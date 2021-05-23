Россия пугала перед ЧМ, но старт принёс позитив. У сборной есть баланс, радует большинство

Теперь на эту команду мы смотрим с оптимизмом, но понятно, что все главные матчи впереди.

Сборная России на ЧМ-2021 провела два матча за два дня и сейчас получила первый краткосрочный отдых. Самое время дать первую оценку нашей команде.

За неделю до ЧМ Россия напугала нас на Евротуре. Медленная, неагрессивная игра, огромное количество технического брака, слабое креативное начало, ляпы вратарей — было тревожно, что наша команда накануне мирового форума выглядит совершенно разобранной. При этом в словах Валерия Брагина на каждой пресс-конференции красной нитью проходил посыл, что на ЧМ всё будет по-другому. Но кто верил словам, когда на деле мы выглядели гораздо слабее тех же чехов или финнов? Нет, было понятно, что в эмоциональном плане ребята добавят. Но беспокоила ведь ещё и сама игра.

У многих перед началом ЧМ были скверные предчувствия. А тут ещё и в соперниках сразу чехи, собравшие самый звёздный состав. Но… Всё-таки прав я оказался, рано было Россию хоронить! Первые два дня турнира принесли нам сплошной позитив и вернули веру в то, что наши этой весной всё-таки смогут взять долгожданное золото. Да-да, это всего лишь групповой этап, и пока был только один матч с адекватным соперником, но, признайтесь, в будущее этой сборной мы уже смотрим с позитивом, а не как неделю назад.

Главное, что показала игра с Чехией, — тренерский штаб хорошо подготовился к турниру, создав сбалансированную команду. Можно сколько угодно сетовать (и справедливо) на принципы комплектования сборной, на притянутое за уши засилье хоккеистов СКА, но в рамках того состава, который оказался в распоряжении Брагина в Риге, наш тренер разобрался здорово. Поставил Барабанова в звено к Шалунову и Окулову, добавив креатива армейской связке. Жаль, конечно, что Константин получил травму в первом же матче, но в эту тройку должен вписаться Толчинский, прокачавший за последний сезон в «Авангарде» навыки диспетчера и мозгового центра атак.

Во втором звене трудягу Карнаухова здорово дополняют мощные крайки с претензией на универсальность — Слепышев и Григоренко. Эта тройка и силовое давление оказывает, и забивать умеет, а Григоренко со своим игровым интеллектом и шикарным броском так и вовсе пока претендует на титул главной звезды сборной России.

Ещё два звена — это наработки Брагина по СКА. Галимов/Кузьменко — Морозов — Бурдасов были лучшей атакующей тройкой в петербуржском клубе, и в сборной от них тоже постоянно исходит опасность. Особенно приятно, что за национальную команду стал стабильно забивать Бурдасов, чей кистевой бросок можно считать одним из лучших в российском хоккее.

Каменев — Швец-Роговой — Тимкин/Галимов — это сочетание чекеров. Куда же без него в сборной России? С задачей задавать темп, пахать в меньшинстве и закрывать лидеров соперника в прошлые годы призваны были справляться Каблуков, Андронов и Телегин. Сейчас мы видим сдерживающее звено новой сборки, и пока к ребятам никаких вопросов нет, да и впереди они кое-что умеют.

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Хороший баланс звеньев и внутри звеньев — это приятное откровение после первых матчей сборной на ЧМ-2021. Перед турниром казалось, что России будет катастрофически не хватать сыгранности, однако в матче с той же Чехией наша команда смотрелась целостно, каждый был на своём месте. По игре наши вообще не уступали расхваленной чешской команде, постоянно выходили вперёд в счёте и хоть и вырвали победу чисто по-брагински драматично, но полностью её заслужили.

В обоих матчах на этом ЧМ порадовало большинство российской сборной. Процент реализации, конечно, мог быть и выше, но понравились сами схемы розыгрыша, ход шайбы в позиционных атаках, вариативность. Видны были и наработки Шафранова, знакомые по матчам «Авангарда» (поперечные пасы из кругов вбрасывания или комбинация с резким пасом на пятак от игрока, занимающего позицию у правой от вратаря штанги), и схемы, заточенные на сильные стороны игроков этого состава: броски Бурдасова и Шалунова с кистей с ползоны, щелчки Проворова от синей линии. Добавим в реализации моментов — и у России будет самое убойное большинство на турнире.

Словом, считаю, что наша команда показала очень симпатичный хоккей на старте ЧМ, прогнав мысль о том, что в этом году России точно ничего не светит. Да нет уж, подопечные Брагина смотрятся гораздо солиднее, мастеровитее и ответственнее, чем многие другие фавориты. Сейчас в активе у наших отличная победа над крепкими чехами и уверенный разгром британского аутсайдера, и мы с оптимизмом смотрим на возможность занять первое место в группе А. Очень интересно, что будет дальше.

Без недочётов, разумеется, тоже не обошлось. Проблемы у сборной России есть, но по первым дням турнира их намного меньше, чем у тех же шведов, чехов или канадцев. На поверхности — вратарский вопрос. К Александру Самонову нет серьёзных претензий по игре с чехами, но в трёх пропущенных шайбах он ни разу не выручил. А без вратаря, который тащит в трудные моменты, может быть очень тяжело в плей-офф.

Проскакивают неприятные разрывы и позиционные ошибки в обороне, но это было предсказуемо, так как на ЧМ у России защитники вынуждены сыгрываться по ходу турнира. Главное здесь — подтянуть взаимодействие к матчам на вылет.

В целом же, конечно, пищи для размышлений пока маловато. Россия провела лишь две встречи, одну из которых — с соперником гораздо более низкого уровня. Но наша команда дала нам позитивные эмоции на старте ЧМ, и пока это самое важное. Посмотрим, что будет дальше.