Таблица пока напоминает какой-то сон, а не турнир, где Канада, Швеция и Чехия будут бороться за призовые места.

Чехи мечтали о медалях, а теперь на дне турнирной таблицы! Что творится на сенсационном ЧМ

Во второй игровой день сенсационного чемпионата мира — 2021 состоялось шесть встреч. Сборная Латвии после победы на Канадой не смогла справиться с Казахстаном, шведы впервые в истории проиграли датчанам, а сборная Чехии потерпела второе поражение подряд. Перед началом турнира чехи много говорили и мечтали о медалях, а теперь находятся на дне таблицы в группе А.

Видеообзоры матчей второго игрового дня

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Игрок дня

По мнению болельщиков, лучшим игроком второго дня стал голкипер сборной Великобритании Джексон Уистл. На награду также претендовали нападающие сборной России Антон Бурдасов и сборной Дании Никлас Йенсен, а также вратарь сборной Казахстана Никита Бояркин. Голосование проводилось на официальной странице ИИХФ в «Твиттере».

Цитата дня

Нападающий сборной Дании Никлас Йенсен прокомментировал победу в матче чемпионата мира с командой Швеции (4:3).

«Эта победа показывает всем, какой большой путь прошла Дания в хоккее, как здорово мы развиваем спорт и игроков. Мы недосчитались многих наших игроков на этом турнире и всё равно так здорово сыграли со Швецией, это классно. Это показывает всем, что Дания становится только лучше. Гордимся нашей сегодняшней игрой.

Как удалось набрать четыре очка со шведами? Юлиан (Юлиан Якобсен, форвард сборной Дании. — Прим. «Чемпионата») мне помог (смеётся). Команда сыграла здорово, перед матчем мы говорили, что единственный способ обыграть такую сильную команду, как Швеция, — показать командную работу. Мы играли по своей системе, в такой ситуации легче добиваться индивидуальных результатов. Шайба сегодня шла ко мне, но всё идёт от командной игры. Мы играли всей пятёркой все 60 минут.

На завтрак ел спагетти болоньезе в восемь утра, я их ем перед матчем. Хорошо, что отель их приготовил. Конечно, день был великим для датского хоккея, но это только первая встреча турнира, до выполнения задачи ещё далеко. Но день очень важный, мы этот матч долго не забудем. Сейчас можем порадоваться, но завтра новый матч.

Мой последний гол? Бёдкер проделал отличную работу на правом борту, подержал шайбу, освободил для меня время и пространство, потом сделал передачу, мы такое практиковали. Вроде бы я и до этого бросал один раз, когда перед воротами наши ребята закрывали обзор вратарю. Мог забивать и тогда, но сразу получил ещё один шанс. Партнёры продемонстрировали отличное терпение, освободили для меня пространство, а Труэ здорово закрыл вратаря. Мне надо было только точно попасть, к счастью, я забил».

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