Без суда. Задоров и ещё 17 игроков избежали разборок за деньги со своими клубами

Иски в арбитраж НХЛ подали 17 хоккеистов и два генеральных менеджера

В начале августа стало известно, что 17 хоккеистов НХЛ, имеющих разногласия с клубами о зарплате в новых контрактах, подали иски в арбитраж. Об этом в своём «твиттере» сообщил известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман. Среди этих игроков оказались: Зак Астон-Риз («Питтсбург Пингвинз»), Росс Колтон («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Эндрю Копп («Виннипег Джетс»), Джейсон Дикинсон («Ванкувер Кэнакс»), Винс Данн («Сиэтл Кракен»), Адам Эрне («Детройт Ред Уингз»), Данте Фаббро («Нэшвилл Предаторз»), Деннис Гилберт («Колорадо Эвеланш»), Эйден Хилл («Сан-Хосе Шаркс»), Майкл Макнивен («Монреаль Канадиенс»), Виктор Мете («Оттава Сенаторз»), Адам Пелек («Нью-Йорк Айлендерс»), Нил Пионк («Виннипег Джетс»), Зак Сэнфорд («Сент-Луис Блюз»), Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»), Якуб Врана («Детройт Ред Уингз») и единственный российский представитель защитник Никита Задоров («Калгари Флэймз»).

Любопытно, что этим летом судебный иск в арбитраж направили не только хоккеисты, но и два клуба лиги. Этими командами стали «Миннесота Уайлд», которая на протяжении долгого времени не могла договориться о новом контракте со швейцарским форвардом Кевином Фиалой, и «Филадельфия Флайерз», не нашедшая взаимопонимания с защитником Трэвисом Санхаймом. В результате «дикари» и «лётчики» также воспользовались своим правом на арбитраж, решив чуть-чуть поднадавить на игроков, чтобы они умерили свои финансовые запросы.

Что представляет собой арбитраж НХЛ?

Заявления на арбитраж могут подавать только игроки в статусе ограниченно свободных агентов (RFA). После 27 лет игроки приобретают статус неограниченно свободных агентов (UFA). В этом случае клуб, с которым у хоккеиста закончился контракт, не сохраняет прав на игрока.

Чтобы RFA получил право на подачу заявления в арбитраж, требуется выполнение некоторых условий. В первую очередь необходимо учитывать возрастной критерий. Хоккеист, подписывающий первый полноценный контракт в возрасте 18-20 лет, должен отыграть в НХЛ четыре года, чтобы получить право на арбитраж. В случае подписания первого контракта в 21 год необходимо отыграть три сезона в лиге, при заключении контракта в 22-23 года – два сезона, а игроку, подписавшему первый контракт в возрасте 24+, достаточно провести хотя бы один сезон в НХЛ. Таким образом, лига обрубает для молодых юниоров возможность выбивать из своих клубов неадекватные контракты.

При принятии решения арбитр руководствуется показателем рыночной стоимости игрока, сопоставляя его достижения и статистику с другими игроками. Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. И самое важное — срок контракта выбирает сторона ответчика. Если в арбитраж подаёт игрок, то срок выбирает клуб. При этом зарплата игрока, назначенная независимым арбитром, не может быть меньше 85% от суммы предыдущего контракта.

Как игроки достигали компромиссов со своими клубами

Наиболее любопытными кейсами в арбитраже могли стать слушания по новому контракту голкипера «Нэшвилла» Сароса, обменянного в это межсезонье в «Калгари» защитника Задорова, защитника «Айлендерс» Пелека, защитника «Виннипега» Пионка, форварда «Детройта» Враны, а также нападающего «Миннесоты» Фиалы. Однако нынешнее лето оказалось максимально неконфликтным за последнее десятилетие в североамериканской лиге – к утру 21 августа сразу 18 из 19 игроков уже избежали денежных разборок в суде со своими клубами.

Одним из первых судебного слушания избежал чех Врана, договорившийся с «Детройтом» о трёхлетнем контракте. «Детройт» просил арбитражный суд присудить игроку зарплату $ 3,65 млн, сам Врана хотел $ 5,7 млн. Если бы вопрос не решили, то суд состоялся бы 11 августа, однако за сутки до заседания в арбитраже «красные крылья» пошли на уступки представителям чешского хоккеиста, согласившись выписать игроку контракт на $ 5,25 млн в год. Нетрудно заметить, что Врана практически выжал из «Детройта» те финансовые условия, на которые он рассчитывал, в свою очередь американский клуб сохранил игрока на ближайшие три сезона. А как уже было замечено выше, арбитраж НХЛ не присуждает контракты на столь длительный срок. Таким образом, стороны сумели достичь взаимовыгодного компромисса.

Следом о продлении контракта сумел договориться защитник «Виннипега» Пионк. В прошлом сезоне Пионк стал самым результативным защитником «Джетс», в 54 матчах набрав 32 (3+29) очка, а также сделав четыре передачи в восьми играх плей-офф Кубка Стэнли. 11 августа американский хоккеист поставил подпись под четырёхлетнем контрактом на общую сумму в $ 23,5 млн. Среднегодовая стоимость договора составила $ 5,875 млн.

Ещё раньше со своим клубом договорился защитник «Айлендерс» Пелек. В этом случае игрок и команда и вовсе договорились о продлении сотрудничества на ближайшие восемь лет. По информации инсайдера Фридмана, средняя зарплата составит $ 5,75 млн (общая сумма контракта – $ 46 млн). Затем арбитража избежали Сарос и «Нэшвилл». Стороны заключили четырёхлетний контракт на общую сумму $ 20 млн. Таким образом, в год 26-летний финский голкипер будет зарабатывать $ 5 млн.

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Одним из последних договорился со своим клубом и Фиала. Игрок, который находился в статусе ограниченно свободного агента, решил не доводить дело до арбитражных слушаний. 25-летний швейцарец подписал однолетний контракт с «Миннесотой» на $ 5,1 млн. При этом по истечении этого соглашения нападающий останется ограниченно свободным агентом в НХЛ с правом на арбитраж следующим летом.

Среди прочих также стоит отметить ещё несколько контрактов. Форвард «Питтсбурга» Астон-Риз подписал соглашение с «Пингвинз», рассчитанное на один год с зарплатой $ 1,725 млн. Нападающий «Виннипега» Копп полюбовно договорился о продлении контракта с «Джетс» на один сезон, в котором он заработает $ 3,64 млн. А автор победного гола последнего розыгрыша Кубка Стэнли Колтон заключил двухлетний контракт с «Тампой» на $ 2,25 млн (среднегодовая стоимость — $ 1,125 млн).

Задоров подписал третий однолетний контракт за последние три года

Накануне избежал арбитража и российский защитник Никита Задоров. У 26-летнего россиянина закончился его нынешний контракт, по которому он получал $ 3,2 млн в год. «Чикаго» не стали защищать Задорова перед драфтом расширения, но «Сиэтл» габаритного игрока обороны (впрочем, как и всех других доступных россиян) в свой состав не взял. После чего «ястребы» обменяли россиянина в «Калгари», с которым Задоров и договорился о заключении контракта.

Защитник подписал однолетнее соглашение на $ 3,75 млн. Примечательно, что до этого он подписывал два однолетних контракта по $ 3,2 млн – с «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго». Таким образом, за последние три сезона россиянин заключил три однолетних контракта с тремя разными клубами. «Спасибо «Чикаго» за отличный год. Очень рад новой возможности с «Калгари», — написал Задоров в своём «инстаграме».

В результате на данный момент только один игрок ещё не нашёл компромисса со своим клубом. Этим хоккеистом является 25-летний защитник «Филадельфии» Трэвис Санхайм. По своему предыдущему контракту канадец зарабатывал $ 3,25 млн за сезон и наверняка надеялся на увеличение зарплаты. Вот только под потолком зарплат у «Филадельфии» сейчас свободны чуть больше $ 4,0 млн. Минувший сезон Санхайм откровенно провалил, заработав «-22» в графе показателя полезности, но до этого на протяжении двух лет Трэвис демонстрировал совсем иной уровень игры, а в прошлом году провалилась вся команда. Скорее всего, именно в этой плоскости и лежит суть разночтений между стороной игрока и генеральным менеджером «лётчиков». Заседание по делу Санхайма назначено на 26 августа, и если к этой дате он подпишет новый контракт с клубом, значит, впервые за долгое время независимый арбитр в этом году останется без своей работы в арбитраже.