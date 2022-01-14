СССР наказал канадцев за жульничество. Те жаждали разгрома, а получили «баранку» на ОИ

Когда сборная СССР отправилась на свою первую Олимпиаду в 1956 году, хоккей был ещё достаточно новым видом спорта для нашей страны, но уже успел добиться знаковых побед на международном уровне. За два года до Игр в итальянском Кортина Д’Ампеццо советские хоккеисты триумфально дебютировали на чемпионате мира, а на следующий год завоевали серебро, потерпев поражение лишь в решающем матче с Канадой. Так что в Италию приехала уже достаточно опытная команда, познавшая вкус побед, в составе которой было сразу 13 чемпионов мира под предводительством капитана Всеволода Боброва и тренера Аркадия Чернышёва.

Канадцы в то время доминировали в олимпийских хоккейных турнирах, проиграв лишь раз – в 1936 году, когда сборная Великобритании сенсационно взяла золото, набрав состав из игроков, выросших в Канаде.

Родоначальникам хоккея не требовалось даже собирать настоящую сборную – на международные турниры они отправляли чемпиона среди любительских клубов. В Италии Канаду представляла команда «Китченер-Ватерлоо».

Сборная СССР на первом этапе попала в группу С во шведами и швейцарцами и не испытала ни малейших проблем с тем, чтобы занять первое место. В первом матче была уверенно обыграна сборная Швеции (5:1), дубли Евгения Бабича и Валентина Кузина, а во второй игре наши забросили Швейцарии 10 шайб, пропустив неожиданно много — 3. Голевой покер в той игре оформил Всеволод Бобров, 3 (2+1) очка набрал Алексей Гурышев, а игровую практику получили оба голкипера — Пучков, вышедший с первых минут, и Мкртычан, вышедший на третий период.

«Характерной чертой встреч по хоккею было всестороннее превосходство команды СССР, которая выступала во всех играх с большим подъёмом. Блестящие индивидуальные качества, великолепная спортивная форма каждого игрока и их замечательная сыгранность как команды – всё это, по общему признанию, обеспечило им вполне заслуженный успех. Можно смело сказать, что спортивный дух, проявленный ими в каждом матче, и хладнокровие, с которыми они встречали попытки грубой игры, обеспечили им огромную популярность среди весьма искушённых зрителей», — писала газета Times.

Шведы, проиграв первый матч советским хоккеистам, затем неожиданно слабо сыграли со Швейцарией, едва дожав слабого соперника в концовке (6:4) — ничейный счёт держался почти до второго перерыва, но за три секунды до сирены Твиллинг забил гол, который оказался победным.

В группе А не было равных канадцам, которые сыграли три матча с общим счётом 30:1. Хозяева турнира итальянцы заняли третью строчку, дважды сыграв вничью, и не пробились в медальный раунд, а в группе В первенствовали чехословаки, обыгравшие США (4:3) и Польшу (8:3).

В финальный раунд, по итогам которого определялись призовые места, попали СССР, Канада, Чехословакия, Швеция, ФРГ и США. Причём американцы уже во втором круге смогли сотворить сенсацию, впервые в истории обыграв своих северных соседей в рамках Олимпиад – 4:1.

Советская команда продолжала идти без поражений – уверенная победа над Швецией 4:1, разгром Германии 8:0, победа в матче со строптивыми чехами 7:4, в котором хет-трик оформил Виктор Шувалов. Оставалось справиться только с двумя североамериканскими командами, а золото на тот момент ещё никому не было гарантировано. Шансы сохранялись как у наших, так и у канадцев с американцами.

3 февраля состоялся матч с США, вот как описывала его Montreal Gazette: «Захватив инициативу практически со стартового свистка, русские доминировали, плавно рисуя передачи и осыпая ворота американского вратаря Уилларда Айколу градом бросков. Американцы сосредоточились на обороне, поджидая возможности для контратак, и половину матча эта тактика работала. Они пытались реализовать выходы один на один, но оборона русских была слишком надёжна и нередко давала шансы сопернику.

Айкола играл гениально, но всё равно не справился с таким давлением. За голом в большинстве во втором периоде последовало три быстрых гола в третьей двадцатиминутке. Методичная русская хоккейная машина добилась победы над США со счётом 4:0».

Заключительный день стал решающим, ведь сразу три команды могли набрать по восемь очков, и в этом случае судьба медалей определялась бы по разнице забитых и пропущенных шайб. Но сборная СССР с каждым матчем лишь набирала обороты. Зарубежные журналисты отмечали не только великолепную игру СССР в атаке, но также и большой прогресс в обороне по сравнению с ЧМ-1955, а также то, что в Италии наши хоккеисты не только не уходили от силовой борьбы, но сами навязывали её.

«Кленовые листья» жаждали разгрома – для того чтобы продолжить золотую серию, им нужно было побеждать с разницей минимум в три шайбы, но вместо этого они получили «баранку». Канадцы штурмовали ворота Николая Пучкова, но только выбивались из сил – после второго периода они даже потребовали перезалить лёд, чтобы получить дополнительное время для отдыха. Но такое жульничество им не помогло, Пучков блестяще справлялся с любыми бросками, его игра была настолько впечатляющей, что после игры он по телеграфу получил предложение о контракте от клуба АХЛ «Кливленд». Пучкова пытались заманить зарплатой в $ 10 тыс., но, как мы знаем, он никуда не уехал. Другие наши игроки тоже заслужили лестные отзывы – тренер канадцев Боб Бауэр заявил, что «защитник Николай Сологубов мог бы быть звездой в любой команде НХЛ, а нападающий Юрий Крылов обладает одним из лучших бросков, что я видел».

ВИДЕО.

Вратарь Николай Пучков установил необычное достижение – стал первым, кто засушил две североамериканские команды в рамках одного турнира. Юрий Крылов открыл счёт во втором периоде, послав шайбу через трафик с дальней дистанции. Валентин Кузин добил соперника на первой минуте третьего периода. Канадцы продолжали атаковать, но счёт не изменился, и СССР триумфально взял своё первое хоккейное олимпийское золото. «Мы были потрясены точностью их атакующих движений. Россия стала мировой державой в хоккее», — отдал должное чемпионам Боб Бауэр.

Финальная сирена возвестила победу нашего хоккея, и на льду началось невообразимое. На лёд бросилась куча людей – спортивные чиновники и другие советские спортсмены. Чернышев сидел на скамейке запасных, попыхивая сигаретой, и с улыбкой принимал поздравления. Все обнимались и ликовали.

Именно после той Олимпиады в Канаде впервые заговорили о том, что их стране нужна настоящая хоккейная сборная. А советская сторона предложила канадцам сыграть серию товарищеских матчей – идея, которая впоследствии привела к Суперсерии-1972.