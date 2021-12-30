Грандиозный скандал в Швеции. Тренеры клубов протестуют против участия игроков в Олимпиаде

На фоне негативных событий, которые привели к отмене молодёжного чемпионата мира по хоккею, незамеченным в информационном пространстве прошёл разгорающийся грандиозный скандал в Швеции, где тренеры клубов активно протестуют против участия своих игроков в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Всё началось с решения НХЛ, официально отказавшейся отпускать игроков лиги на главный турнир четырёхлетия на уровне сборных.

Руководители североамериканской организации объяснили свою позицию тяжелейшей ситуацией с календарём. Распространение нового штамма коронавируса привело к тому, что на момент публикации заявления НХЛ были перенесены 50 матчей регулярного чемпионата (на данный момент количество переносов уже перевалило за 70 встреч), и лиге понадобилась олимпийская пауза, чтобы вместить в неё максимальное количество отменённых игр. К тому же, по сведениям североамериканских инсайдеров, лигу не устраивали условия карантина для игроков в случае положительного теста на коронавирус. Впрочем, с самого начала казалось, что в НХЛ просто готовы воспользоваться любым предлогом, чтобы отказаться от олимпийского турнира, который не приносит лиге никаких денежных дивидендов.

В свете отказа НХЛ от поездки в Пекин шанс сыграть на Олимпиаде получили игроки, выступающие в Европе. Но далеко не все из них готовы воспользоваться предоставленной возможностью. Первым в прессе выступил игрок сборной Швеции Магнус Нюгрен, защищающий цвета «Давоса» и выступавший за национальную команду на минувшем чемпионате мира.

«Мы тоже хотим иметь возможность играть в хоккей в максимально нормальных условиях. Никто – и я почти уверен, что говорю от имени всех – не хочет поехать в Китай, пройти карантин и сыграть на Олимпиаде только для того, чтобы там кто-то сыграл. Ещё и перед пустыми трибунами. «Вместо этого отправьте этих грёбаных гнид из Европы», – вот как это звучит. Кажется, никого не волнует, как мы смотрим на вещи.

Мне интересно, в чём разница между игроками НХЛ и игроками в Европе. Если они не могут поехать, то почему другие люди с точно такой же работой могут? В НХЛ, конечно, больше игр, но у нас также есть календарь, которому нужно следовать. Сезон должен быть завершён в течение определённого времени.

Мы не такие хорошие хоккеисты, мы не зарабатываем столько денег, мы не играем в лучшей лиге, но факты остаются фактами: мы тоже хотим играть в честных, безопасных условиях. Мы не хотим распространять инфекцию. Мы не хотим находиться на карантине ни дома, ни в Китае. Интересно, в чём разница? Если они не поедут, почему мы можем отправить много самолётов из Европы? Почему европейские клубы молчат? Просто: «Ага, тогда мы выполняем план Б. Теперь мы пришлём их. Олимпиаду надо провести», — сказал Нюгрен в интервью Expressen.

Если европейские клубы продолжили молчать и после громкого заявления Нюгрена, то тренеры команд заговорили в полный голос. Информационную волну вокруг двойных стандартов начали разгонять наставники шведских клубов. Первым из них высказался главный тренер «Эребру» Никлас Эрикссон.

«Впереди нас ждёт Олимпиада, и почему мы должны отпускать туда наших игроков, если этого не делает НХЛ? Посмотрим, что будет, но я считаю, что проводить хоккейный турнир на Олимпиаде в таких условиях было бы невероятно странно. Думаю, что это бред. Вместо этого отложите хоккейный турнир на год, ведь сейчас существует столько вопросов в отношении карантина, да и других вещей в Китае», — приводит слова Эрикссона HockeyNews.se.

И если позиция тренера середняка чемпионата ещё могла остаться незамеченной, то высказывание одного из лучших тренеров Швеции Рогера Рённберга уже не могло пройти бесследно. 50-летний наставник является одной из культовых фигур для шведского хоккея. В 2012 году Рогер привёл молодёжную сборную Швеции к её последней победе на чемпионате мира. В финале МЧМ младшие «Тре Крунур» сломили сопротивление сборной России (1:0 ОТ). Автором единственного гола стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Год спустя сборная Швеции под руководством Рённберга проиграла в финале молодёжного чемпионата мира.

Рённберг возглавил «Фрёлунду» перед началом сезона-2013/2014. Под руководством специалиста «Фрёлунда» дважды становилась чемпионом Швеции и ещё четырежды выигрывала Лигу чемпионов. Нынешний сезон является уже девятым для Роджера на посту клуба, а его действующий контракт рассчитан до 2025 года. Таким образом, тренер может провести 12 сезонов кряду на своей должности, что является невероятным результатом в условиях текучки кадров в современное время. И именно Рённберг возглавил крестовый поход в Швеции против участия игроков в Олимпиаде.

«Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы не пустить игроков на Олимпиаду. Если НХЛ не пускает игроков, то зачем нам это делать? Это кажется очень странным и нелогичным. Думаю, они знают, что я уважаю их мечты. Но я также думаю, что они понимают нелогичность того, что НХЛ останавливает своих игроков и что мы должны вместо этого отправить своих», – заявил Рённберг изданию «Гётебург-Постен».

Мимо этого заявления коллеги по цеху главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв пройти уже никак не мог. И его реакция на высказывание главного тренера одного из лидеров шведского чемпионата не заставила себя долго ждать. «Мне очень жаль игроков его команды, если Рогер хочет так поступить. На самом деле он прекрасно понимает, что никак не может повлиять на эту ситуацию. Он знает, что существует соглашение между Шведским хоккейным союзом и чемпионатом Швеции, поэтому здесь всё ясно. Почему НХЛ сказала «нет»? Вы знаете ответ на этот вопрос – они отменили матчи, из-за чего сломалось расписание. Эта ситуация была прописана в их соглашении. И вы можете думать всё, что хотите, но неудивительно, что они так поступили, потому что предупреждали об этом с самого начала», – заметил Гарпенлёв, покидающий свой пост по окончании этого международного сезона.

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Рённберг обещает сделать всё возможное, чтобы не пустить своих игроков в Пекин, но главный тренер сборной Швеции действительно прав в том, что у Рогера нет ровным счётом никаких юридических рычагов давления на данную ситуацию. Он не может запереть своих игроков в раздевалке и держать их там, не отпуская в национальные команды. Но что мешает наставнику «Фрёлунды» провести частные беседы со своими игроками и попытаться повлиять на их настроения? И тогда кто знает, сколько последователей может найтись у уже высказавшего свою позицию Нюгрена. Если все европейские наставники начнут действовать в подобном ключе, то на Олимпиаде в Пекине мы можем не увидеть турнира даже уровня Евротура. И может быть, действительно лучшим выходом из положения станет перенос хоккейного турнира на один сезон? О чём всё больше говорят в свете произошедшего с МЧМ.