Макдэвид и Драйзайтль разрывают как никто в XXI веке! Они идут по стопам великих дуэтов

Так в своё время зажигали Лемье с Ягром и Гретцки с Курри, и не только.

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль продолжают разрывать и ставить НХЛ на уши. Сегодня они покуражились над «Питтсбургом» и установили очередное достижение. Канадец и немец стали первыми одноклубниками в XXI веке, набравшими не менее 40 очков каждый за 21 матч со старта сезона.

Связка из «Эдмонтона» идёт по стопам великих дуэтов — удивительно, но в последний раз достижение удавалось ещё Марио Лемье и Яромиру Ягру целых 26 лет назад, а с 1984 года таких дуэтов наберётся всего лишь шесть штук. Расскажем о них подробнее.

Марио Лемье (48) и Яромир Ягр (45) в сезоне-1995/1996

Великий дуэт, который принёс величие «Питтсбургу». Когда в команде появился Ягр, Лемье уже был суперзвездой и, к сожалению, у него уже начались проблемы со здоровьем. Потребовалось несколько лет, чтобы чех возмужал и вышел на запланированную мощность. Сезон-1995/1996 они провели в одной тройке с Роном Фрэнсисом.

Великий Марио в тот год вернулся после годичного простоя из-за операции на больной спине и его поставили не в центр, а на край. Задумка сработала изумительно – Ягр и Фрэнсис провели лучшие сезоны в своих карьерах, а Лемье не было равных в НХЛ – он выиграл «Арт Росс Трофи» и «Харт Трофи». На троих это звено набрало 429 (!) очков. «Скауты в ложе для прессы охали и ахали, споря о том, является ли это звено величайшим в истории», — так писал об этом сочетании New York Times.

Им было сложно что-то противопоставить – даже если соперник выпрыгивал из штанов, выдавая не 100, а 200% от своего потенциала, ударному звену «Питтсбурга» было достаточно малейшего замешательства, малейшей ошибки, чтобы наказать оппонента. «Нам с Марио хватит одной шайбы на двоих. Но не знаю, с чем будет играть Ронни», — шутил Ягр, когда тройка только создавалась. Фрэнсис сосредоточился на обязанностях в обороне, но всё равно исправно набирал очки.

Ягр и Лемье делили шайбу. В стартовой 21 игре сезона Яромир лишь дважды уходил со льда без набранных очков, Лемье – ни разу. Они забросили на двоих 37 шайб, и это было только начало великолепного сезона.

Марио Лемье (57) и Роб Браун (43) в сезоне-1988/1989

Марио в представлении не нуждается, а Роб Браун был бомбардирским монстром в Западной лиге – в драфтовый год набрал 173 очка (и 46 в плей-офф), на следующий – 212 (на 66 больше ближайшего преследователя), но его всё равно выбрали на драфте только в четвёртом раунде. Как признавался сам нападающий, всё дело было в его маленьких габаритах и не самом выдающемся катании.

Он и в НХЛ-то не должен был оказаться так скоро, но тренеры что-то напутали и забыли, что Браун слишком молод, чтобы отправлять его в АХЛ, и он остался в основе. В своём дебютном матче его поставили в звено к Лемье, он забил два гола с двух бросков, и пошло поехало. Не сразу – в первый сезон Браун не был полноценным игроком основы, а второй год стал для него лучшим в НХЛ.

«Марио видел игру не так как все, он видел возможные передачи раньше всех, видел, как будет развиваться игра. Рядом с Марио любой выглядит хорошо. Когда играешь в звене с суперзвёздами, надо уметь думать так же, как они. У тебя может не быть такого же мастерства, но ты должен мыслить и видеть то же, что видят они. Первое, что он мне сказал – всегда будь открытым и держи клюшку на льду. Может казаться, что передача до тебя не дойдёт, но поверь мне, дойдёт. Это было правдой, между нами могли быть пять соперников, и он выдавал передачу через клюшки, коньки точно мне в крюк. Моей задачей было отправить шайбу в пустой угол », — говорил Браун. С головой у него был полный порядок, и его связка с Лемье выдала головокружительный сезон, в одночасье подняв «Питтсбург» со дна в ранг реальных претендентов на титул.

Лемье набирал по 3-4-5 очков за матч, а в игре с «Нью-Джерси» — и вовсе целых восемь, что, кстати, стало вторым результатом в истории НХЛ. Браун за первые 21 матч забросил 12 шайб с передач Лемье, показывая сумасшедший процент реализации (36,7%).

Берни Николс (50) и Уэйн Гретцки в сезоне-1988/1989

Берни Николс на протяжении всей карьеры был добротным игроком – набирал и по 100 очков за сезон, забивал по 30-40 голов, но его расцвет пришёлся на самый конец 1980-х, когда ему было ни много ни мало 27 лет. Совершенно неудивительно, если вспомнить, что именно в тот год в «Лос-Анджелес» перешёл Уэйн Гретцки.

Николс стал закадычным другом Гретцки, они были очень близки и практически не расставались как на льду, так и в обычной жизни. «Естественно, причиной моего подъёма был Гретцки. Мне повезло играть с лучшим из лучших всех времён, Уэйн раскрыл и мой потенциал, и потенциал всех остальных. Моя статистика становилась лучше с каждым годом, я хотел расти с каждым годом, но никак не ожидал, что скакну до 70 голов в сезоне. Играя с Уэйном, я смог развить свои лучшие качества. Такой шанс выпадает раз в жизни, мне довелось поиграть с лучшим игроком мира и я ухватился за этот шанс на все сто», — вспоминал Николс.

Голы были его главным заработком, и Николс с передач Гретцки принялся колотить одну шайбу за другой. За стартовый 21 матч сезона он сделал пять дублей, два хет-трика и довёл голевую серию до девяти матчей. В тот год Николс забил 70, став на тот момент лишь девятым игроком в истории, которому покорилось это достижение. Гретцки делал то же, что и всегда – доминировал.

Мишель Гуле (42) и Петер Штястны (40) в сезоне-1987/1988

Этот дуэт интересен тем, что они редко играли в одном звене. Бывало, выходили вместе в плей-офф, или когда тренер хотел встряхнуть команду, добавить мощи, но по большей части выступали порознь, если говорить о равных составах. Ну и не будем забывать, что Гуле в сборной Канады выступал в одном звене с Уэйном Гретцки – этот факт тоже говорит о многом.

Штястны же – капитан «Квебека», один из самых результативных игроков тех времен, первый европеец (вместе с братом), сбежавший в НХЛ, первый и единственный обладатель «Колдер Трофи» родом из Словакии, главный словацкий бомбардир в истории НХЛ, который на 180 градусов поменял вектор развития «Квебека», выжигая под собой лёд и превратив команду из аутсайдера в лидера лиги.

Штястны с Гуле уничтожали соперников в большинстве и в те отрезки, когда выходили в равных составах. Словацкий центр, который всегда искал партнёра передачей, и крайний нападающий с великолепным чутьём на голы не могли не сработаться. После 21 матча в сезоне-1987/1988 они входили в топ-5 бомбардиров лиги, а закончили чемпионат на шестом и девятом местах. Тот год стал для обоих последним, в котором они набрали более 100 очков за сезон.

Уэйн Гретцки (59) и Яри Курри (41) в сезоне-1984/1985

Один из самых знаковых дуэтов всех времён и точно самый знаковый в 1980-х годах. Даже по стандартам тех времён их статистика была крышесносной. Гретцки и Курри творили на льду настоящую магию, именно в звене с финном Уэйн установил несколько рекордов НХЛ, которые вряд ли кто-то побьёт – по голам (92), передачам (163) и очкам (215) за одну регулярку. В сезон-1984/1985 их «Эдмонтон» заходил в статусе действующего чемпиона, Курри провёл лучший год в карьере, плюс тогда же он выиграл свою единственную индивидуальную награду – «Селке Трофи». Гретцки взял всё остальное – «Харт», «Арт Росс» и «Конн Смайт Трофи». Вдобавок к их второму Кубку Стэнли. В 2017 году болельщики признали тот «Эдмонтон» лучшей чемпионской командой всех времён.

Курри и Гретцки без раскачки влетели в чемпионат и принялись забивать в бешеном темпе. Их «Эдмонтон» потерпел первое поражение только в 17-м матче сезона, за первый 21 матч эти двое забросили 43 из 111 шайб команды, Уэйн лидировал в гонке бомбардиров, Яри был вторым по количеству голов.

«Курри был одним из самых неэгоистичных игроков, с кем мне довелось играть. Он легко мог бы забрасывать на 20 шайб больше каждый год, если бы действовал более эгоистично», — вспоминал Гретцки. «Да не было у нас никакого секрета, просто Уэйн был отличным распасовщиком, а мне нравилось забивать», — говорил Курри.

Майк Босси (52) и Брент Саттер (42) в сезоне-1984/1985

Одновременно с дуэтом «нефтяников» в том же сезоне зажигал другой дуэт – «островитян». На плечах Саттера и Босси лежала повышенная ответственность – пока другие лидеры буксовали (как никак, «Айлендерс» взяли четыре Кубка, отыграли пять финалов подряд) и залечивали травмы, именно от этой парочки зависели результаты команды.

Их сочетание (точнее – всё звено, третьим в нём был Джон Тонелли) образовалось на Кубке Канады-1984, потому что Брайан Троттье решил выступать не за Канаду, а за США. Новая тройка так здорово сыгралась, что главный тренер «Айлендерс» решил её не разбивать – и не пожалел.

Они были одним из самых «горячих» звеньев на старте сезона – Босси забивал 10 матчей подряд, оформил два покера, один хет-трик, шёл на первом месте в списке снайперов и лишь раз за 21 матч остался без очков. Саттер выдал результативную серию из 11 матчей, походу установив личный рекорд (шесть очков за один матч) и был третьим бомбардиром лиги. За этот отрезок Босси и Саттер забросили 41 из 111 шайб «Айлендерс».

Они не смогли спорить с дуэтом Гретцки-Курри на протяжении всего сезона, но Саттер более чем в два раза превзошёл личный рекорд результативности, набрав 102 балла, а Босси в восьмой раз подряд забросил не менее 50 шайб за сезон.