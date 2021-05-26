Россия — Дания на ЧМ-2021: прямая трансляция Первого канала, видео, время матча

Главное, что нужно знать перед четвёртым матчем нашей команды на чемпионате мира — 2021.

Дата и время матча

26 мая сборная России проведёт четвёртый матч на чемпионате мира — 2021, проходящем в Латвии. Соперником наших ребят станет команда Дании. Начало встречи — в 16:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прямая трансляция

Встречу в прямом эфире будет транслировать «Первый канал». Начало — в 16:15 мск.

Права на видео принадлежат «Первому каналу». Посмотреть видео можно будет на официальном сайте канала.

Материалы о матче

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Цитата

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников эмоционально отреагировал на замену флагов сборных России и Беларуси на чемпионате мира в Латвии.



«Бред полнейший, тошно на это смотреть. Да что мы говорим про этих козявок. Я и до этого говорил, что в Латвии будет что-то происходить. Подлецы они чистые, политику суют в спорт!



Да выгнать рижское «Динамо» из КХЛ! И всё поснимать везде, чтобы их не было видно. Вот тогда они начнут что-то понимать. Снять флаги — это вообще бред. Улицы вообще при чём тут?! Там что, в хоккей играют? Подлецы, такое нельзя прощать: запрещать играть в лиге. Если они так делают, нам надо отвечать».