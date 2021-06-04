Брагин будет уволен из сборной России? Но его отставка вряд ли что-то изменит

Накануне сборная России бесславным образом завершила своё выступление на чемпионате мира 2021 года. Команда Валерия Брагина уступила в четвертьфинале сборной Канады (1:2 ОТ) и потеряла возможность претендовать на медали мирового первенства. Российская сборная остаётся без золотых медалей на чемпионатах мира с 2014 года и не может обыграть Канаду на крупных турнирах с 2011 года. Сейчас в нашем хоккее наверняка начнётся привычный поиск виновных за провал в Риге, и на роль стрелочника идеально подойдёт фигура главного тренера.

Если вынести за скобку победу на Олимпийских играх 2018 года, за последние шесть лет при новом руководстве Федерации хоккея России (после прихода в ФХР Романа Ротенберга) наша национальная команда не смогла одержать ни одной победы на чемпионатах мира. За это время сборной последовательно руководили Олег Знарок, Илья Воробьёв, Алексей Кудашов и вот теперь Брагин. Однако никому из них не удалось привести сборную к золотым медалям мировых первенств. И вы действительно считаете, что каждый год проблема была исключительно в тренерах?

Кстати, Кудашов в этой линейке тренеров занимает отдельное место. У него даже не было возможности проявить себя на главном международном турнире года, так как предыдущий чемпионат мира был отменён из-за пандемии коронавируса, и работа Алексея Николаевича со сборной ограничилась выступлением на Евротуре. Летом прошлого года Кудашов освободил пост главного тренера в СКА и сборной России (а эти должности в нашем хоккее являются равнозначными), после чего на его смену и пришёл Брагин.

При Брагине российская команда уверенным катком прошлась по Евротуру, в том числе установив национальный рекорд по победной серии (10 матчей), но его дебютный чемпионат мира на взрослом уровне завершился очень болезненным поражением от Канады. Болезненным в первую очередь по той причине, что российская сборная не имела никакого права проигрывать этому сопернику по своему составу. В сборной Канаде не было голкипера уровня Сергея Бобровского, не было защитников статуса Ивана Проворова и не было форвардов плана Владимира Тарасенко.

Многим из игроков канадской команды ещё не исполнилось и 20 лет, а результат матча определили действия двух игроков – нападающего «Анахайма» Адама Хенрика и форварда «Калгари» Эндрю Манджапане. Ни один из этих игроков не входит даже в расширенный список кандидатов канадцев на Олимпиаду в случае участия игроков НХЛ в пекинском турнире. В свою очередь, из нашего состава на поездку в Пекин претендуют минимум семь человек. Всё это означает, что Брагин не справился со своей работой и должен уйти из сборной?

Не всё так просто. Говоря о выступлении сборной России на том или ином турнире, очень сложно отделаться от мысли – а на сколько велика роль конкретного главного тренера в принятии тех или иных решений, а также в организации и управлении тренировочным процессом. Кто формировал тренерский штаб Брагина в национальной команде? Он сам принял решение поставить на тренерскую лавку главной команды страны тренера, который всего месяц назад не смог выиграть с юниорской сборной свой чемпионат мира? Или кто-то другой продвинул в сборную Альберта Лещёва просто потому, что он работает в системе СКА? За какие заслуги в национальной команде оказался Александр Титов, чьим главным достижение в тренерской карьере является факт работы с фарм-клубом СКА в ВХЛ.

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По какому принципу работать со сборной на ЧМ-2021 позвали шведского тренера Стефана Перссона, который за последние несколько лет откровенно завалил всю работу с вратарями в «Спартаке»? Именно под его тщательным контролем Юлиус Гудачек и Никита Беспалов стремительно деградировали на протяжении последних сезонов, но после своего увольнения из московского клуба швед получает повышение в сборную России. Это был точно выбор Брагина? А если нет, то почему он должен за него отвечать?

Больше всего в российском хоккее огорчает тот факт, что дни Брагина на посту главного тренера практически наверняка сочтены ещё и потому, что его СКА в минувшем сезоне не смог добиться победы в КХЛ. Все мы помним, как три года назад, работу в сборной прекратил тандем Олега Знарка и Харийса Витолишьша. На секундочку, именно они привели Россию к той самой победе на Олимпиаде (!), о которой до сих пор с гордостью вспоминают в Федерации хоккея России.

Вот только почему-то главный человек в российском хоккее скромно умалчивает о том, что финал ОИ-2018 с Германией оказался последним матчем в сборной для Знарка и Витолиньша – им даже не дали шанса сыграть на майском чемпионате мира. Их отставка из сборной удивительным образом совпала с поражением СКА от ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина.

«Немножко неожиданно всё произошло. Правда, всё случилось внезапно. Казалось, что если выигрываешь Олимпиаду, то хотя бы до чемпионата мира доработаешь. А потом уже будут вестись разговоры. Но случилось, то, что случилось. Здорово, что мне вообще довелось тренировать сборную», – впоследствии рассказывал о своём увольнении Витолиньш в интервью Sport24.

В этом сезоне СКА снова уступил ЦСКА на той же стадии плей-офф КХЛ, так что сохранить свою работу в сборной Брагину будет очень сложно. Кто может прийти на его смену? Это очень сложный и очень лёгкий вопрос одновременно. За последние годы ФХР перепробовала в качестве тренеров СКА и сборной очень много кандидатур. Из до сих пор не задействованных специалистов остаётся фигура Игоря Никитина, но он находится на контракте в ЦСКА. Впрочем, в интересах и во благо российского хоккея… ну, вы понимаете.

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Если не Никитин, то кто? Откровенно говоря, этим тренером может стать кто угодно. Лещёв, Титов, Потапов – список можно продолжать. Сама структура управления российским хоккеем практически нивелирует должность главного тренера в национальной команде. Туда можно поставить кого угодно, но до тех пор, пока ключевые решения будет принимать не главный тренер, а совершенно другой человек, мы так и будем продолжать жить в эпохе вечных лозунгов, обещаний и исключительной верой в светлое будущее, которое почему-то так никак не может наступить.