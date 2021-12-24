«У русских нет ни класса, ни чести». Что говорил о нашем хоккее король эпатажа Дон Черри

Всё меньше и меньше времени остаётся до начала одного из самых ожидаемых хоккейных турниров – молодёжного чемпионата мира. Второй год кряду мировое первенство пройдёт на территории Канады, которая традиционно славилась своими хоккейными экспертами и журналистами. Одним из самых известных из них на протяжении практически 35 лет являлся легендарный Дон Черри.

Во времена своей игровой карьеры уроженец Онтарио сыграл всего один матч на уровне НХЛ, дебютировав в североамериканской лиге в составе «Бостон Брюинз». Затем Дон тренировал команду в течение пяти сезонов, приведя «мишек» к четырём победам в своём дивизионе и двум выходам в финал Кубка Стэнли. Однако наибольшую известность Черри приобрёл уже в своей журналистской карьере. С 1986 по 2019 год он совместно с Роном Маклином вёл программу «Уголок тренера», которая транслировалась во время субботнего вечера НХЛ на канале CBC в Канаде.

В 2016 году, когда в Торонто проходил Кубок мира, среди североамериканских журналистов промелькнула информация о том, что гонорар очень популярного тогда дедушки Дона составлял около $ 500 тыс. за один эфир. И это при том, что длилась рубрика Coach's Corner менее 15 минут, а готовиться к эфиру Черри не любил никогда — путал фамилии и с трудом произносил имена иностранцев.

При этом Черри никогда не лез за словом в карман и всегда славился своими откровенными высказываниями на хоккейные и политические темы, за что в конце концов и поплатился. В 2003 году Черри поддержал вторжение канадских войск в Ирак, а позже критиковал болельщиков «Монреаль Канадиенс» за то, что они пели американский гимн. Тогда высказывания Дона сошли ему с рук, но спустя 16 лет Черри всё-таки заплатил потерей работы за желание высказываться экстравагантно.

Грандиозный скандал произошёл в 2019 году, когда на тот момент 85-летний эксперт в перерыве матча между «Торонто» и «Чикаго» обрушился с критикой на мигрантов. По мнению ветерана, те не хотели тратиться на покупку украшений в виде маков — символ Дня памяти павших (Дня поминовения), своеобразный аналог нашей георгиевской ленточки.

«Вам (мигрантам) нравится канадский образ жизни, вы любите наше молоко и мёд. Но вы, по крайней мере, можете заплатить пару баксов за мак. Погибшие солдаты заплатили большую цену за вашу жизнь в Канаде, которая вам так нравится», — заявил Черри.

Эти фразы вызвали огромный скандал. Влиятельная индийская диаспора в Торонто восприняла слова чрезвычайно враждебно, а многие болельщики отмечали в социальных сетях, что Черри забыл, сколько мигрантов сражались за флаг с кленовым листом, не говоря уже о том, что без иммигрантов Канады в её современном виде просто не было бы.

Президент телеканала Sportsnet сразу же принёс извинения за высказывания своего сотрудника, заявив о недопустимости таких высказываний в эфире, и пообещал сделать выводы. «После обсуждений с Доном Черри было решено, что он будет немедленно уволен. Во время трансляции он сделал спорные замечания, которые не отражают наши ценности и взгляды. Спорт объединяет людей, а не разъединяет нас», — заявил глава телекомпании.

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33-летняя карьера Черри на телевидении подошла к своему концу, но Дон и не думал уходить на покой. Канадский эксперт переместился в интернет, сначала став вести подкаст с названием «Виноградная лоза», а затем начал активно использовать социальные сети, начав периодически высказываться в «Твиттере». Одним из последних ярких наездов в исполнении Черри стала его атака на «Торонто», которое в прошлом сезоне очередной раз провалилось в плей-офф. В июне этого года от Дона крепко досталось самым дорогостоящим игрокам команды, которые снова не смогли помочь «кленовым листьям» преодолеть барьер первого раунда.

«Когда вы получаете по 10 миллионов долларов, как Мэттьюс и Марнер… Напомню, что говорил своей жене-кинозвезде Джек Демпси: «Трудно вставать на пробежку в 5 утра, когда спишь в шелках». Но меня по-настоящему удивило, что седьмой матч прошёл без огня. Было похоже на игру регулярного чемпионата. Ещё один момент. Смотрите, «Торонто» не был прежним после того, как Мэттьюс был тряпичной куклой и смеялся во время стычки. Я много раз говорил, что есть разница между регулярным чемпионатом и плей-офф. Регулярка ничего не значит», – написал Черри в «Твиттере» после поражения «Торонто» от «Монреаля».

В нашей стране Дон получил большую известность, запомнившись своими эпатажными выпадами в адрес советских и российских хоккеистов. Порой казалось, что Черри испытывает паталогическую ненависть ко всем россиянам, за исключением Александра Овечкина, которого он всё-таки чаще хвалил, чем критиковал. Хотя, когда Ови только проводил свои первые сезоны в НХЛ, Дон проходился и по нему.

«Посмотрите на дурацкие ужимки футболистов, празднующих гол. Разве мы хотим, чтобы так себя вели хоккеисты?! А поведение Овечкина напоминает этих футболистов. Овечкину на всё наплевать, но однажды ему достанется так, что мало не покажется: какой-нибудь крупный защитник притаится на фланге и разрежет Овечкина пополам, когда он поедет через центр. Посмотрите, что стало нынче с Шоном Эвери, а ведь все тоже думали, что это просто развлечение. Дети, не берите пример с Овечкина, он дурачок», – говорил Черри.

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История противостояния Черри и россиян началась около 15 лет назад, когда Илья Ковальчук ещё выступал за «Атланту» и в одном из матчей реализовал удаление Сидни Кросби, после гола он указал на Сидни рукой. Черри, нисколько не смутившись, с экрана телевизора призвал игроков «Питтсбурга» сломать Ковальчуку эту руку.

Затем эксперт называл Евгения Малкина лодырем, жёстко критиковал Наиля Якупова за эмоциональное празднование голов и говорил, что Никита Зайцев не умеет играть в хоккей. В 2019 году эксперт оказался очень расстроен тем, что в Зал славы до сих пор не включён автор победного гола канадской сборной в Суперсерии-1972 нападающий Пол Хендерсон. В ход аргументации сразу же пошла статистика, согласно которой Хендерсон забил за суперсерию на один гол больше, чем Якушев.

«Александр Якушев теперь в Зале славы вместе с Владиславом Третьяком, а Пола Хендерсона там нет. Давайте признаем, Александр и Третьяк облажались в последних трёх матчах у себя на родине, в России, и проиграли серию Канаде. Пол Хендерсон забил семь голов в этой серии, включая три победные шайбы в последних трёх играх, когда это было важнее всего. Помните, как в седьмом матче он совершил проход через всю площадку и переиграл защитников, а затем забил победный гол? В шестом матче он тоже забросил победную шайбу. И все помнят величайший гол в истории хоккея – победный в восьмом матче серии. Я очень расстроен тем, что Якушев там, а Хендерсон — нет. Подумать только, они включили двух лузеров — Якушева и Третьяка, и не включили победителя канадца! Может, это немного жёстко сказано, но у меня именно такое ощущение» — гневно заявлял Черри.

Доставалось на орехи от ветерана канадской журналистики и нападающему «Вашингтона» Евгению Кузнецову. После одного из матчей столичной команды журналист в резкой форме критиковал российского нападающего за его фирменную манеру празднования голов – показ птички. «Посмотрите все на этого придурка после гола. Это очень важная игра, ведь встречаются две отличные команды. А этот придурок ведёт себя вот таким образом. Что ж, давайте теперь посмотрим на гол Хедмана в овертайме. Вот Хедман забивает, а Кузнецова ещё даже на экране нет. Это карма — всегда надо возвращаться в защиту. Вот придурок. Он своим поведением вдохновил другую команду. Запомните, дети, никогда не делайте чего-то, что может вдохновить команду-соперника», — говорил Черри о российском форварде.

Разумеется, не проходил Дон стороной и знаковое противостояние России и Канады на международном уровне. «Когда мы едем на какой-то турнир, даже детский, наши мальчики всегда в рубашках и галстуках. Такого нет у других стран. Потому что у нас есть честь, и игроки это чувствуют. Наше наследие всё меньше и меньше, но честь остаётся. Именно поэтому мы и выигрываем.

Непонятно, что хотели русские. Кстати, они даже ушли со льда до канадского гимна. У них нет ни класса, ни чести. Мы стояли и слушали их гимн, когда они выигрывали дважды. А они ушли. Мы перестреляли их по броскам 37-12. Можете себе представить? 37-12! У кого есть честь, так это у нас. Мы забросили только шесть шайб. Вспомните игру с Беларусью. Мы забросили шесть шайб, кажется, за 10 минут. А потом за всю игру забросили только три. Знаете почему? Мы не хотели унижать соперника. Мы не хотели сильно огорчать эту команду. И точно то же самое мы всегда делаем даже в юниорском хоккее. Потому что у нас есть честь», — такими словами Черри прокомментировал уход сборной России с канадского гимна после финала ЧМ-2015.

К чести Черри, необходимо заметить, что он всегда был очень последователен в своих высказываниях. Спустя 3,5 года после финала ЧМ-2015 Дон обрушился с критикой на молодёжную сборную Канады, которая в матче группового этапа вдоволь покуражилась над командой Дании, отправив в её ворота 14 безответных шайб.

«Очень-очень разочаровала сборная Канады. Болею за них и надеюсь, что они победят на турнире. Но если побеждаешь соперника со счётом 14:0, хоккейные боги всегда вернут тебе должок и накажут. Не понравилось, как некоторые канадские игроки праздновали голы. Например, Морган Фрост сделал счёт 3:0 и приложил руку к уху. Вам больше заняться нечем? Бедная Дания ни одной шайбы забросить не смогла, а мы делаем такие вещи! После этого хоккейные боги вас накажут, каждый раз будут наказывать. Не нужно таких разгромов, это не канадский путь», — сказал Черри в эфире программы Coach's Corner.

Через неделю после этих слов Черри канадскую сборную постигло огромное разочарование в четвертьфинале МЧМ-2019, где она в овертайме проиграла сборной Финляндии (1:2 ОТ). Канадский ветеран моментально отреагировал на поражение своей команды, назвав произошедшее с ней проявлением кармы за игру с Данией на групповом этапе.

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На стартующем в воскресенье МЧМ-2022 Черри уже не будет работать в качестве эксперта на телевидении, но почему-то кажется, что 87-летний Дон обязательно не оставит нас без своего необычного взгляда на хоккей в своём «твиттере».