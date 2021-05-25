Политическая клоунада на ЧМ. Вместо хоккея Латвия выбрала войну с «диктатором» из Беларуси

Первые дни на чемпионате мира по хоккею в Риге прошли отлично. Конечно, катастрофически не хватало болельщиков, но игры смотрелись бодро, а регулярные сенсации добавляли турниру особый шарм. Самое главное — на долгожданном мировом форуме ничто не напоминало об укрепившейся в последнее время губительной связи спорта и политики.

Но продержалась эта благодушная и праздничная атмосфера совсем недолго, и уже на четвёртый день соревнования мэру латвийской столицы Мартиньшу Стакису ударила в голову политическая жидкость жёлтого цвета. Он взял и демонстративно заменил официальный флаг Беларуси на оппозиционный на постаменте в центре города.

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Конечно, рижский градоначальник сделал это не просто так. Он таким образом отреагировал на скандал с задержанием в Минске лидера оппозиционного интернет-движения Романа Протасевича. Либеральную Европу, сующую нос во все дела подобного рода, сильно взбудоражил этот инцидент, в адрес белорусских властей посыпались новые угрозы санкций и официальные письма с выражением крайнего недовольства и озабоченности (интересно, а у европейских политиков бывают другие состояния?), ну а рижский мэр решил воспользоваться ситуацией и не только словом, но и делом выразить своё «фи» ненавистному режиму.

Мелочный поступок Стакиса моментально напомнил, какая политическая грязь окружала и окружает этот чемпионат мира. Под предлогом борьбы с «кровавым диктатором Лукашенко» у Беларуси сначала наглым образом отжали часть турнира, а сейчас под радостный визг сумасшедших борцов за свободу чужого народа политические провокации продолжаются уже по ходу самого соревнования. И самое страшное, что за ними стоят высокопоставленные официальные лица, чья риторика, как мы видим, мало отличается от риторики малолетних радикалов из интернета и поехавших на почве личной ненависти к Лукашенко белорусских революционеров. Заменив флаг страны-участницы чемпионата мира на протестное полотно с сомнительным бэкграундом, принесённое политическими беженцами (!), рижский мэр не только выставил себя клоуном, но и показал, что современный мир уже давно сошёл с ума и очень далёк от выздоровления.

Стакис выразил своё отношение к режиму Лукашенко. Молодец, за этого его похвалят в западном мире. А ещё этим поступком он наберёт нужные политические очки перед выборами, которые состоятся через пару недель. Но, чёрт возьми, при чём здесь хоккей? Если Европа хочет бороться с диктаторами, то пусть делает это на политических сценах, коих предостаточно, но не трогает спортивные соревнования. Рига и так незаслуженно получила вторую часть ЧМ-2021 и еле-еле успела подготовиться к турниру.



Но для чего это было нужно столице Латвии? Вряд ли там хотели устроить хоккейный праздник, иначе и с присутствием болельщиков решили бы вопрос, и про различные провокации забыли бы. Но похоже, что прибалты попросту решили превратить чемпионат мира в очередную политическую площадку. Трактовать иначе скандал с флагами невозможно, к тому же пострадал не только белорусский символ, но и российский триколор.

И всё это приправлено гадким, типично европейским лицемерием. Рижский мэр воюет с «диктатором», который не имеет никакого отношения к его стране, из сочувствия к «угнетённым» белорусам? Или просто выслуживается перед западными хозяевами? Допустим, всё-таки первый вариант, и Стакис реально переживает за «жаждущий свободы народ Беларуси». Но как насчёт тех жителей страны, которые не поддерживают это либеральное мракобесие? Или тех, кто вообще политически нейтрален? Приятно ли им видеть на априори аполитичном мероприятии, коим должен являться чемпионат мира, подобные вещи? Или же на тех, у кого «неправильное» мнение, просто наплевать? О, это так по-западному.



Разумеется, ИИХФ не пожелала участвовать в этом цирке и ассоциироваться с политическими провокациями. Международная федерация хоккея предложила официальной Риге два варианта: вернуть нормальный флаг Беларуси либо же снять вслед за ним все полотнища ИИХФ. Кто бы сомневался, что Стакис выбрал второе! И сопроводил своё решение «хайповым» комментарием.

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По-хорошему после такого демонстративного плевка ИИХФ просто обязана прекратить все отношения с Латвией и лишить её членства в организации. А то и дисквалифицировать сборную прямо на этом ЧМ. Это было бы достойным и равнозначным ответом на политическую клоунаду, устроенную на ровном месте под эгидой международной федерации хоккея.



Но это вряд ли возможно. Во-первых, обострение конфликта приведёт к тому, что турнир будет сорван, а это не нужно самой ИИХФ. Во-вторых, это будет сугубо политическое решение, а Рене Фазель, возможно, последний оплот здравомыслия в этой европейской организации, и он собственноручно не будет подливать масла в огонь, уподобляясь рижскому мэру. Если, конечно, у него не лопнет терпение. А в-третьих, в этом решении не будет никакого смысла. Фазель вот-вот покинет пост президента ИИХФ, а любой его преемник сразу же отменит латвийский бан. Ведь даже в своей организации швейцарец не находит поддержки в вопросе разделения спорта и политики — достаточно почитать высказывания, например, вице-президента Калерво Куммолы.

На самом деле скандал на ЧМ-2021, наверное, был неизбежен. Европейских политиков раздражает белорусский вопрос. Точнее, их раздражает, что у них под боком кто-то живёт не так, как хотят они. А это же раздолье для добровольно-принудительного насаждения демократических принципов. Чемпионат мира в Риге в нынешнее время был обречён стать ареной новых политических обострений. Это мерзко, грязно и противно. Но это фоновый рисунок нашей эпохи, где всё переворачивается с ног на голову и почему-то называется нормальным.