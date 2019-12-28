Шумакова хотели обменять на Сошникова. 8 трансферов КХЛ, которые не состоялись

В КХЛ официально закрылось трансферное окно. Многие клубы усилили свои составы, а кто-то избавился от игроков, зачастую остававшихся в запасе. Но были сделки, которые так и не случились.

В КХЛ закрылось трансферное окно. Всё о главных обменах и сделках Кручинин оказался в Уфе, Малыхин перешёл в «Спартак», а Рундблада на флажке обменяли в ХК «Сочи».

н. Сергей Шумаков («Авангард») – н. Никита Сошников («Салават Юлаев»)



По нашей информации, «Авангард» активно предлагал другим клубам нападающего Сергея Шумакова. И пусть президент «ястребов» Максим Сушинский утверждает обратное – к его заявлениям подобного плана мы уже привыкли. Шумакова действительно могли обменять и, что самое интересное, предлагали его в том числе в «Салават Юлаев», желая заполучить форварда Никиту Сошникова. Но руководство юлаевцев ожидаемо отказалось – Сошников в нынешнем сезоне очень хорош. Предлагали Шумакова и в другие клубы КХЛ. В частности, ходили разговоры о московском «Динамо».



з. Давид Рундблад (СКА/ХК «Сочи») – з. Якуб Ержабек («Витязь»)



СКА и «Витязь» в нынешнем сезоне провернули уже не одну сделку. Так, в Подмосковье отправились Пётр Кочетков и Алексей Бывальцев, а в Питер переехали Александр Самонов, Артём Швец-Роговой и Миро Аалтонен. Но мог случиться и ещё как минимум один трансфер. Так, швед Рундблад мог отправиться не в «Сочи» в обмен на денежную компенсацию, а в «Витязь». В обратном направлении планировалось отправить чешского защитника Якуба Ержабека. Но у СКА после прихода Аалтонена и так стало много легионеров. Кроме того, ещё раньше в СКА интересовались Александром Сёминым и Алексеем Макеевым.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

н. Богдан Якимов («Северсталь») – в СКА или «Салават Юлаев»



Активный интерес проявлялся к ведущему центральному нападающему «Северстали» Богдану Якимову. Не зря недавно Якимова даже включали в заявку россиян на Кубок Первого канала – глаз на нападающего явно положили. В частности, его хотели видеть в своих рядах в СКА и «Салавате Юлаеве», однако череповчане не стали устраивать предновогоднюю распродажу. Распродажу, так как интерес был ещё к Даниилу Вовченко и Владиславу Кодоле. Череповчане сохранили всю свою молодёжь.

Кручинин – в «Салавате», Макаров – в «Сибири». Всё о дедлайне в КХЛ Юрьев день не заставил скучать ни клубы, ни болельщиков.

н. Теэму Пулккинен («Динамо» Мн/ «Динамо» М) – в «Авангард»



Одним из главных лакомых кусков в дедлайн стал финский лидер минского «Динамо» Теэму Пулккинен. «Зубры» хотели выручить за Пулккинена солидную компенсацию, тем более что после нынешнего сезона финн всё ещё будет ограниченно свободным агентом. Пулккинен одной ногой уже был в «Авангарде», стороны практически договорились, но сделка сорвалась. Большой интерес к Теэму проявляло ещё и московское «Динамо», которое в итоге и выменяло нападающего у минчан. С такой селекцией москвичи точно будут биться за самые высокие места. Особенно учитывая, в какой форме находятся Шипачёв и Яшкин.



н. Андрей Костицын («Динамо» Мн) – в «Витязь» или «Нефтехимик»



Мог покинуть столицу Беларуси и форвард Андрей Костицын. Интерес к Костицыну – старшему был, в своих рядах его хотели видеть в «Витязе» и «Нефтехимике». Причём, в последний момент ближе всего к сделке были именно нижнекамцы, но Андрей всё же остался в минском «Динамо». Учитывая, что Минск покинул Пулккинен, уход Костицына окончательно ослабил бы команду Крэйга Вудкрофта. Поэтому логика в том, что сделка не состоялась, тоже есть.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Свен Андригетто («Авангард») – в «Динамо» (Минск)



«Авангард», пожалуй, стал самым активным участником дедлайна-2019. Во-первых, «ястребы» подписали новые контракты сразу с несколькими лидерами – Широковым, Чудиновым, Емелиным и Поккой. Плюс до конца сезона в Балашихе остаётся Алексей Терещенко, а вот с Игорем Макаровым, перешедшим в «Сибирь», в «Авангарде» расстались. Могли расстаться и со швейцарцем Свеном Андригетто. Но в том случае, если бы в команду пришёл Теэму Пулккинен, так как в таком случае у омичей стало бы семь легионеров.

н. Илья Ковальчук – в «Авангард»



Ну и, пожалуй, самый звёздный трансфер, который так и не состоялся. Нападающий Илья Ковальчук, расставшийся с «Лос-Анджелесом», решил не возвращаться в Россию, хотя его были не прочь видеть в «Авангарде». Об этом прямым текстом говорил председатель совета директоров клуба Александр Крылов. Но Ковальчук решил, что продолжит искать команду в НХЛ, которая будет претендовать на Кубок Стэнли. Агент Ковальчука в России Юрий Николаев ещё с утра в пятницу сказал, что в это трансферное окно Ильи в КХЛ однозначно не будет.

н. Андрей Локтионов («Металлург» Мг) – в СКА

Мог сменить клубную прописку нападающий Андрей Локтионов, которым интересовались в СКА ещё во времена его выступления в «Локомотиве». Тогда Локтионова вызывали в сборную России, форвард был хорош. В «Магнитке», складывается впечатление, игрок не в своей тарелке. Ему не хватает силового хоккея и борьбы – ведь именно в такой хоккей сейчас играют едва ли не все клубы КХЛ. Творчество часто отодвигается на втрое место, важны другие компоненты. Прежде всего – результат. Но СКА так не выменял у уральцев форварда, сделки не случилось, хотя вероятность была довольно высокой.