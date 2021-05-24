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ЧМ по хоккею — 2021, Россия – Словакия, прямой эфир, Первый канал, где смотреть, время, таблица

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россия – Словакия на ЧМ-2021: прямая трансляция Первого канала, дата и время матча
Егор Торишный
ЧМ по хоккею — 2021, Россия – Словакия
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Главное, что нужно знать перед третьим матчем нашей команды на чемпионате мира – 2021.

Дата и время матча

24 мая сборная России проведёт третий матч чемпионата мира – 2021, проходящего в Латвии. Соперником наших ребят станет команда Словакии. Начало встречи в 16:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Расписание игр и турнирная таблица ЧМ-2021
ЧМ-2021. Группа A
24 мая 2021, понедельник. 16:15 МСК
Словакия
Не начался
Россия

Прямая трансляция

Встречу в прямом эфире будет транслировать «Первый канал». Начало в 16:15 мск.

Права на видео принадлежат «Первому каналу». Посмотреть видео можно будет на официальном сайте канала.

Материалы о матче

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«Надо констатировать факт, что в современном хоккее уравнялись многие страны. Ведётся большая работа по развитию хоккея в Дании, Швейцарии, многих других странах, и это очень хорошо в целом для нашего вида спорта. Честно, меня вообще не удивили эти результаты, это то, к чему идёт современный хоккей. Конкуренция – всегда двигатель прогресса, и в этой ситуации мы должны становиться всё лучше и лучше», – сказал Роман Ротенберг.

«В этом плане ФХР делает многое для развития хоккея, также мы общаемся с зарубежными партнерами, видим, как там всё развивается. Мы наблюдаем за нашими соперниками, и, честно говоря, такие результаты нас никоим образом не удивляют. Это хоккей, всегда побеждает сильнейший», – добавил он.

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