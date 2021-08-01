От Раска до Хары. Девять главных неограниченно свободных агентов НХЛ

Прошло уже несколько дней с момента открытия рынка свободных агентов. Многие ценные игроки, которые оказались без контрактов, уже обзавелись новыми клубами, поэтому ажиотаж, вызванный огромным количеством сделок в первые часы окна переходов, уже поутих. Тем не менее в ожидании новых соглашений есть ещё несколько неограниченно свободных агентов, которые могли бы усилить большую часть клубов НХЛ.
Туукка Раск
Контракт финского голкипера с «Бостоном» подошёл к концу, и новое соглашение едва ли будет подписано. На место основного вратаря в «Брюинз» из «Баффало» пришёл Линус Улльмарк, а его бэкапом должен стать Джереми Свейман, уже успевший показать себя по ходу предыдущей регулярки.
Под вопросом теперь не только, где Туукка продолжит карьеру, но и продолжит ли он её вообще. Недавно Раск перенёс операцию на бедре, после которой он восстановится не раньше января-февраля следующего года. Поэтому не исключено, что финн будет вынужден повесить коньки на гвоздь.
Томаш Татар
30-летний крайний нападающий был стабильным игроком основного состава «Монреаля» с самого дня обмена из «Вегаса», но в прошедшем плей-офф, где «Канадиенс» дошли до финала, уступил место в заявке другим игрокам, включая Коула Кофилда, ставшего одним из открытий завершившегося Кубка Стэнли.
О переговорах Татара с канадцами нет никаких новостей, и всё сильнее становятся слухи о переходе словака в другую команду. Сообщается, что в услугах Томаша больше всех заинтересован «Нью-Джерси», который собирается уже в следующем сезоне вернуться в число претендентов на трофей.
Зак Паризе
Защитник Райан Сутер, контракт которого «Миннесота» выкупила одновременно с контрактом Паризе, уже нашёл себе новый клуб, перейдя в «Даллас», а вот форвард пока что доступен на рынке свободных агентов. В качестве главного претендента на Зака инсайдеры единогласно называют «Айлендерс», но пока «островитяне» не торопятся совершать какие-либо сделки.
Фото: Bruce Bennett/Getty Images
Кайл Палмьери
Точно так же клуб с Лонг-Айленда пока не продлил контракты ни с кем из тех, кто может покинуть команду. Среди ограниченно свободных агентов «Айлендерс» предстоит заключить новые соглашения с Адамом Пелечем, Энтони Бовиллье и Ильёй Сорокиным, а среди НСА одним из самых ценным активов является Кайл Палмьери, вместе с Броком Нельсоном ставший лучшим снайпером «островитян» в прошедшем плей-офф.
Генменеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло заявил о намерении сохранить костяк команды, в который входят все перечисленные игроки, но под потолком зарплат осталось чуть более $ 17,5 млн, и руководству клуба нужно будет серьёзно пораскинуть мозгами, как распределить их на всех необходимых игроков.
Кейси Сизикас
Часть этих денег «островитянам» необходимо потратить и на центрфорварда Кейси Сизикаса, который является крайне важной фигурой команды Барри Тротца. Вместе с Кэлом Клаттербаком и Мэттом Мартином Сизикас составляет одно из лучших четвёртых звеньев в лиге, а также является ключевой частью меньшинства «Айлендерс».
В системе Тротца такие игроки, как Кейси, имеют особую ценность, и нью-йоркцы должны предпринять всё возможное, чтобы сохранить хоккеиста, который надолго хочет остаться в команде. Если же этого сделать не удастся, Сизикас должен стать лакомым кусочком на рынке.
Джо Торнтон
Попытки Джамбо Джо добраться до Кубка Стэнли, к сожалению, пока так ни к чему и не привели, а последняя из них вовсе закончилась провалом — вылет «Торонто» уже в первом раунде стал неожиданностью даже с учётом всех неудач «листьев» в последние годы.
Фото: Claus Andersen/Getty Images
По окончании сезона 41-летний Торнтон сказал, что у него ещё есть силы продолжать играть, но итогового решения он пока не принял. Тем не менее исключать, что канадский форвард, который до сих пор показывает хорошую результативность, ещё раз отправится в погоню за главным клубным трофеем, не стоит.
Здено Хара
Даже в свои 44 года Хара всё ещё держит высокий уровень, и сказать, что он не играет, а доигрывает, попросту не поворачивается язык. Как и Торнтон, словак ещё не принял решения о продолжении карьеры, но внешне складывается ощущение, что он способен ещё как минимум год провести в обойме любого клуба НХЛ.
Джеймс Нил
Последние три года в карьере Джеймса Нила прошли не лучшим образом, хотя после обмена из «Калгари» он довольно-таки неплохо начал выступать в «Эдмонтоне». Однако последующая его игра была совсем не убедительна, и с зарплатой в размере $ 5,75 млн в год канадец был для «нефтяников» больше обузой, чем достойным игроком, а потому «Ойлерз» выкупили его контракт накануне открытия рынка свободных агентов.
Тем не менее я убеждён, что Нил ещё не утратил своего снайперского таланта, и за небольшие деньги он может быть отличным усилением для верхних звеньев кого-либо из аутсайдеров.
Эрик Стаал
В последнем сезоне Стаал сильно сбавил в результативности, но вместе с другим ветераном Кори Перри организовал отличную связку в «Монреале», добавив опыта и характера команде с большим количеством молодых исполнителей.
В отличие от Перри, который уже обзавёлся новым местом работы, Эрик всё ещё доступен на рынке, но пока нет никаких новостей относительно его следующего контракта, а в начале июля и вовсе прошёл слух о возможном завершении карьеры.
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