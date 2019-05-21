«Мы дeрьмo и знаем это!». Победная песня британских парней с большим сердцем

«Англия, да!!!» — такие крики раздавались в пресс-центре в Братиславе, когда Великобритания забила в овертайме матча с Францией и сохранила прописку в элите. А счастливые хоккеисты на льду в Кошице сгрудились в кучу и пели, подпрыгивая от радости, «Мы дерьмо и знаем это!». Может показаться странным, что игроки так уничижительно характеризуют самих себя, но это просто английское чувство юмора и здоровая доля самоиронии. Ведь по всем прогнозам, британцы должны были вылетать обратно в первый дивизион. А они пошли вопреки всему и сотворили очередное чудо. И после таких песен простые болельщики зауважали их ещё больше. Кто такие британские хоккеисты? Парни из этой команды не скрывают, что они – «никто». Но на самом деле это хоккеисты с большим сердцем, которые добились исторической победы на ЧМ.

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Песня футбольных фанатов

Англия больна вовсе не хоккеем, а футболом — это знает любой школьник. И песня, которую с таким упоением пели британские хоккеисты, тоже пришла из футбола. На острове много футбольных лиг, маленьких захолустных команд, которые не выбираются из болота. Но их болельщики всё равно остаются верны своим клубам и с гордостью несут бремя вечно проигрывающих.



Отношение болельщиков к своим командам, когда они проигрывают (особенно когда проигрывают постоянно), можно назвать весёлым мазохизмом. «Давайте притворимся, что мы забили гол», «Мы проигрываем каждую неделю, ничего особенного», «Всего-то 0:4, что вы за дерьмо?» — с фантазией и чувством юмора у английских футбольных фанатов всё в порядке. Помирать, так с песней, пришли на футбол, даже если твою команду громят, это не повод не повеселиться.



Песне «Мы дерьмо и знаем это» (поётся на мотив знаменитой композиции Pet Shop Boys – Go West) уже несколько десятков лет. Иногда фан-сектора соперников могут устроить перекличку – «Вы дерьмо и знаете это» — «Мы дерьмо и знаем это». Этой песней болельщики могут встречать и сборную Англии по футболу после фиаско на международной арене.

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Победная песня хоккейной сборной

«Мы можем обыграть Францию, это будет самый важный матч», — говорил мне английский журналист перед началом чемпионата мира. Британцев в Кошице громили вообще все, даже датчане отгрузили им девять шайб. Скажем прямо, то, что они спели после победы над Францией, — чистая правда. Медленные, нигде не успевающие, растерянные – такой выглядела команда Пита Рассела против приличных соперников. Но британцы не теряли духа и держались молодцом. Главный-то матч был впереди, с Францией. Англия вообще была одной из самых обсуждаемых команд в группе А. Например, она впечатлила всех своим необычным ритуалом на тренировке.

Хорошее впечатление о себе они не смазали концовкой, а выдали настоящий триллер. 0:3 в середине игры, невероятный камбэк и победный гол в овертайме. Всё практически как в прошлом году, когда Британия проигрывала 0:2 Венгрии в решающей встрече, но выгрызла себе путь в топ-дивизион. Праздник на льду был такой, будто они выиграли чемпионат мира. Впрочем, для них сохранение прописки в элите сродни настоящему золоту. «Это было невозможно, но слова «невозможно» нет в лексиконе британцев!» — орал комментатор на английском телевидении.

Видео из раздевалки сборной Великобритании после победы над Францией

«Это было нереально. Я даже не могу осознать, что случилось, и у меня нет слов. Мы никогда не сдаёмся, в этом вся наша сборная. Даже при 0:3 мы посмотрели друг на друга и сказали: «Это ещё не конец». Джоно (капитан сборной Джонатан Филлипс ) отдал мне потрясающий пас. Не знаю, что заставило меня переложить шайбу на неудобную… Рад, что я это сделал. Это волшебное чувство. Лучший момент в моей карьере», — сказал счастливый автор победного гола Бен Дэвис.

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Теперь можно по-настоящему оторваться, и громкие крики «Мы дерьмо и знаем это» наверняка будут раздаваться в центре Кошице всю ночь. Британские хоккеисты своей стойкостью и милой самоиронией заслужили ещё большее уважение к себе. И свой праздник на всю ночь.

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