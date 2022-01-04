Назаров — о назначении Ротенберга главным тренером СКА: всю эту кухню он знает изнутри

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера санкт-петербургского СКА.
«Человек растёт, учится. Из хоккеистов идут в менеджеры, из менеджеров идут в тренеры. Я могу привести много всяких примеров. В хоккее, как и в спорте в целом, бывают разные случаи. Хочу пожелать Роману Борисовичу только удачи в нашем нелёгком деле. Он в хоккее давно, при этом на руководящей должности как в сборной России, так и в СКА. Всю эту кухню Роман Ротенберг знает изнутри. Я очень рад, что в нашем полку прибыло», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 44 матчей. Следующую встречу армейцы проведут сегодня, 4 января, в гостях с «Куньлунь Ред Стар». Начало встречи – в 17:00 мск.
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