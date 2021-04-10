Ковальчук в плей-офф— обуза или скрытый резерв «Авангарда»? Что происходит в КХЛ

В финале Востока между «Ак Барсом» и «Авангардом» после четырёх матчей боевая ничья. 2-2, и теперь в этой серии всё начинается заново, а предсказать победителя по-прежнему очень трудно. На самом деле, все игры противостояния пока очень похожи друг на друга, а омичи с казанцами добиваются побед одинаковыми способами. Забить первыми и на кураже оборонять добытое преимущество — вот рецепт успеха.

Все уже увидели, насколько вдохновенно и самоотверженно умеют игроки «Авангарда» и «Ак Барса» цементировать свою зону, разрушать, и как остервенело они блокируют броски. Также стало понятно, что эта серия — совсем не про креатив. Оттого и не получается у атаки проигрывающей по ходу матча команды предложить что-то иное, кроме навала, кучи бросков и поисков рикошетов. А если что-то и проскакивает, то на сторону обороняющихся неизменно встаёт фарт. Пока в этой серии везёт тому, кто пытается сохранить победный счёт. Причём везёт на обоих сторонах площадки.

В финале Востока всё начинается заново! Ошибка в начале матча дорого обошлась «Авангарду» Небрежные действия Зернова привели к первому голу «Ак Барса», а затем Казань показала эталонную игру в защите.

Очевидно, что всё в таком духе здесь продолжится и дальше. И победит в итоге та команда, которая покажет большую стойкость. Всё-таки принимать на себя по 30 бросков за матч и действовать в атмосфере постоянного напряжения и давления со стороны оппонента — это очень тяжело, даже для подготовленных спортсменов. И, конечно, в выигрыше окажется тот, кто допустит меньше ошибок в начале игры. «Авангард», например, проиграл оба домашних матча в их первые пять минут. В третьей встрече нелепо столкнулись Хохлачёв с Готовцом, в результате некому было закрыть приехавшего на пятачок Рукавишникова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В четвёртом поединке «ястребов» подвели небрежные действия Дениса Зернова возле своих ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Ак Барс» в Казани таких грубых ошибок не совершал, но всё же подопечные Квартальнова не были безупречны в обороне, что в итоге позволяло забивать первыми омичам. В этом смысле, кстати, совсем не удивительно, что пока в финале Востока соперники выигрывают только в гостях. Ведь домашний лёд и родные трибуны не только вдохновляют, но и немного расслабляют, в то время как гостевая команда, находясь на территории спортивного врага, предельно мобилизуется и настраивается ещё во время исполнения гимна.



Многолетние наблюдения говорят мне о том, что у хозяйской команды несколько притупляется чувство опасности, появляется ложное ощущение, что рано или поздно удастся взять своё. Это психология. Но в серии «Авангарда» и «Ак Барса» мы видим, что даже минимальная потеря концентрации, незначительная недоработка приводит к фатальным последствиям.

Квартальнов: «Ак Барс» неплохо провёл две игры, но надо забить, тогда ребята почувствуют

Для победы омичам и казанцам нужно сильно начинать — это понятно. Но всё же, на мой взгляд, ключевым здесь будет первый аспект, о котором я упомянул — стойкость на дистанции. Пока мы увидели, как обе команды могут выдерживать нужный темп и уровень собранности в двух играх подряд. Но серия-то идёт до четырёх побед.



И сейчас, когда «Ак Барс» и «Авангард» углубились в противостояние, на первый план должен выйти резерв. Как внутренний, так и внешний. Во втором случае я вижу преимущество у подопечных Дмитрия Квартальнова. «Авангард» играет одним составом, тогда как «Ак Барс» имеет хорошую возможность для ротации. Казанцы могут себе позволить придержать Зарипова, дать отдых Фисенко, Бурмистрову и Педану, безболезненно сделать выбор между Мёрфи, Викстрандом или Песоненом. А где-то в глубоком запасе ещё сидят Любимов и Дыняк, которые играли у Квартальнова в регулярке.



«Авангарду» из чулана доставать некого. Якупов давно и таинственно травмирован. Очень бы пригодился Секач, но он — вынужденная жертва лимита на легионеров. Конечно, Хартли может посадить какого-нибудь другого иностранца, но это ещё сильнее ослабит «ястребов»: Грубец тащит омичей в последних двух раундах, Каски и Покка — ведущие защитники, Найт и Буше — почти незаменимые форварды первого звена и главной спецбригады большинства.



Стась, Чудинов и Емелин травмированы. Кстати, наибольшие проблемы с глубиной состава у «Авангарда» именно в обороне. Начиная со второй игры с «Ак Барсом», омичи фактически играют в пять защитников — Каски, Покка, Шарипзянов, Береглазов, Готовец. Максим Гончаров и Семён Чистяков выходят далеко не от хорошей жизни, и явно не тянут этот уровень. Где-то в запасе есть только Алексей Соловьёв, но он не играл с 17 января, и вряд ли чем-то способен сейчас «Авангарду» помочь. На эту пятёрку дэфов выпадает колоссальная нагрузка, при этом «ястребы» много играют в меньшинстве, и, конечно, у парней накапливается усталость.



Омск столкнулся с проблемой короткой скамейки, но у «ястребов», на мой взгляд, сильнее внутренние резервы. Прежде всего, в нападении. Игра «Ак Барса» выглядит более целостной, тогда как у «Авангарда» некоторые ребята откровенно выпадают. Не проваливаются, но явно недорабатывают, и в их нераскрытом потенциале — сила омичей.



Здесь в первую очередь стоит сказать, конечно, об Илье Ковальчуке. Звёздный ветеран «ястребов» в последних 11 матчах набрал лишь 2 (0+2) очка, а забивал ещё в серии первого раунда с «Автомобилистом». Но дело не только в статистике. В битвах с «Металлургом» и «Ак Барсом» Ковальчук явно находится не в своей тарелке: ошибается в простых передачах, не попадает по шайбе, принимает неправильные решения. После первого раунда Илью как будто подменили.

Хартли: одно присутствие Ковальчука помогает «Авангарду» двигаться в направлении Кубка

Перед финалом Востока я спрашивал Боба Хартли, что он думает на этот счёт. Канадский тренер в очередной раз напомнил, что Ковальчук, прежде всего, играет огромную роль в раздевалке «ястребов», несёт на себе функции лидера. Уверен, что это так и есть, и это здорово, но всё-таки от хоккеиста со средним игровым временем в плей-офф в почти 17 минут чего-то ждёшь ещё и в плане конструктива на льду. Но его у Ковальчука нет, для «Авангарда» в серии с Казанью он пока выглядит скорее обузой, хотя и в отсутствии старания Илью не обвинишь.

Добавим к этому, что достаточно слабо для уровня таких матчей действует партнёр Ковальчука по тройке Денис Зернов, и вся суета, которую за счёт скорости и манёвренности пытается навести Сергей Толчинский, уходит в молоко. В результате выпадает целое звено, чего у того же «Ак Барса» не видно.

На рубеже серий с «Магниткой» и казанцами, когда «Авангард» весьма уверенно выиграл четыре матча подряд, казалось, что Хартли нашёл оптимальный состав и баланс звеньев. Возможно, сейчас настало время что-то менять. Пока Боб верит в своих парней, и абсолютно правильно делает, так как игрой в сезоне они заслужили поддержку со стороны тренера. Но, может быть, чтобы встряхнуть команду и спровоцировать выплеск внутреннего резерва, Хартли всё-таки стоит перетасовать колоду? Ведь доставать из себя новые силы и эмоции нужно не только Ковальчуку, но и тому же Зернову, и Хохлачёву, и Чинахову, и Семёнову.



Как бы то ни было, после матчей в Балашихе предельно ясно: если «Авангард» не сможет добавить, то, скорее всего, серию проиграет. Вводить в состав «ястребам» некого, так что надо просыпаться тем игрокам, кто и так постоянно выходит на лёд. «Ак Барсу» попроще в том смысле, что он уже произвёл коррекцию после двух стартовых поражений, и пока эта модель отменно работает.