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ЦСКА обменял Никиту Сошникова в «Авангард», всё о сделке, какие подробности

В КХЛ продолжают греметь обмены! «Авангард» нашёл замену Толчинскому
Павел Панышев
ЦСКА обменял Никиту Сошникова в «Авангард»
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Омичи пополнили состав Сошниковым, у которого не срослось в ЦСКА. Он должен заменить травмированного лидера атаки «ястребов».

Классно, что клубы КХЛ балуют нас крупными обменами. Мы помним, как Николай Прохоркин отправился в «Авангард», а состав «Металлурга» пополнил Денис Зернов. До сих пор свежи в памяти недавние сделки с участием СКА по приглашению Никиты Гусева, Валентина Зыкова и Микко Лехтонена, а также обмен Владислава Каменева из Санкт-Петербурга в ЦСКА.

Накануне в Континентальной лиге состоялся ещё один весомый трансфер. Стало известно, что нападающий Никита Сошников, который в последнее время не проходил в состав московских армейцев, отправится в «Авангард». Взамен московский клуб получил защитника Илью Дервука и права на нападающего Всеволода Гайдамака.

Контракт Сошникова действует до 30 апреля 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-3». Конечно, такая статистика не могла устраивать ни главного тренера красно-синих Сергея Фёдорова, ни руководство, ни болельщиков москвичей. Фёдоров вообще собирался прививать команде атакующий хоккей, но как его привьёшь, когда нападающий не забрасывает шайб?

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После возвращения в Россию из-за океана Сошников, чью карьеру в Северной Америке погубили травмы, начал здорово себя проявлять. СКА обменял права на Никиту в Уфу, заполучив в обмен права на Владимира Ткачёва, нынче выступающего за «Лос-Анджелес». В результате Сошников «настрелял» в составе юлаевцев 48 (27+21) очков в регулярном чемпионате, став одним из лидеров атакующей линии башкирского клуба. Плей-офф в сезоне-2019/2020 не дала завершить пандемия.

Но постепенно у Никиты начали портиться отношения с главным тренером «Салавата Юлаева» Томи Лямся. Напомним, в Уфе была произведена рокировка: финн сменил на посту рулевого Николая Цулыгина, ставшего помощником. Увы, сложный характер Никиты Сошникова периодически мешает ему добиваться поставленных задач и уживаться в коллективе, но у всех людей, как мы знаем, свои тараканы в голове.

В результате в сезоне-2020/2021 уфимцы приняли решение обменять нападающего в ЦСКА, получив взамен защитника Михаила Науменкова. Никита прекрасно осознавал, в какую организацию попал и какой с него будет спрос в столичном клубе. Дисциплина, строгость, минимум креатива и максимум выполнения игрового задания – ко всему этому российский форвард так и не сумел приспособиться. Результат мы сейчас видим.

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В нынешнем регулярном чемпионате Фёдоров, ещё в межсезонье сменивший на посту главного тренера Игоря Никитина, принялся воспитывать своих игроков. Досталось присевшему в запас Окулову, убрали из состава Сошникова. И тут на помощь нападающему пришёл «Авангард».

Всё дело в том, что «ястребы» хотели видеть Сошникова в своём составе ещё два года назад, когда талантливый форвард «зажигал» в Уфе. Тогда не срослось, зато получилось теперь.

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К сожалению, серьёзную травму получил ведущий нападающий омичей Сергей Толчинский, выбывший на длительный срок. Возможно, игрока даже поместят в долгосрочный список травмированных, чтобы его зарплата не учитывалась под жёстким потолком. Именно на место Толчинского и было принято решение пригласить Сошникова. Тем более что в ЦСКА он почти не играл, а расчистить свою платёжку москвичи с удовольствием согласились. Жалованье Никиты в армейском клубе составляло 40 млн руб. за сезон.

Фото: photo.khl.ru

«Мы искали пути усиления нашей атакующей линии и остановили свой выбор на Никите Сошникове. Уверен, что Никита способен начать приносить пользу и получить свежий старт. Рассчитываем, что новичок «Авангарда» сможет показывать ту результативность, которую он демонстрировал в «Салавате Юлаеве». Боб Хартли отлично знает, как применить скорость и мастерство игрока для внедрения Сошникова в нашу систему», – прокомментировал состоявшуюся сделку генменеджер «Авангарда» Алексей Волков.

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Думается, что Никита при должном отношении к делу впишется в систему Хартли. Сошников любит сыграть жёстко, не боится применять силовые приёмы и может даже подраться с соперником. Правда, всё это часто сказывается на здоровье игрока, поэтому нужно быть аккуратным.

В том, что форвард умеет забивать, все уже убедились по его выступлениям за Уфу. Просто ЦСКА оказался клубом, который совершенно не подошёл хоккеисту. В «Авангарде» россиянин может перезагрузить свою карьеру, и тогда болельщики снова увидят привычного настырного и забивного нападающего.

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