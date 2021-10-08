«Взял бы Панарина вместо Овечкина». Что говорят о выборе сборной России на Олимпиаду

Сегодня Федерация хоккея России огласила первые три фамилии хоккеистов, которые войдут в состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине. Это Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский.

Удивителен ли этот выбор? Почему 36-летнего Овечкина вызывают в сборную в первую очередь? Что означает отсутствие в этом списке Артемия Панарина и доедет ли главный хоккейный оппозиционер до Пекина? Мнением по этим вопросам с «Чемпионатом» поделились наши постоянные эксперты.

«В каком ещё виде спорта называют составы по двойкам и тройкам? Это по-хорошему провокация»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о вызове Александра Овечкина, Никиты Кучерова и Андрея Василевского в сборную России на ОИ-2022.



«Иногда интрига намного хуже понятной истории. Да, хоккейные федерации должны объявить минимум трёх игроков сборных на Олимпиаду до определённого числа, но получается так, что интриговать нужно с хоккеистами, у которых свои амбиции. В своё время у меня были проблемы с таким условием: первую половину состава называли одни люди, а вторую — так получилось — надо было набирать мне. Наверное, это самая сложная история, которая только может быть. Поймите, надо учитывать множество нюансов, в том числе личностные взаимодействия игроков между собой во время короткого турнира. Времени на притирку практически нет.



Не знаю, для чего принято это решение. Раскручивать Василевского, Кучерова или Овечкина? Мне кажется, подобные интриги не совсем корректны по отношению к команде — надо сразу называть состав и количество запасных в случае травмы. С одной стороны, всё понимаю, с другой — не могу понять данную ситуацию с точки зрения практических вещей. В каком ещё виде спорта представляют составы по двойкам или тройкам?



Надеюсь, выбор Василевского, Овечкина и Кучерова не вызовет недопониманий. Достойные имена. Надеюсь, на этом интрига закончится и всю команду объявят в ближайшее время. С уважением отношусь к ребятам, но объявлять по три человека — это по-хорошему провокация».

«По Панарину надо понимать позицию тренера. Но политика точно не должна вмешиваться»

Также Фетисов поделился мнением о возможном вызове на Олимпиаду Артемия Панарина.



«Могла ли ФХР успокоить общественность, вызвав Панарина сразу? Надо понимать позицию тренера, отвечающего за состав. Всё зависит только от него. Политика точно не должна вмешиваться во все эти дела. С другой стороны, насколько Артемий готов? Это интересно. Надеюсь, что всё будет решено в ближайшее время. Интересы команды должны быть превыше всего».

«Овечкин поедет в сборную России в любом состоянии»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение о вызове Александра Овечкина на ОИ-2022, а также о возможном вызове Евгения Малкина и Артемия Панарина.



«Другого выбора можно было не ждать. Может Малкин, но он травмирован. Всё ожидаемо. Овечкин же поедет в любом состоянии. Не думаю, что Панарин не попадёт в сборную из-за политической позиции. Зачем преждевременно искать подземные камни.



Думаю, Панарин поедет, почётно играть на Олимпиаде. В моём понимании любой вызванный игрок должен играть в сборной: что в футболе, что в хоккее. Не должно быть понятия — отказ от выступления в сборной, это бред. Панарин — великий игрок, здорово играет и должен ехать, если он в порядке».

«Почему место Овечкина не подлежит сомнению? Есть много того, друг мой Горацио, что нам неведомо на этом свете»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о вызове Александра Овечкина, Никиты Кучерова и Андрея Василевского в сборную России на ОИ-2022.



«Нет ничего неожиданного в вызове этих трёх игроков на Олимпиаду. Всё прогнозируемо на 120 процентов. Почему место Овечкина в составе не подвергается сомнению? Есть много того, друг мой Горацио, что нам неведомо на этом свете. Что касается Панарина, то он будет в составе. Не думаю, что принципиально, кого вызвать в первую очередь. Собирается команда, объявили тех, кто дал согласие. Читал комментарий Жамнова, он рассчитывает на Панарина».

«Если бы Россия вызвала Панарина, то успокоила бы общественность»

Бывший президент омского «Авангарда» и экс-форвард сборной России Максим Сушинский прокомментировал вызов Александра Овечкина, Никиты Кучерова и Андрея Василевского в сборную России на ОИ-2022.

«Василевский и Кучеров однозначно должны были попадать в первую тройку хоккеистов, которые сыграют за сборную России на Олимпиаде в Пекине. Овечкин? Наверное, тоже. Почему нет? Надо смотреть на состояние Александра по ходу сезона. Если он будет в порядке, то, конечно, поможет сборной. Если нет, тогда не вижу смысла. Мы же всё это проходили: у всех есть свой век.

Не логичнее было бы вызвать Панарина вместо Овечкина? Если я правильно понимаю, нужно было назвать игроков, которые поедут на 100%. Наверное, если бы сборная России сейчас назвала Панарина, то успокоила бы общественность. На месте тренера я бы так и сделал. Вместо кого? Вместо Овечкина. Поймите, всё же есть риски по состоянию здоровья Овечкина. Надо было брать молодого: кто точно будет готов к Олимпиаде.



У Панарина нет разногласий с Россией — у него есть своё мнение. Почему, если у человека есть собственное мнение, ему запрещают об этом говорить? Наоборот, человека можно лишь похвалить. Высказывания Панарина не должны повлиять на вызов в сборную России на Олимпиаду. Надеюсь, всё будет хорошо».