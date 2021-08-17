«Миннесота» сдалась? Там уже не рассчитывают подписать контракт с Капризовым на 8 лет

Эпопея с переговорами о новом контракте 24-летнего российского нападающего Кирилла Капризова с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд» продолжается. Стороны по-прежнему не могут ударить по рукам, а сам Кирилл находится в Москве. Например, на днях он был замечен на футбольном матче с участием «Локомотива» и «Зенита» в компании с Александром Радуловым.

При этом в «Миннесоте» без арбитража смогли договориться с ещё одним ведущим нападающим – Кевином Фиалой. Отмечается, что Фиала будет получать $ 5,1 млн. Контракт рассчитан только на один сезон.

После переподписания контракта с Фиалой у «Миннесоты» осталось всего два игрока без соглашений на сезон-2021/2022. Это нападающие Кирилл Капризов и Мэйсон Шоу, который провёл последние три сезона в фарм-клубе «дикарей» в АХЛ. На данный момент у «Миннесоты» свободно $ 13 млн под потолком зарплат.

Ранее появлялась информация о том, что россиянин подписал предварительное соглашение с ЦСКА на $ 10 млн, которое вступит в силу с 1 сентября — в случае если не будет заключён новый контракт с «Уайлд». Подобные новости больше похожи на рычаг давления на североамериканский клуб, чтобы руководство «дикарей» быстрее шевелилось, но, как говорится, чем чёрт не шутит? В сложившейся ситуации впору готовиться к чему угодно, а «Миннесота» находится в проигрышной позиции.

«Важно помнить, что, хотя Капризов провёл всего 55 матчей в НХЛ, он заслужил право требовать того, чего, по его мнению, он стоит. Он также заслужил право использовать возможную сделку с ЦСКА в качестве рычага давления на «Уайлд», и ничто не мешает ему отправиться обратно в Россию. В прошлом сезоне он стал лучшим новичком сезона по голам и очкам, завоевал «Колдер Трофи» и помог «Уайлд» выиграть кучу матчей. А взамен получил всего $ 1,6 млн минус эскроу. Кирилл Капризов ничего не должен «Миннесоте», — заявил известный журналист Кен Кэмпбелл.

Напомним, Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Проигрышную позицию «Миннесоты» подтверждает и авторитетное североамериканское издание The Athletic. Сообщается, что генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин продолжает вести активные переговоры с российским нападающим, который находится в статусе ограниченно свободного агента, и его представителем. Однако в клубе уже не рассчитывают подписать максимальный, восьмилетний контракт с россиянином. «Миннесота» сдалась? Очень похоже на это.

Хотя сам Герин, по всей видимости, настроен вполне оптимистично. Ещё один североамериканский журналист Майкл Руссо, тесно работающий с клубом, поделился подробностями переговоров о продлении контракта с форвардом.

«Герин сказал, что с Капризовым «дела идут достаточно хорошо и мы продолжаем двигаться вперёд». Он сказал, что с агентом Капризова идёт постоянное общение. Это будет более длительная сделка, чем у Фиалы.

Об угрозе отъезда Кирилла в КХЛ Герин сказал следующее: «Это не моё решение. Меня это совершенно не беспокоит», — говорится в сообщении.

Что ж, посмотрим, чем в итоге закончится вся эта история. Кирилл явно не хочет связывать себя длительным контрактом с «Миннесотой». Конечно, у Капризова есть нормальное желание в будущем выйти на рынок неограниченно свободных агентов и подписаться в топ-клуб из крупного города. И, думается, россиянин это желание обязательно воплотит в реальность.