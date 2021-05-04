«Это просто смешно». НХЛ вынесла вердикт по драке Уилсона с русскими из «Рейнджерс»

В лиге не увидели, как он схватил Панарина за волосы. Даже североамериканские журналисты не могут понять это решение.

Минувшая игровая ночь в Национальной хоккейной лиге выдалась насыщенной на события. Здесь вам и невероятный камбэк «Миннесоты» в матче с «Вегасом», и очередные очки Макдэвида в погоне за сотней, и возвращение на лёд Малкина. В общем, интересного хватало. Но всё внимание СМИ и социальных сетей приковал к себе один-единственный Том Уилсон из «Вашингтона».

Не сказать, что интереса к встрече в «Мэдисон Сквер Гарден» было мало. Во-первых, после четырёхматчевого отсутствия в состав «Кэпиталз» должен был вернуться Александр Овечкин. Во-вторых, за несколько часов до стартового свистка появилась информация об отстранении Евгения Кузнецова и Ильи Самсонова от игры из-за опоздания на командное собрание. Но Уилсон решил выйти на первый план, тем более что возвращение капитана выдалось коротким.

Травма испортит сезон Овечкину? Он снова не смог закончить матч, сыграв всего 39 секунд Кажется, возвращение Ови на лёд было преждевременным.

В середине второго периода тафгай «Вашингтона» стал зачинщиком большой потасовки у собственных ворот. Сначала он зачем-то несколько раз ударил уже лежащего на льду Павла Бучневича, а затем сцепился с полезшим защищать его Артемием Панариным, опрокинув россиянина головой об лёд. Но канадцу и этого показалось мало, и уже на скамейке штрафников он продолжил провоцировать «рейнджеров».

Уилсон провоцировал «скамейку» «Рейнджерс» после драки с Панариным и Бучневичем

За свой проступок канадец отделался двойным малым и дисциплинарным штрафом. А вот Панарин вернуться на лёд уже не смог. В результате подопечные Дэвида Куинна не смогли прийти в себя после потери россиянина и, ведя в счёте до инцидента, пропустили четыре шайбы и уступили 3:6. Последнее слово в матче сказал всё тот же Том Уилсон, забросив шестой гол уже в пустые ворота.

По окончании встречи на Уилсона обрушился шквал критики со стороны соперника, журналистов и болельщиков. «Я думаю, нужно больше уважать игру и хоккеистов. Даже не знаю, что сказать. Это полное неуважение. И даже не знаю, почему я удивлён — всё это просто ужасно», — возмущался нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад.

«Посмотрите и убедитесь — НХЛ была близка к смерти на льду. Дисквалифицируйте этого парня на концовку регулярного чемпионата и на весь плей-офф. Заставьте его получить право играть в НХЛ заново», —в своём «твиттере» журналист NY Post Ларри Брукс.



Многие припомнили Уилсону его предыдущие дисквалификации. Последняя из них произошла не так давно. В марте форвард «столичных» пропустил 7 игр после нанесения травмы головы защитнику «Бостона» Брэндону Карло. Тогда игрок Брюинз не смог самостоятельно покинуть лёд, а Уилсон избежал попадания на скамейку штрафников.



Также в октябре 2018 года нападающего «Вашингтона» дисквалифицировали также за удар в голову форварда «Сент-Луиса» Оскара Сундквиста в предсезонной игре. Изначально Уилсон должен был пропустить 20 матчей, однако позже дисквалификацию сократили до 14.

Независимый судья сократил дисквалификацию Уилсона до 14 матчей

За драку с Бучневичем и Панариным хоккейная общественность ожидала отстранение Тома как минимум до конца сезона. Однако сегодня департамент безопасности игроков НХЛ вынес свой вердикт, оштрафовав Уилсона за удары Бучневича на $ 5 тыс. – максимально допустимую сумму. При этом момент за момент с Панариным канадец не понёс никакого наказания, поскольку лига не нашла доказательств, что Уилсон бросил Артемия на лёд, схватив за волосы.



Естественно, такое решение шокировало многих журналистов и болельщиков. Многие из них язвительно высказались в адрес НХЛ.



«Итак, лига, которая беспокоится о «безопасности игроков», штрафует Уилсона на .0009% от его зарплаты за «грубость» (как они это назвали) против Бучневича. В то же время за почти нанесённую (хорошо, что нет) серьёзную травму Панарину его не наказывают? Полнейший абсурд», — написал в «твиттере» журналист Энди Грациано.

«Это просто смешно… но неудивительно. Департамент безопасности защищает только костоломов», — отреагировал репортёр Montreal Gazette Стю Коуэн.



«У Артемия Панарина было 4 штрафные минуты – 2 малых штрафа – в 41 игре до матча с «Кэпиталз». Поэтому он должен быть кандидатом не только на «Харт Трофи» (снова), но и на приз «Леди Бинг». Отвратительное проявление неуважения от Уилсона. Он знал, на кого шёл», — прокомментировал пользователь с никнеймом The Draft Analyst.



Следующая встреча «Вашингтона» с «Рейнджерс» состоится в ночь с 5 на 6 мая. И если Артемия Панарина мы в ней не увидим, – россиянин выбыл до конца сезона – то Том Уилсон точно примет участие. Противостояние обещает быть интересным.