Что случилось с результатами «Сочи»? Сейчас команде нужен Назаров-тренер

Казалось, что команда способна побороться за плей-офф, а сейчас она уже находится в двух очках от последнего места на Западе.

Пожалуй, самая яркая метаморфоза в нынешнем сезоне КХЛ произошла с ХК «Сочи». После неудачного старта «леопарды», сменив главного тренера, выбрались из беспросветной пучины дна Западной конференции, добавили ярких красок в хоккейную и околохоккейную жизнь, а также значительно улучшили спортивные результаты.

Глупо отрицать, что изменения в «Сочи» были связаны с фигурой Андрея Назарова — самого эпатажного и колоритного тренера КХЛ. Он точно не из тех, кого все обожают, зато и равнодушных к Назарову найти тяжело. После прихода в Сочи Андрея Викторовича о хоккейной команде с берега Чёрного моря стали говорить много.

Разумеется, Назаров не в одиночку стал тащить «Сочи» к популярности. Скорее даже, он и не занимался самостоятельно каким-то пиаром клуба, а был послушным исполнителем воли SMM-служб «Сочи», которые грамотно использовали, скажем так, сильные стороны Назарова как шоумена и человека, привлекающего внимание. Ведь и без нового тренера клуб старался продавать не только спортивный, но и развлекательный контент.

Назаров со всем своим колоритом, конечно, пришёлся очень кстати в «Сочи». При этом Андрей Викторович сразу же напомнил, что он, между прочим, ещё и отличный тренер для команд, не обременённых большим бюджетом и напичканных молодёжью. Результаты «леопардов» начиная с октября значительно улучшились, пришли голы, победы, удачные серии. В какой-то момент даже показалось, что «Сочи» сможет вплотную подобраться к зоне плей-офф на Западе, отыгравшись за ужасный сентябрь, и побороться за попадание в кубковую восьмёрку.

Пока «леопарды» были успешны, вычурное поведение Назарова выглядело очень даже уместным. Человек перезагружал клуб, поднимал его со дна и делал это во многом за счёт своей мощной харизмы — это классная история, которая нравится всем, кроме хейтеров Назарова. И даже тот факт, что Андрей Викторович продолжил ходить в медиапространство не по делам клуба, тоже выглядел нормально. Всё-таки за годы без тренерской работы Назаров приобрёл славу спикера с чётко выраженными идеологическими установками и со стабильной общественно-политической позицией, а также заимел определённую аудиторию. Решение Андрея Викторовича не обрубать свой «глас» в медиа после получения должности в «Сочи» следовало уважать, и, собственно, это долгое время не вызывало никаких вопросов. Назаров ярко и остро комментировал то, что считал нужным, и при этом хорошо выполнял свою работу главного тренера клуба КХЛ. Никаких проблем.

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Но в последнее время ситуация чуть поменялась — у «Сочи» упали результаты, а плей-офф так и остался недостижимой мечтой. Но самое печальное, что регулярные поражения как будто вернули неприятные сентябрьские ощущения: в последних 11 матчах «Сочи» выиграл только три раза (в основное время — лишь одна победа), а текущая серия неудач насчитывает уже 5 матчей подряд. В турнирной таблице до девятого места целая пропасть (10 очков), «леопардов» уже обошёл «Витязь», а преимущество над абсолютным аутсайдером из Риги — всего лишь 2 очка.

Пожалуй, можно констатировать, что действие мгновенного эффекта от прихода Назарова (этот всплеск стабильно наблюдался ранее и в других клубах, куда заходил Андрей Викторович) в «Сочи» закончилось. Теперь от тренера требуется спокойная, вдумчивая, кропотливая работа, основанная не на мотивации, а на тактике/стратегии/системе. И вот такая работа уже слабо сочетается с тем образом, который Назаров продолжает педалировать.

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Никто сейчас не требует от Назарова плей-офф. Но его работу в клубе точно оценивают с перспективой на следующий сезон. Там «Сочи» нужен будет в первую очередь не Назаров-спикер-шоумен, а Назаров-тренер. Для полноценного попадания в эту роль Андрею Викторовичу в данный момент, пожалуй, стоит не распалять эмоции на второстепенные вещи и сосредоточиться на делах клуба. Думаю, что один из самых опытных тренеров в истории КХЛ на это способен.