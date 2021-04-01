Американец лишит Овечкина любимого приза? Мэттьюса не остановить в борьбе за «Ришар»

Россиянин Илья Михеев также внёс свою лепту в победу «Торонто» над ближайшим преследователем по Северному дивизиону.

Российский нападающий Александр Овечкин дебютировал в Национальной хоккейной лиге в уже далёком 2005 году. С тех пор минуло 15 сезонов, за которые капитан «Вашингтон Кэпиталз» девять раз становился обладателем одной из самых престижных наград организации – приза «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

«Сейчас он — самый беспощадный снайпер НХЛ». Овечкин резко включился в борьбу за «Ришара» За последние три недели Александр скакнул с 85-го на шестое место в гонке голеадоров, его уже не остановить?

Овечкин с огромным запасом является рекордсменом лиги по числу завоёванных «Ришаров». Российский форвард выигрывал его в 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 и 2020 годах. В минувшем сезоне Александр разделил приз с чешским нападающим «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком.

Российский форвард Павел Буре, а также канадцы Джером Игинла, Стивен Стэмкос и Сидни Кросби по два раза за карьеру удостаивались этого приза. Ещё по одному «Ришару» есть в личных коллекциях Теэму Селянне, Милана Гейдука, Рика Нэша, Джонатана Чичу, Венсана Лекавалье и Кори Перри. Кажется, что в нынешнем сезоне обладателем титула практически наверняка станет новый хоккеист.

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс невероятно мощно начал текущую регулярку. В конце января – начале февраля американский форвард выдал восьмиматчевую голевую серию, в течение которой забросил 10 шайб. Следом 23-летний нападающий оформил три дубля за шесть дней, благодаря чему захватил уверенное лидерство в снайперской гонке.

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс первым достиг отметки в 20 шайб в этом сезоне НХЛ

В это самое время Овечкин столкнулся со значительными трудностями в своей игре – после первых 19 матчей со старта регулярки на его счету было всего семь заброшенных шайб. Где-то Александра подвела ситуация с нарушением протокола коронавируса, когда он заработал четырёхматчевую дисквалификацию. С другой стороны, против Овечкина сыграл и сам формат текущего сезона. Северный дивизион, в котором играет Мэттьюс, в начале регулярки имел самую высокую среднюю результативность в лиге. Неслучайно, что на протяжении долгого времени в топ-5 снайперов сезона входили исключительно представители канадской семёрки.

Мэттьюс забил 18 голов в 18 матчах сезона и увеличил отрыв в гонке снайперов до 6 шайб

После неудачного начала сезона 35-летний россиянин потихоньку раскачался и вышел на почти проектную мощность. В период с 8 по 28 марта Овечкин забросил 11 шайб в 11 матчах, благодаря чему поднялся с 86-го на пятое место в снайперской гонке. Шайбы после бросков Александра затягивало в ворота словно магнитом. Порой Овечкин умудрялся забивать из таких позиций, откуда поразить чужие ворота можно было только чудом. Так произошло в недавнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4), когда Александр отличился при помощи рикошета от клюшки защитника соперника.

Овечкин забил без угрозы воротам! Капитан «Вашингтона» стремительно догоняет легенду НХЛ В третьем периоде голкипер Самсонов пропустил четыре шайбы за 10 минут — и «Рейнджерс» едва не спаслись со счёта 0:4!

Показалось, что пройдёт ещё немного времени – и Овечкин настигнет молодого американца в зачёте снайперов. Тем более что сам Мэттьюс в марте сбавил снайперский порыв. На одном из отрезков первого месяца весны американец не мог отличиться на протяжении пяти матчей подряд. Однако, словно почувствовав дыхание Овечкина, Остон снова включился в игру и начал штамповать голы. Сначала он по разу отличился в двух встречах кряду с «Эдмонтон Ойлерз», благодаря чему сумел оторваться от Коннора Макдэвида, а затем огорчил и «Виннипег Джетс».

Снайперскую миссию на матч с «реактивщиками» первый номер драфта НХЛ 2016 года выполнил уже на пятой минуте первого периода. Канадский форвард Митчелл Марнер накрыл защитника «Виннипега» Дерека Форборта при его попытке вывести шайбу из зоны защиты, затем Мэттьюс переадресовал игровой снаряд Заку Хайману, который броском с неудобной руки не смог переиграть одного из лучших голкиперов лиги Коннора Хеллебайка. Шайба отскочила на ближний пятак, куда накатился Мэттьюс, который и открыл счёт в матче.

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Для Остона эта заброшенная шайба стала уже 24-й в нынешнем сезоне и 182-й за карьеру в НХЛ. Уроженец Сан-Рамона вышел на третье место среди американских хоккеистов по голам в лиге для игроков, не достигших 24-летия. Национальный рекорд в этой номинации принадлежит Джимми Карсону (217). На втором месте – Джереми Рёник (199), а Мэттьюс превзошёл результат Боба Карпентера (181). Учитывая тот факт, что 24 года Остону исполнится только 17 сентября, у него есть все шансы значительно приблизиться к позициям Рёника в этом американском рейтинге.

Мэттьюс — о лидерстве в гонке снайперов НХЛ: просто стараюсь бросать в открытые места

Спустя шесть минут Мэттьюс уже выступил в роли ассистента, а Хайман всё-таки записал на свой счёт точный бросок. Следующей заброшенной шайбы болельщикам пришлось ждать до концовки второго периода, когда двойным малым штрафом был наказан защитник «кленовых листьев» Ти Джей Броди. За четыре минуты большинства «Виннипег» имел шанс не только отквитать одну шайбу, но и сравнять счёт на табло. Но вместо этого подопечные Пола Мориса напоролись на контратаку, которую завершил голом Александр Керфут. Канадский нападающий реализовал выход «один в ноль» с Хеллебайком, а результативной передачей в этом эпизоде отметился россиянин Илья Михеев, для которого набранное очко стало 11-м в сезоне.

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Практически сразу же защитник хозяев Джош Моррисси первый раз в матче пробил американского голкипера «Мэйпл Лифс» Джека Кэмпбелла, но на большее «Джетс» уже не хватило. В заключительной трети счёт на табло не изменился – 3:1 в пользу «Торонто», одержавшего четвёртую победу в последних пяти матчах. Благодаря этому успеху лидирующие в своём дивизионе «кленовые листья» увеличили отрыв от «Виннипега» до трёх очков. При этом команда Шелдона Кифа имеет матч в запасе относительно ближайшего преследователя в таблице.

Что же касается Мэттьюса, то он также упрочил свой отрыв в снайперской гонке НХЛ. Американец занимает первое место в гонке снайперов с 24 шайбами в 33 матчах. Второе место делят Макдэвид (21 гол в 37 встречах) и нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен (21 гол в 35 матчах). Овечкин располагается на шестой позиции с 18 точными бросками в 31 матче, отставая от Мэттьюса уже на шесть голов. До конца сезона «Торонто» остаётся сыграть 20 матчей, в свою очередь «Вашингтон» от завершения регулярки отделяет 21 встреча. Разумеется, играть ещё много, но с каждым матчем у Овечкина остаётся всё меньше времени, чтобы настичь американского форварда и в очередной раз оставить «Ришар» за собой.