть главная проблема.

О серии с «Ак Барсом» и причинах поражения

Т. Л.: Перед плей-офф огромное давление было на команду, но после прохода «Трактора» стало понятно, что мы можем противостоять такому сопернику, как «Ак Барс». С этой точки зрения атмосфера в команде была великолепной.

Ключевое в серии с «Ак Барсом» — мы не смогли много забивать. У нас были большие проблемы в первой игре, но затем мы сумели подстроиться под соперника, справились с давлением. А вот реализацию мы так и не смогли подтянуть. Ещё один важный момент — мы не смогли использовать своё большинство, потому что у нас его практически не было. У «Ак Барса» не было удалений, поэтому мы лишились шанса уравнять игру в серии.

В.Ч.: Причины поражения от «Ак Барса»? Мы не дождались голов от нашего первого звена, не хватило одной-двух шайб буквально. Для нас до сих пор загадка, почему так произошло. Манера игры «Ак Барса» против нас подразумевала хоккей на грани фола, где против наших лидеров постоянно применяли силовые приёмы. Противоядия этой модели мы не нашли.