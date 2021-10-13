Россия определилась с тренерами на Олимпиаду? Легендарные имена, но по ним много вопросов

История с формированием тренерского штаба сборной России на Олимпийские игры 2022 года напоминала детектив. Сразу после вылета национальной команды в четвертьфинале минувшего чемпионата мира было очевидно, что позиции Валерия Брагина сильно пошатнулись. Однако до поры до времени в российской федерации хоккея поддерживали главного тренера и говорили, что именно Брагин повезёт сборную в олимпийский Пекин.

Всё изменилось в середине сентября, когда НХЛ достигла предварительной договорённости с ИИХФ об участии своих игроков в главном турнире четырёхлетия. После этого уже всем окончательно стало понятно, что тренерский штаб сборной России нуждается в серьёзных изменениях. Сначала глава ФХР Владислав Третьяк объявил, что главным тренером сборной станет Олег Знарок, приводивший российскую команду к победе на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Но в силу политических причин назначение Знарка сорвалось.

В результате решение пришлось принимать Экспертному совету, который рекомендовал назначить на пост главного тренера Алексея Жамнова. По нашей информации, именно Жамнов стал кандидатурой, которую утвердили все наиболее мощные и авторитетные лагеря отечественного хоккея, в то время как Знарка в сборной хотели видеть не все. Контракт со специалистом до сих пор не подписан, но проставление подписей на бумаге остаётся формальным моментом. После утверждения никогда ранее не работавшего главным тренером на постоянной основе Жамнова в новой должности встал вопрос о формировании его тренерского штаба.

В срок до 12 октября Жамнов должен был предоставить всё тому же Экспертному совету кандидатов в тренерский штаб олимпийской команды. И, похоже, в этом вопросе была-таки поставлена финальная точка. Появилась информация, что в столицу Китая сборная России действительно отправится под руководством Жамнова, а помогать ему будут Сергей Фёдоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков. Официально об этом должно быть объявлено 18 октября.

Разбираемся, какие функции могут быть у перечисленных тренеров на олимпийском турнире и каким путём они попали в сборную.

Сергей Фёдоров (главный тренер ЦСКА)

Легендарный в прошлом хоккеист дебютировал в тренерской профессии уже в очень солидном возрасте. 51-летний Фёдоров работал в ЦСКА в различных должностях с 2012 года, а с 2013-го являлся членом наблюдательного совета клуба. На протяжении последних лет Фёдоров иногда выходил на лёд с главной командой армейской системы и помогал центральным нападающим в отработке игры на вбрасываниях. Июльское назначение на пост главного тренера ЦСКА получилось неожиданным как для хоккейной общественности, так и для самого Фёдорова, не принимавшего активного участия в селекционной деятельности клуба в межсезонье.

Под руководством Сергея Викторовича армейский клуб на старте регулярного чемпионата показывает довольно нестабильный хоккей, чередуя солидные игры с откровенно провальными. К примеру, на прошлой неделе армейцы сначала всухую переиграли московское «Динамо» (3:0), а спустя несколько дней сенсационно проиграли «Куньлунь Ред Стар» (1:2), в этом сезоне, по сути, являющейся сборной Китая. В результате на данный момент ЦСКА располагается на пятом месте в Западной конференции с 11 победами в 17 матчах.

Убедительный результат для назначения тренера в сборную России? Видимо, в Федерации хоккея России решили, что да. Наверное, уже ни для кого не секрет, что кандидатура Фёдорова активно лоббировалась так называемым армейским лагерем. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов даже предлагал назначить Фёдорова на пост главного тренера сборной России. Но, похоже, в результате был достигнут компромисс – и 51-летний тренер станет ассистентом Жамнова. Очевидно, что в национальной команде Сергей Викторович должен отвечать за розыгрыш большинства.

Алексей Кудашов (главный тренер московского «Динамо»)

50-летний специалист являлся главным тренером сборной России в сезоне-2019/2020, совмещая работу с должностью в СКА. Из-за пандемии сезон КХЛ был остановлен, а заодно был отменён и чемпионат мира, к которому Кудашов параллельно с работой в клубе готовил сборную России. Во время этапов Евротура тренер экспериментировал с составом, прогнав через сборную свыше 50 кандидатов в национальную команду. К чемпионату мира Кудашов должен был определиться с оптимальным составом, но мировое первенство отменили, а тренер попал под шквал критики за неудачное выступление на Евротуре. Несмотря на это, по словам Кудашова, ему и тренерскому штабу предлагали продлить контракт на один год, но он принял решение оставить свои посты.

Следующий сезон Кудашов пропустил, после чего в минувшее межсезонье возглавил московское «Динамо». Под руководством нового тренера бело-голубые выдали лучший старт в своей истории в КХЛ, но в начале октября заметно притормозили. Динамовцы столкнулись с определённым кризисом в своей игре, сильно сдали по движению и закономерно потерпели три поражения в последних четырёх матчах. Вполне возможно, что физический спад объясняется олимпийским сезоном, в котором нагрузка на игроков распределяется иначе чем обычно, ведь в январе-феврале все команды будут заново готовиться к старту плей-офф.

Вот только, как и в случае с ЦСКА, за подготовку «Динамо» к плей-офф будет отвечать уже не главный тренер, а его помощники, потому что сам Кудашов, судя по всему, будет занят работой в сборной России. За какой сектор работы может отвечать специалист в национальной команде? Очевидно, что за тактическую составляющую игры, ведь Кудашов считается одним из лучших аналитиков в КХЛ. Алексей Николаевич, уже заканчивая игровую карьеру в московском «Динамо», готовился к переходу на тренерскую работу и активно конспектировал занятия Олега Знарка.

Сергей Гончар (без работы)

47-летний специалист начал тренерскую карьеру в сезоне-2015/2016 в качестве специалиста по развитию «Питтсбург Пингвинз». В этой роли легендарный в прошлом защитник проработал два сезона, в каждом из них выиграв с командой Кубок Стэнли. После второго титула Гончар получил повышение, присоединившись к штабу Майка Салливана в роли тренера по работе с защитниками.

В подобном статусе он провёл три сезона, но результаты «Пингвинз» уже шли на спад. Лидеры американской команды стали сильно подвержены травмам – и в постчемпионские сезоны «Питтсбургу» никак не удавалось пройти даже дальше второго раунда плей-офф. В 2020 году «Пингвинз» не сумели преодолеть даже барьер квалификации – и руководство клуба приняло решение поменять помощников Салливана, чтобы влить в команду новую жизнь.

Контракт с российским тренером продлён не был – и он покинул команду наряду с Марком Рекки и Жаком Мартеном. После ухода Гончара из «Питтсбурга» ходили различные разговоры о возможном назначении специалиста в один из клубов КХЛ, но сам тренер никогда не скрывал того, что не горит желанием возвращаться в Россию на постоянной основе из-за семейного положения.

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На протяжении последнего года Гончар оставался безработным, а теперь он близок к дебюту в тренерском штабе сборной России. Информация о готовящемся назначении тренера просочилась ещё в августе, когда Третьяк сообщил, что для работы со сборной России на Олимпиаде в Пекине может быть привлечён тренер с опытом работы в НХЛ.

«Что касается тренерского штаба, то это зависит от того, кто будет играть. Если на Олимпиаде будут энхаэловцы, то мы посмотрим, кого оттуда из тренеров взять. Сейчас мы не ставим этот вопрос, поскольку не знаем, кто будет играть», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Фото: Joe Sargent/NHLI via Getty Images

Путём нехитрых вычислений было понятно, что речь идёт о Гончаре. Ведь в последнее десятилетие только два российских тренера работали в сильнейшей лиге мира (о втором из них речь пойдёт дальше). С возможной ролью Гончара в сборной России разобраться несложно. Понятно, что в национальной команде Сергей будет отвечать за игру защитников. Как у него это получится? Вопрос спорный, ведь тренерский опыт Гончара пока остаётся непонятным. Свои победы он одержал в роли тренера по развитию, а когда встал на лавку, нельзя сказать, что защита «Питтсбурга» при нём сильно прогрессировала.

Евгений Набоков (тренер вратарей «Сан-Хосе Шаркс»)

Тренерский путь Набокова чем-то схож с постигровой карьерой вышеупомянутого Гончара. Легендарный в прошлом вратарь перешёл на тренерскую работу в клубе, в котором он и сделал себе имя – «Сан-Хосе». На протяжении трёх лет Евгений совмещал должность тренера по развитию с ролью скаута. В этих ролях он отработал четыре сезона, заслужив закономерное повышение в статусе.

В декабре 2019 года «Сан-Хосе» подтвердил отставку главного тренера Питера Дебура и его тренерского штаба. Команду также покинули Стив Спотт, Дэйв Барр и отвечавший за работу с вратарями Юхан Хедберг. Пост исполняющего обязанности главного тренера занял Боб Бугнер. В новый тренерский штаб «Шаркс» вошли Рой Соммер, Майк Риччи и Набоков.

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Любопытно, что свою игровую карьеру прославленный вратарь завершил в 2015 году – в «Тампе-Бэй Лайтнинг». Это произошло в том самом сезоне, когда в составе «молний» дебютировал будущий двукратный обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский. Шесть лет назад Евгений и Андрей успели пересечься в одной системе. В сезоне-2014/2015 Набоков провёл 11 матчей за «молний», выполняя функции бэкапа Бена Бишопа.

В своём последнем сезоне в карьере многоопытный вратарь играл уже не лучшим образом и в начале 2015 года был выставлен на драфт отказов, после чего был обменян в «Сан-Хосе», где через день и завершил карьеру. А Василевский получил вызов в главную команду «Тампы», где в том же сезоне уже и дебютировал в плей-офф, когда сломался Бишоп. Теперь всё идёт к тому, что Набоков будет отвечать за подготовку Василевского на первой Олимпиаде в карьере лучшего голкипера современной России.