«Возможно, самый большой сюрприз в истории хоккея». Фиаско России в матче с Чехией на ЧМ

11 лет назад чешская сборная прервала невероятную победную серию россиян и выиграла последнее в своей истории золото чемпионатов мира.

Уже через несколько часов сборная России возьмёт старт на чемпионате мира 2021 года по хоккею. В матче-открытии команда Валерия Брагина сыграет со сборной Чехии, которая приехала в Латвию в ранге одного из главных фаворитов мирового первенства. В преддверии этой встречи «Чемпионат» вспоминает один из самых памятных матчей в истории противостояния – а именно поражение сборной России от чешской команды (1:2) в финале чемпионата мира 11-летней давности.

На мировое первенство в Германии российская команда отправлялась в статусе действующего чемпиона. Первые три года работы тренерского дуэта Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина в национальной команде получились невероятно удачными – бронза на домашнем чемпионате мира (2007) и последующий золотой дубль в Канаде (2008) и Швейцарии (2009). На турнир в Кёльн сборная России ехала с единственной целью и задачей – оформить золотой хет-трик.

Звёздный десант из НХЛ и опытные игроки из КХЛ

К тому же предстартовые обстоятельства складывались как нельзя лучше для нашей сборной. Одной из главных сенсаций розыгрыша Кубка Стэнли 2010 года стал вылет «Вашингтона» уже на стадии первого раунда плей-офф. Обладатель Президентского кубка, вручаемого лучшему клубу по итогам регулярного чемпионата НХЛ, вёл 3-1 в серии с «Монреалем», но затем сенсационно проиграл три матча кряду и завершил выступление в сезоне. Благодаря вылету «Кэпиталз» российская сборная получила мощное подкрепление из-за океана – связку Александра Овечкина и Александра Сёмина.

«Для меня все турниры – ударные. Но вы правы в том, что в Германии можно поставить очень хорошую точку. И уйти от многоточия нынешнего сезона. Надеюсь, все вместе, всей командой, мы сделаем этот плохой сезон хорошим. Ведь говорят, что запоминается последнее», – говорил Овечкин после своего приезда в сборную.

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Также с первого матча на мировом первенстве россияне могли полагаться на услуги ещё целого ряда игроков НХЛ, чьи клубы уже отстрелялись в том сезоне. В состав сборной России вошли нападающие Илья Ковальчук, Максим Афиногенов, Николай Кулёмин, Александр Фролов, Артём Анисимов, а также защитники Дмитрий Куликов и Денис Гребешков. Из числа игроков КХЛ обращали на себя внимание фигуры Ильи Никулина, Максима Сушинского, Сергея Фёдорова, Виктора Козлова, Алексея Емелина, Алексея Терещенко и Сергея Мозякина. Вратарскую бригаду образовали Василий Кошечкин, Александр Ерёменко и освободившийся из «Вашингтона» Семён Варламов.

Длинная победная серия и мощное усиление по ходу турнира

Российская команда взяла уверенный старт на турнире, заняв первое место на первом групповом этапе. Наша сборная одержала три победы в трёх матчах, последовательно обыграв команды Словакии (3:1), Казахстана (4:1) и Беларуси (3:1). Действия российской команды не играли яркими красками, но по ходу ни одной из этих встреч итоговый успех не вызывал сомнений. Лидерами сборной предсказуемо стала первая тройка Овечкин – Фёдоров – Сёмин, забившая бóльшую часть голов команды в начале чемпионата мира. В стартовом матче второго группового этапа россияне с трудом переиграли хозяев турнира – команду Германии (3:2). Автором победной шайбы стал Овечкин, в середине третьего периода пробивший Дмитрия Кочнева.

Эта встреча стала первой на ЧМ-2010 для центрального нападающего Павла Дацюка, чей «Детройт» уступил во втором раунде плей-офф НХЛ «Сан-Хосе» (1-4). Состав сборной России продолжал усиливаться и с каждым днём всё больше походил на команду мечты. На следующий день – во встрече со сборной Дании – за российскую команду дебютировали в Германии игроки «Питтсбурга» защитник Сергей Гончар и нападающий Евгений Малкин. Мощное усиление по ходу турнира вывело российскую сборную на качественно иной уровень игры – датчане (6:1) и финны (5:0) были разгромлены с общим счётом 11:1. Шесть побед в шести матчах и выход в плей-офф с первого места в группе.

Сборная России вышла в третий финал подряд на чемпионатах мира

Впереди российскую команду ждал четвертьфинальный матч с командой Канады, в составе которой играли такие хоккеисты, как Брент Бёрнс, Кори Перри, Стивен Стэмкос, Мэтт Дюшейн, Эвандер Кейн и Джон Таварес. Россыпь звёздных имён в стане соперника не смутила нашу сборную – и россияне выдали самый яркий матч в своём исполнении на том турнире. По ходу встречи подопечные Быкова громили кленовых со счётом 4:0, и шайбы Тавареса и Дюшейна позволили канадцам лишь избежать разгрома.

Полуфинал против хозяев чемпионата мира дался сборной России куда труднее. Немцы открыли счёт на 16-й минуте усилиями Марцеля Гоча, реализовавшего двойной численный перевес. Россиянам удалось отыграться лишь в середине матча, когда отличился Малкин. Равновесие на табло продержалось до самой концовки встречи, и только за две минуты до конца основного времени Дацюк принёс нашей команде путёвку в третий подряд финал мирового первенства. С учётом матча за третье место на ЧМ-2007, всего ЧМ-2008, всего ЧМ-2009 и пройденного пути на ЧМ-2010 российская сборная одержала невероятные 27 побед подряд в рамках чемпионатов мира.

Обескураживающее начало финала и отменённый гол Дацюка

От золотого хет-трика российскую сборную отделяла всего одна победа, но сделать последний шаг нашей команде не удалось. Матч начался для россиян обескураживающе — счёт был открыт на 19-й секунде – отличился Якуб Клепиш, которого Яромир Ягр, после контратаки сборной Чехии, вывел на пустые ворота россиян, и чешский нападающий не промахнулся.

Россияне немедленно бросились отыгрываться. Афиногенов, Фёдоров и Овечкин по очереди пытались поразить чешские ворота, но переиграть Томаша Вокоуна им не удалось. Чехи в свою очередь опасно действовали на контратаках, не давая Варламову расслабляться.

Перед первым перерывом россияне всё-таки сумели распечатать ворота сборной Чехии – Дацюк поразил ворота, но после просмотра арбитрами видеоповтора шайба засчитана не была, поскольку российский форвард отправил её в сетку спустя несколько мгновений после завершения времени периода.

А под занавес второго периода чешская сборная удвоила своё преимущество. Фёдоров и Овечкин столкнулись в зоне чешской команды. Последовала контратака сборной Чехии, Карел Рахунек с правого фланга прострелил на дальнюю штангу, и капитан чехов Томаш Ролинек коньком подправил шайбу в ворота. Арбитрам понадобился видеоповтор, но гол был засчитан – 2:0

«Странно, что словак обслуживал матч чехов. Это всё равно, что башкир или татарин будет судить русских»

В заключительном игровом отрезке чехи начали понемногу сушить игру, ограничиваясь довольно острыми контратаками. Россияне ж, нервничая, начали играть жестко. На 51-й минуте Емелин жёстко сыграл против Ягра, после чего главные арбитры встречи словак Владимир Балушка и финн Яри Левонен отправили Алексея в раздевалку, выписав ему «5+20».

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«Странно, что словак обслуживал матч чехов. Это всё равно, что башкир или татарин будет судить русских. В третьем периоде нам дали сомнительное пятиминутное удаление. Вообще в концовке нам нужно было чуть-чуть потерпеть. Могли забить ещё», – говорил после матча Ковальчук.

«Самый большой сюрприз в истории хоккея»

В концовке матча чехи полностью ушли в оборону. На последних минутах россияне сняли вратаря, а у чехов были удалены Розживал и Ролинек. Однако даже играя вшестером против троих чехов, россияне не смогли добиться успеха. За полминуты до конца матча Дацюк возродил интригу, забросив шайбу в ворота Вокоуна и сократив отставание россиян до минимума.

«Мы преподнесли, возможно, самый большой сюрприз в истории хоккея. У россиян было много звёзд, у нас же большая часть парней играет в Чехии, но этот чемпионат показал, что талант не столь важен, как огромное желание победить и самоотдача», – сказал Ягр после матча.

Сборная России вновь сняла вратаря, но попытка навала на ворота сборной Чехии успеха не принесла – победа в матче досталась чехам. Звёздная сборная России потерпела фиаско в финале, не сумев одержать 28-ю победу подряд на чемпионатах мира, а золотые медали с того турнира по сей день так и остаются последними для Чехии.