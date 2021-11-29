«Донесли, что нужно играть за родину». Панарин превратился в главного патриота России?

Про Артемия Панарина говорят много. Впрочем, как и всегда. С тех пор как российский нападающий стал суперзвездой в НХЛ и подписал многомиллионный контракт с «Рейнджерс», вокруг хоккеиста регулярно появляются инфоповоды. Как положительные, так и не очень. Но сплошного позитива и быть не могло, когда ты постоянно находишься на виду.

Не так давно Панарина много критиковали за его оппозиционность и якобы нелюбовь к родине. Конечно, истории порой серьёзно преувеличивались, а сам Артемий выставлял в «Инстаграме» лирические ролики из поезда и родного Коркино, демонстрируя таким образом общественности, что он обычный пацан с Урала, а не зазнавшийся юноша. Дескать, отдыхаю как простой рядовой гражданин, вовсе не как долларовый миллионер.

Многим не нравилось, что Панарин обсуждал и комментировал российские реалии, находясь и работая в США. Из-за океана, как известно, всегда проще критиковать Россию и рассуждать на философские темы. Ходили разговоры, что такими темпами Панарин может пролететь мимо Олимпиады 2022 года в Пекине.

Однако в последнее время форвард, похоже, взялся за ум и переосмыслил своё поведение. Вспомните, например, недавний случай в матче «Рейнджерс» с «Бостоном», когда в концовке встречи Панарин бросил перчатку в одного из самых неприятных хоккеистов НХЛ – Брэда Маршана.

Сам Артемий объяснил свой поступок следующим образом. «Сначала не понимал, о чём говорил Брэд Маршан, а потом что-то услышал о России. Вот почему я потерял рассудок», – процитировала Панарина журналистка Молли Уокер в «Твиттере».

За неподобающее поведение нападающий получил 10-минутный штраф. Позднее НХЛ оштрафовала игрока на $ 5 тыс. – это максимально допустимый штраф.

«Панарин подтвердил, что Маршан что-то сказал о России. Он также сказал, что выложил $ 5 тыс., но поблагодарил «Рейнджерс» за то, что они платят ему $ 11,6 млн в год. Он может себе это позволить», – написал вскоре журналист Колин Стефенсон в «Твиттере».

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Здесь, конечно, приходится верить Панарину на слово. И вообще хотелось бы услышать версию Маршана, но если всё было так, как говорит хоккеист «Рейнджерс», то его поступок можно понять.

Ещё до случившегося между Панариным и Маршаном инцидента турне по Северной Америке совершал главный тренер российской сборной Алексей Жамнов, встречавшийся с Ильёй Ковальчуком и Сергеем Гончаром, а также беседовавший с игроками из НХЛ, которых рассматривают для поездки на Олимпиаду.

Разумеется, не встретиться с нападающим из топ-6 российской линии атаки Жамнов с помощниками просто не могли. Такие беседы обычно носят приватный характер, но сам хоккеист раскрыл некоторые подробности встречи.

«В октябре встречался с Алексеем Жамновым, Ильёй Ковальчуком и Сергеем Гончаром. Донесли, что играть нужно не за себя, а за родину. Чтобы каждый, вне зависимости от положения в команде, выполнял свою работу на сто процентов. Не должно быть ситуации, при которой приезжает «энхаэловец», думающий об индивидуальной статистике – голах и голевых передачах.

Да, победа на Олимпиаде – мечта каждого хоккеиста, но я стараюсь меньше думать о Пекине. Не хочу перегореть. Я играю лучше, когда подхожу к турнирам и матчам с холодной головой. А выступаю я за страну, поэтому и ответственность совершенно другая. Главное – без травм», – цитирует Панарина «Р-Спорт».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Получается, что Панарин, исходя из таких заявлений, превращается в главного патриота России? Артемий раз за разом говорит правильные вещи, а его оппозиционность, по всей видимости, постепенно улетучивается.

Возможно, Артемий повзрослел. Или же просто переосмыслил некоторые принципы жизни. В любом случае Панарин постепенно становится похож на поумневшего мужчину и грамотного спортсмена, от которого все будут ждать яркой игры и максимального результата. Ведь нельзя же рассчитывать только на одного Овечкина, верно?