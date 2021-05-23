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ЧМ по хоккею — 2021, видеообзоры матчей, турнирная таблица, календарь матчей, сенсации, 23 мая

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Чехи мечтали о медалях, а теперь на дне турнирной таблицы! Что творится на сенсационном ЧМ
Егор Торишный
ЧМ по хоккею – 2021
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Таблица пока напоминает какой-то сон, а не турнир, где Канада, Швеция и Чехия будут бороться за призовые места.

Во второй игровой день сенсационного чемпионата мира — 2021 состоялось шесть встреч. Сборная Латвии после победы на Канадой не смогла справиться с Казахстаном, шведы впервые в истории проиграли датчанам, а сборная Чехии потерпела второе поражение подряд. Перед началом турнира чехи много говорили и мечтали о медалях, а теперь находятся на дне таблицы в группе А.

Турнирная таблица чемпионата мира 2021 года по хоккею

Видеообзоры матчей второго игрового дня

ЧМ-2021. Группа A
22 мая 2021, суббота. 12:15 МСК
Дания
Окончен
4 : 3
Швеция
0:1 Клингберг – 22:06' (5x5)   1:1 Йенсен (Якобсен) – 30:40' (5x5)   1:2 Тёммернес (Клингберг) – 35:09' (5x5)   2:2 Йенсен (Бёдкер) – 37:33' (4x4)   3:2 Кристенсен (Йенсен) – 38:09' (5x5)   4:2 Йенсен (Лауридсен, Бёдкер) – 48:22' (5x4)   4:3 Клингберг (Лундквист) – 50:56' (5x5)

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа B
22 мая 2021, суббота. 12:15 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 5
Германия
0:1 Плахта (Мюллер, Зайдер) – 19:44' (5x5)   0:2 Гаванке (Брандт, Нёбельс) – 23:19' (5x4)   0:3 Пфёдерль (Райхель, Нёбельс) – 26:04' (5x5)   0:4 Райхель – 30:35' (5x5)   1:4 Олимб (Хага, Лиллеберг) – 36:21' (5x5)   1:5 Бергман (Новак, Креммер) – 44:41' (5x5)

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа A
22 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Великобритания
Окончен
1 : 7
Россия
0:1 Бурдасов (Григоренко, Ожиганов) – 05:53' (5x4)   0:2 Григоренко (Воронков) – 07:19' (4x5)   0:3 Бурдасов (Кузьменко, Гавриков) – 09:21' (5x5)   0:4 Толчинский (Барабанов) – 10:51' (5x5)   1:4 Кирк (Дауд, Коннолли) – 18:46' (5x4)   1:5 Карнаухов (Задоров, Зуб) – 30:08' (5x5)   1:6 Кузьменко (Бурдасов, Ожиганов) – 49:59' (5x4)   1:7 Слепышев (Карнаухов) – 53:05' (5x5)

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа B
22 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 1
США
1:0 Охтамаа (Мяэналанен, Анттила) – 26:54' (5x5)   2:0 Пакаринен (Покка, Мяяття) – 35:41' (5x5)   2:1 Робертсон (Воланин) – 38:01' (5x4)

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа A
22 мая 2021, суббота. 20:15 МСК
Чехия
Окончен
2 : 5
Швейцария
1:0 Хитил (Коварж, Врана) – 14:46' (5x4)   1:1 Хофман (Амбюль, Симьон) – 17:09' (5x4)   1:2 Майер (Хишир) – 24:12' (5x4)   1:3 Шерве (Праплан, Берчи) – 38:19' (5x5)   1:4 Майер (Корви, Курашев) – 50:27' (5x4)   2:4 Смейкал (Хитил, Скленичка) – 54:59' (5x5)   2:5 Хофман (Симьон, Амбюль) – 57:08' (5x4)

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа B
22 мая 2021, суббота. 20:15 МСК
Латвия
Окончен
2 : 3
Б
Казахстан
1:0 Дарзиньш (Даугавиньш) – 27:44' (5x5)   1:1 Шин (Старченко, Диц) – 38:59' (5x4)   2:1 Букартс (Цибульскис) – 45:25' (5x5)   2:2 Блэкер (Сведберг, Сагадеев) – 45:37' (5x5)   2:3 Рымарев – 65:00' (ПБ)

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Игрок дня

По мнению болельщиков, лучшим игроком второго дня стал голкипер сборной Великобритании Джексон Уистл. На награду также претендовали нападающие сборной России Антон Бурдасов и сборной Дании Никлас Йенсен, а также вратарь сборной Казахстана Никита Бояркин. Голосование проводилось на официальной странице ИИХФ в «Твиттере».

Цитата дня

Нападающий сборной Дании Никлас Йенсен прокомментировал победу в матче чемпионата мира с командой Швеции (4:3).

«Эта победа показывает всем, какой большой путь прошла Дания в хоккее, как здорово мы развиваем спорт и игроков. Мы недосчитались многих наших игроков на этом турнире и всё равно так здорово сыграли со Швецией, это классно. Это показывает всем, что Дания становится только лучше. Гордимся нашей сегодняшней игрой.

Как удалось набрать четыре очка со шведами? Юлиан (Юлиан Якобсен, форвард сборной Дании. — Прим. «Чемпионата») мне помог (смеётся). Команда сыграла здорово, перед матчем мы говорили, что единственный способ обыграть такую сильную команду, как Швеция, — показать командную работу. Мы играли по своей системе, в такой ситуации легче добиваться индивидуальных результатов. Шайба сегодня шла ко мне, но всё идёт от командной игры. Мы играли всей пятёркой все 60 минут.

На завтрак ел спагетти болоньезе в восемь утра, я их ем перед матчем. Хорошо, что отель их приготовил. Конечно, день был великим для датского хоккея, но это только первая встреча турнира, до выполнения задачи ещё далеко. Но день очень важный, мы этот матч долго не забудем. Сейчас можем порадоваться, но завтра новый матч.

Мой последний гол? Бёдкер проделал отличную работу на правом борту, подержал шайбу, освободил для меня время и пространство, потом сделал передачу, мы такое практиковали. Вроде бы я и до этого бросал один раз, когда перед воротами наши ребята закрывали обзор вратарю. Мог забивать и тогда, но сразу получил ещё один шанс. Партнёры продемонстрировали отличное терпение, освободили для меня пространство, а Труэ здорово закрыл вратаря. Мне надо было только точно попасть, к счастью, я забил».

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Расписание матчей на 23 мая

ЧМ-2021. Группа A
23 мая 2021, воскресенье. 12:15 МСК
Великобритания
Не начался
Словакия
ЧМ-2021. Группа B
23 мая 2021, воскресенье. 12:15 МСК
Норвегия
Не начался
Италия
ЧМ-2021. Группа A
23 мая 2021, воскресенье. 16:15 МСК
Швеция
Не начался
Беларусь
ЧМ-2021. Группа B
23 мая 2021, воскресенье. 16:15 МСК
Казахстан
Не начался
Финляндия
ЧМ-2021. Группа A
23 мая 2021, воскресенье. 20:15 МСК
Дания
Не начался
Швейцария
ЧМ-2021. Группа B
23 мая 2021, воскресенье. 20:15 МСК
Канада
Не начался
США
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