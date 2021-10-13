У Ковальчука нет предложений из НХЛ. Что теперь делать российской суперзвезде?

На календаре 13 октября, а звёздный нападающий Илья Ковальчук по-прежнему без контракта. Даже странно, что у олимпийского чемпиона Пхёнчхана и трёхкратного обладателя Кубка Гагарина до сих пор нет нового места работы. Вот уже и Никита Гусев вернулся в СКА, а 38-летний Ковальчук продолжает выжидать.

«Я занимаюсь ОФП в «Лужниках». Надо держать себя в хорошей форме. Я приехал в Москву на некоторое время по своим личным делам. Нужно встретиться с людьми и понять, что делать дальше. Думаю, что скоро мы определимся с моим будущим в хоккее. Каким оно будет? Посмотрим. Не буду ничего сейчас говорить.

Когда приму решение? Со временем всё просто. Нужно начинать как можно быстрее. Что сидеть-то? Посмотрим… Я думаю, что скоро вы всё узнаете.

Олимпийский сезон? Думаю, для любого игрока это огромный стимул — выступать за сборную. Я всегда говорю, что если буду нужен, то всегда «за». А что касается будущего, то зачем же сидеть без хоккея? Уже надо снова заниматься любимым делом», – процитировал Ковальчука «Матч ТВ».

Практически наверняка Ковальчук до последнего ждал предложений из НХЛ. При этом Илью явно не интересуют клубы-аутсайдеры и даже середняки, так как в коллекции Кови до сих пор нет вожделенной награды – Кубка Стэнли. Все остальные крупные трофеи в хоккее россиянин уже завоёвывал.

Именно поэтому, нет сомнений, история с Ильёй так затянулась. И вряд ли здесь стоит проводить параллели с Павлом Дацюком. Да, он тоже до сих пор не определился со своим будущим. Но Павел старше (ему 43 года), и в последнее время его замучили травмы. Важный момент, что сам Волшебник уже давно является членом «Тройного золотого клуба». Того самого, к которому так стремится более молодой и физически крепкий Ковальчук.

Но если у Дацюка мысли о завершении карьеры уже давно сидят в голове, то Ковальчуку сейчас точно рано вешать коньки на гвоздь. Здоровье позволяет Илье выступать дальше. Главный вопрос – где?

Россиянин давно заработал все свои деньги, но амбиции никто не отменял, да и финансовый вопрос в любом случае всегда находится в приоритете. Даже у таких звёзд, как Ковальчук. Поэтому не исключено, что мы увидим крайнего нападающего, скажем, в «Авангарде». Да-да, том самом «Авангарде», с которым Илья завоевал Кубок Гагарина в прошлом сезоне, а затем не стал продлевать контракт. Однако сейчас ситуация изменилась, думать об НХЛ уже вряд ли приходится, плюс фактор того, что «ястребы» играют в московском регионе, однозначно является плюсом.

Другой вариант, про который все активно говорят – «Ак Барс». Помните, как Кови выступал за казанцев в локаутный сезон? Ко всему прочему казанцы тоже являются претендентом на победу в Кубке Гагарина, а это значит, что для Ильи есть возможность пополнить свою коллекцию из наград и попасть под хорошие премиальные.

Ещё одна задача и причина и для подписания контракта в КХЛ – попробовать подойти в максимальной форме к Олимпийским играм в Пекине. А почему бы и нет? Извините, но такими игроками не разбрасываются. По крайней мере, в расширенный список из 55 хоккеистов прославленный нападающий точно должен войти, а всё остальное будет зависеть от решения тренерского штаба, желания самого Ковальчука и его физической готовности.

Не будем забывать и про возможное возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак». Это, наверное, была бы самая красивая история, учитывая тот факт, что Илья является воспитанником московского клуба. Конечно, у болельщиков красно-белых хватает обид на Илью и многие из них могут отнестись к возможному возращению такого хоккеиста скептически, но ради достижения общей цели нужно оставить все обиды в прошлом. Тем более что главному тренеру Борису Миронову на льду и в раздевалке игроки и лидеры уровня Ковальчука точно не помешают. Кстати, совсем недавно Ковальчук посетил тренировку юной спартаковской команды 2014 года рождения. Совпадение или намёк?

Фото: spartak.ru

Александр Овечкин – ещё один звёздный отечественный спортсмен – уже заявил, что планирует завершить карьеру после того, как вернётся в Россию и сыграет последний матч за родное московское «Динамо». Почему бы Илье Ковальчуку не пойти по стопам своего друга и коллеги? В будущем было бы здорово закончить своё выступление в другой столичной команде.