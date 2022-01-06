Что случилось с результатами «Сочи»? Сейчас команде нужен Назаров-тренер

Пожалуй, самая яркая метаморфоза в нынешнем сезоне КХЛ произошла с ХК «Сочи». После неудачного старта «леопарды», сменив главного тренера, выбрались из беспросветной пучины дна Западной конференции, добавили ярких красок в хоккейную и околохоккейную жизнь, а также значительно улучшили спортивные результаты.
Глупо отрицать, что изменения в «Сочи» были связаны с фигурой Андрея Назарова — самого эпатажного и колоритного тренера КХЛ. Он точно не из тех, кого все обожают, зато и равнодушных к Назарову найти тяжело. После прихода в Сочи Андрея Викторовича о хоккейной команде с берега Чёрного моря стали говорить много.
Разумеется, Назаров не в одиночку стал тащить «Сочи» к популярности. Скорее даже, он и не занимался самостоятельно каким-то пиаром клуба, а был послушным исполнителем воли SMM-служб «Сочи», которые грамотно использовали, скажем так, сильные стороны Назарова как шоумена и человека, привлекающего внимание. Ведь и без нового тренера клуб старался продавать не только спортивный, но и развлекательный контент.
Назаров со всем своим колоритом, конечно, пришёлся очень кстати в «Сочи». При этом Андрей Викторович сразу же напомнил, что он, между прочим, ещё и отличный тренер для команд, не обременённых большим бюджетом и напичканных молодёжью. Результаты «леопардов» начиная с октября значительно улучшились, пришли голы, победы, удачные серии. В какой-то момент даже показалось, что «Сочи» сможет вплотную подобраться к зоне плей-офф на Западе, отыгравшись за ужасный сентябрь, и побороться за попадание в кубковую восьмёрку.
Пока «леопарды» были успешны, вычурное поведение Назарова выглядело очень даже уместным. Человек перезагружал клуб, поднимал его со дна и делал это во многом за счёт своей мощной харизмы — это классная история, которая нравится всем, кроме хейтеров Назарова. И даже тот факт, что Андрей Викторович продолжил ходить в медиапространство не по делам клуба, тоже выглядел нормально. Всё-таки за годы без тренерской работы Назаров приобрёл славу спикера с чётко выраженными идеологическими установками и со стабильной общественно-политической позицией, а также заимел определённую аудиторию. Решение Андрея Викторовича не обрубать свой «глас» в медиа после получения должности в «Сочи» следовало уважать, и, собственно, это долгое время не вызывало никаких вопросов. Назаров ярко и остро комментировал то, что считал нужным, и при этом хорошо выполнял свою работу главного тренера клуба КХЛ. Никаких проблем.
Но в последнее время ситуация чуть поменялась — у «Сочи» упали результаты, а плей-офф так и остался недостижимой мечтой. Но самое печальное, что регулярные поражения как будто вернули неприятные сентябрьские ощущения: в последних 11 матчах «Сочи» выиграл только три раза (в основное время — лишь одна победа), а текущая серия неудач насчитывает уже 5 матчей подряд. В турнирной таблице до девятого места целая пропасть (10 очков), «леопардов» уже обошёл «Витязь», а преимущество над абсолютным аутсайдером из Риги — всего лишь 2 очка.
Пожалуй, можно констатировать, что действие мгновенного эффекта от прихода Назарова (этот всплеск стабильно наблюдался ранее и в других клубах, куда заходил Андрей Викторович) в «Сочи» закончилось. Теперь от тренера требуется спокойная, вдумчивая, кропотливая работа, основанная не на мотивации, а на тактике/стратегии/системе. И вот такая работа уже слабо сочетается с тем образом, который Назаров продолжает педалировать.
Никто сейчас не требует от Назарова плей-офф. Но его работу в клубе точно оценивают с перспективой на следующий сезон. Там «Сочи» нужен будет в первую очередь не Назаров-спикер-шоумен, а Назаров-тренер. Для полноценного попадания в эту роль Андрею Викторовичу в данный момент, пожалуй, стоит не распалять эмоции на второстепенные вещи и сосредоточиться на делах клуба. Думаю, что один из самых опытных тренеров в истории КХЛ на это способен.
- 6 января 2022
-
17:56
-
17:30
-
17:11
-
16:33
-
16:21
-
15:52
-
15:29
-
14:33
-
14:18
-
13:10
-
13:01
-
11:46
-
11:32
-
11:00
-
10:40
-
10:33
-
10:23
-
10:00
-
09:47
-
09:41
-
09:00
-
08:24
-
07:55
-
07:45
-
07:33
-
07:05
-
06:37
-
06:32
-
06:26
-
06:15
-
05:48
-
01:28
-
00:49
-
00:06
-
00:04