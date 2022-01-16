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Победа сборной СССР на Играх доброй воли — 1990, состав команды Тихонова, путь к золотым медалям, побег Фёдорова в НХЛ

Последняя победа «Красной машины». Драматичный триумф СССР на турнире, которого больше нет
Сергей Емельянов
Победа сборной СССР на Играх доброй воли
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Перед стартом Игр доброй воли из расположения сборной сбежал Сергей Фёдоров, а спустя год советская страна прекратила своё существование.

Окончательный отказ руководства Национальной хоккейной лиги отпускать своих игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекин породил очередную волну разговоров о возможности проведения главного турнира четырёхлетия в рамках не зимней, а летней Олимпиады. Практически сразу появилась информация, что главным сторонником этой идеи является комиссар североамериканской организации Гэри Бэттмэн.

По словам Беттмэна, он пытался добиться этого с середины 1990-х годов, но Международный олимпийский комитет категорически не желает ничего менять. Бывший советский и российский хоккеист Павел Буре, ныне занимающий пост члена совета ИИХФ, комментируя эту идею, вспомнил об одной из самых забытых побед в истории сборной СССР – первому месту на Играх доброй воли – 1990.

«Не скажу, что впервые слышу о предложении, которое сейчас озвучивает глава НХЛ. И многие подзабыли, что в 1990 году в Сиэтле хоккеисты и фигуристы принимали участие в Играх доброй воли. Они приравнивались к Олимпиаде.

Вот тогда сборная СССР победила в хоккейном турнире, обыграв в финале американцев. Те соревнования проходили с конца июля по начало августа. И ту победу приравняли в нашей стране к победе на Олимпиаде.

То есть такой прецедент уже был. И ничего, летом мы нормально играли в хоккей. Мне было нетрудно, а наоборот, престижно участвовать в этом аналоге Олимпиады. Председатель Госкомспорта присвоил нам такие же звания и привилегии, как и за победу на Олимпийских играх. К тому турниру в СССР было приковано большое внимание.

Летом играть в хоккей можно. Ты просто месяц до соревнований тренируешься — и едешь выступать. Кстати, ни до, ни после на летних Играх доброй воли не было хоккея. Это был уникальный случай. Можно даже сказать, что наша страна уже 10 раз выиграла Олимпиаду, а не девять», — рассказал Буре в интервью «Матч ТВ».

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32 года назад в рамках Игр доброй воли в двух американских городах – Кенневике и Такоме – решили провести хоккейный турнир с участием восьми лучших сборных мира, но без игроков НХЛ. Выставочные матчи прошли в середине июля, а сам хоккейный турнир разыграли с 28 июля по 4 августа. В контрольных матчах советские хоккеисты по два раза сразились с финнами и американцами. Первых в обоих обыграли (4:1 и 8:1), а со вторыми обменялись победами (1:3, 5:3).

Повторная встреча с американцами оказалась последней в советской карьере для Сергея Фёдорова. После очередной игры, проходившей в Сиэтле, Фёдоров последним вышел из командного автобуса и быстро ускользнул в фойе гостиницы, где его уже ждали представитель «Детройта» и переводчик. Когда советская сборная прибыла на ужин, Сергей уже ехал на машине в аэропорт, откуда на личном самолёте владельца «Ред Уингз» Майка Илича отправился в Детройт.

В ударном звене с Буре и Валерием Каменским беглеца заменил украинец Дмитрий Христич. «Красная машина» предстала в экспериментальном составе, без главных героев ЧМ-1990 Вячеслава Быкова и Андрея Хомутова, Вячеслава Фетисова и Алексея Касатонова, а также Сергея Макарова. В США Виктор Тихонов и его помощник Игорь Дмитриев привезли только дюжину свежеиспечённых чемпионов мира, включая лучшего вратаря и защитника мирового первенства Артура Ирбе и защитника Михаила Татаринова.

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Американцы собрали команду из фарм-клубов НХЛ. Расчётливые организаторы турнира так жаждали пропихнуть «звёздно-полосатых» в полуфинал, что группы сформировали под своих. В первой соперничали сборные СССР, США, Швейцарии и Германии, а во втором квартете «смерти» оказались собраны шведы, финны, канадцы и чехословаки.

На групповом турнире сборная СССР прошлась настоящим катком по своим оппонентам. Команды США, Швейцарии и Федеративной республики Германии были разгромлены с общим счётом 17:3. Что касается хозяев турнира, то, несмотря на сокрушительный разгром 1:10 от «Красной машины», американцы заняли второе место, а в полуфинале по буллитам одолели олимпийскую сборную Канады, возглавляемую Дэйвом Кингом.

Состав сборной СССР на Играх доброй воли — 1990:

Вратари: Артур Ирбе, Олег Браташ;

Защитники: Владимир Малахов, Игорь Кравчук, Михаил Татаринов, Сергей Селянин, Владимир Константинов, Алексей Гусаров, Александр Смирнов, Илья Бякин;

Нападающие: Валерий Каменский, Вячеслав Козлов, Евгений Давыдов, Павел Буре, Андрей Коваленко, Дмитрий Христич, Вячеслав Буцаев, Сергей Немчинов, Александр Семак, Алексей Жамнов, Андрей Ковалёв.

В полуфинале сборная СССР встречалась с командой Швеции. По итогам 40 минут игры на табло горели 1:1, и только в заключительном отрезке подопечным Тихонова удалось склонить чашу весов в свою пользу. На первой минуте отрезка победную шайбу забросил Андрей Коваленко, а следом дубль оформил Буре, установивший окончательный счёт в матче – 4:1.

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Перед финалом в США вспоминали олимпийское «Чудо на льду» — победу американских студентов над могучей сборной СССР на Олимпиаде-1980 в слабой надежде на повторение невероятного триумфа в Лейк-Плэсиде. И 10 лет спустя чудо едва не повторилось. Хозяевам не хватило всего 21 секунды, чтобы удержать победный счёт в сверхдраматичном решающем противостоянии. Хотя начало матча сложилось удачным образом для советских хоккеистов и не предвещало никакого триллера.

Уже на пятой минуте первого периода счёт в матче открыл Каменский. Ещё до перерыва подопечные Тихонова могли неоднократно увеличивать своё преимущество, но будущий обладатель Кубка мира 1996 года и участник Матча звёзд НХЛ голкипер Ги Эбер действовал выше всяких похвал. В середине второго периода американцы с интервалом в полторы минуты дважды огорчили Ирбе, перевернув ход матча в свою пользу.

Советские хоккеисты отыгрались благодаря дублю поймавшего кураж Каменского, но спустя 40 секунд «звёздно-полосатые» во второй раз в матче вышли вперёд. Преимущество команды Тихонова по броскам в створ по итогам 60 минут оказалось более чем двукратным – 36:17. Но отыгралась наша команда только в самой концовке, когда на помощь сборной снова пришёл бросок Каменского, оформившего хет-трик.

В серии буллитов Тихонов советовал на вязком неровном льду атаковать с двух касаний: первым – толкать шайбу вперёд, вторым – бросать. Динамовец Семак так и поступил. Наши забили дважды (ещё Христич), а Ирбе не пропустил ни разу, в том числе парировав бросок будущей звезды НХЛ Тони Амонте.

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Именно после этого турнира многие советские хоккеисты переберутся за океан. Украинец Христич продолжил карьеру в «Вашингтоне», россиянин Буре перебрался в «Ванкувер», защитник Константинов стал игроком «Детройта», а лучший бомбардир советской команды Каменский подписал соглашение с «Квебеком». Голкипер Ирбе перешёл в «Сан-Хосе», после чего на международном уровне выступал уже за сборную Латвии. Действующий главный тренер сборной России Алексей Жамнов отыграет ещё один сезон и также отправится в Америку.

По большому счёту та победа стала последним триумфом в истории советского хоккея (Приз «Известий» оставим за скобками). Весной 1991 года сборная СССР заняла третье место на чемпионате мира, проходившем в Финляндии. В августе 1991-го советские хоккеисты отправились за океан, чтобы сыграть на Кубке Канады. До последнего участие сборной СССР было под вопросом. Пока команда готовилась к важным матчам, по Москве катались танки. В Канаде сборная СССР заняла только пятое место, а на победную Олимпиаду в Альбервилль-1992 команда Тихонова отправилась уже под эгидой СНГ.

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Игры доброй воли были созданы по инициативе Тэда Тёрнера как альтернатива Олимпийским Играм после бойкота США и других западных стран Олимпийских игр в Москве в 1980 году из-за вторжения СССР в Афганистан и ответного бойкота СССР Олимпиады в Лос-Анджелесе в 1984 году США. Игры доброй воли – 1990 вошли в историю как последняя победа знаменитой на весь мир «Красной машины». Сам турнир был проведён ещё трижды – в 1994, 1998 и 2001 годах, но в хоккей на нём уже больше не играли.

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