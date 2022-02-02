От провала с Билялетдиновым в Сочи до поездки в Пекин. Судьба россиян с ОИ-2014

На домашней Олимпиаде 2014 года в Сочи сборная России с треском провалилась под руководством Зинэутлы Билялетдинова, проиграв в четвертьфинале финнам со счётом 1:3. В преддверии пекинской Олимпиады продолжаем вспоминать о прошлых турнирах и о судьбах игравших на них российских хоккеистов. Где они и что с ними сейчас?

Вратари

Сергей Бобровский

Топ-голкипер НХЛ. Воспитанник новокузнецкой школы хоккея реализовал себя сполна. В НХЛ Бобровский после долгих лет игры в «Филадельфии» и «Коламбусе» решил подписать контракт с «Флоридой», где играет по сей день и прекрасно себя чувствует.

Семён Варламов

Один из лучших российских вратарей на сегодняшний день, воспитанник ярославского хоккея. После долгой карьеры в «Колорадо» уже третий сезон выступает за «Айлендерс», где сейчас дуэт российских вратарей Варламов – Сорокин. Раньше Семёна часто мучили травмы, были проблемы с пахом, но теперь все болячки остались позади. Нынче Варламов опытный и многое повидавший голкипер.

Александр Ерёменко

41-летний ветеран до сих пор является профессиональным хоккеистом. Ерёменко конкурирует в московском «Динамо» с молодым Иваном Бочаровым. Но практически наверняка после нынешнего сезона Александр примет решение повесить коньки на гвоздь. Всё-таки возраст начинает давать о себе знать.

Фото: РИА Новости

Защитники

Никита Никитин

Воспитанник омской школы хоккея выступал в КХЛ вплоть до 2019 года, когда играл в «Тракторе», а затем Никитин пропал с радаров. Официально о завершении карьеры Никитин не объявлял, но, по всей видимости, выходить на лёд в профессиональном статусе Никита уже не намерен.

Евгений Медведев

Похожая история и с Евгением Медведевым. Двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина три сезона выступал в «Авангарде» в статусе капитана команды, но затем Евгения попросили на выход, а новую команду в Континентальной лиге Медведев с его запросами так и не нашёл.

Андрей Марков

Стал легендой «Монреаля». За свои спокойствие уверенность на льду и лидерские качества в раздевалке получил прозвище Генерал. В России последними клубами Маркова стали «Ак Барс» и «Локомотив», после Ярославля прославленный защитник завершил карьеру игрока. Попал в неприятную историю, когда осенью 2021 года был дисквалифицирован РУСАДА на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил. Но буквально на днях РУСАДА сообщила об удовлетворении апелляции защитника. Его дисквалификация окончена.

Антон Белов

Думалось, что после длительного выступления за СКА и множества травм Антон Белов завершит карьеру. Однако в нынешнем сезоне защитник подписал сперва просмотровый, а затем и полноценный контракт с московским «Динамо». Чем, конечно, некоторые динамовские болельщики были сильно недовольны.

Илья Никулин

Никулин очень много сделал для развития российского хоккея, проведя долгую карьеру. Три выигранных чемпионата мира и два Кубка Гагарина говорят сами за себя. Илью справедливо считают своим болельщики московского «Динамо» и «Ак Барса». Два своих последних сезона в КХЛ Никулин провёл как раз в «Динамо», будучи капитаном команды. После сезона-2018/2019 защитник понял, что пришло время уйти на покой и посвятить себя семье.

Вячеслав Войнов

Защитник московского «Динамо» полетит в составе российской сборной и на нынешнюю пекинскую Олимпиаду. В своё время в НХЛ Войнов был замешан в неприятной истории, связанной с домашним насилием, но сейчас всё это осталось позади. Вячеслав – атакующий защитник, но периодически ошибающийся сзади. Поэтому Войнову нужна хорошая подстраховка.

Фото: РИА Новости

Фёдор Тютин

После Турина участвовал ещё в двух Олимпиадах, в том числе и в Олимпиаде в Сочи. В НХЛ Тютин провёл почти 900 матчей (872). Дольше всего играл в «Коламбусе» — восемь сезонов. В июне 2016 года «Блю Джекетс» выкупили контракт Тютина за два года до окончания соглашения, и защитник стал неограниченно свободным агентом. Отыграл сезон в «Колорадо». Сейчас Тютин проживает в США, занимая должность главного тренера команды Ohio Blue Jackets (U14). Периодически выступает с комментариями в российской прессе.

Алексей Емелин

После длительного путешествия в НХЛ Емелин вернулся в Россию и подписал контракт с «Авангардом». В прошлом сезоне вместе с Ильёй Ковальчуком был капитаном команды, завоевал Кубок Гагарина. В нынешнем чемпионате продолжает выступать за омский клуб. Габаритный и силовой игрок обороны, способный постоять за партнёров.

Нападающие

Александр Радулов

Сейчас выступает за «Даллас», но последний год контракта у Александра проходит слабо. В клубе из Техаса у Радулова ничего не клеится. По всей видимости, пришло время возвращаться в КХЛ, где в том же ЦСКА форвард зарабатывал баснословные деньги. Помним мы и игру Радулова за «Салават Юлаев». Кубок Гагарина был выигран в 2011 году – за три года до Олимпиады в Сочи. На протяжении всей карьеры Радулов выделялся харизмой и сложным характером.

Павел Дацюк

Один из сильнейших центральных нападающих в истории российского хоккея. В Северной Америке Дацюка ждала блестящая карьера, в которой были два Кубка Стэнли. Также на его счету один Кубок Гагарина, золотая медаль Олимпиады и титул чемпиона мира. Дацюк – член «Тройного золотого клуба».

В 2016 году Павел вернулся в Россию, стал капитаном СКА и продолжил показывать отличный хоккей. После Питера Павел вернулся в родной Екатеринбург, поиграл за «Автомобилист» начиная с сезона-2019/2020, а теперь взял паузу в карьере. По всей видимости, Дацюк в свои 43 года близок к её завершению, но официально об этом пока не объявлено.

Илья Ковальчук

Илья Ковальчук стал одним из символов сборной России на Олимпийских играх. Кроме того, Ковальчук стал легендой «Атланты», а в составе «Нью-Джерси» Илье совсем немного не хватило для победы в Кубке Стэнли. С российской национальной командой Ковальчук выиграл два чемпионата мира, а в 2008 году именно его гол в овертайме финала ЧМ с Канадой поставил на уши всю страну.

В 2013 году Ковальчук резко оборвал свою заокеанскую карьеру, перебрался в СКА, выиграл два Кубка Гагарина с питерским клубом, а затем стал незаменимым элементом в сборной Олега Знарка. В Пхёнчхане Ковальчук наконец-то стал олимпийским чемпионом, так что в его карьере не хватает только Кубка Стэнли. И вряд ли его получится добыть. Так, например, в «Лос-Анджелесе» Илью ждал провал, да и в «Монреале» с «Вашингтоном» он не закрепился.

В прошлом сезоне Ковальчук завоевал Кубок Гагарина с «Авангардом», а теперь является генеральным менеджером сборной России на Олимпийских играх. Опять же, официально о завершении карьеры Илья не объявлял. Но скоро, видимо, это случится.

Алексей Терещенко

Трёхкратный чемпион мира сменил за свою жизнь немало команд, но главной для Терещенко наверняка останется московское «Динамо», хотя в том же «Ак Барсе» Алексей прилично пошумел. После выступления за «Авангарда» и минскую «Юность» форвард, видимо, решил уйти на покой. Периодически фигурирует в прессе с яркими комментариями.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Евгений Малкин

Стал четвёртым игроком из России, кто выигрывал три Кубка Стэнли. Все три титула взял с «Питтсбургом», наравне с Сидни Кросби является символом клуба. Двукратный чемпион мира. В последнее время Малкина мучают травмы, но он по-прежнему остаётся одним из сильнейших центральных нападающих в НХЛ. Жаль, что Олимпиада пройдёт без Евгения. Мало того, что он однозначно помог бы сборной России, так ещё мог побороться за попадание в «Тройной золотой клуб».

Александр Овечкин

Суперзвезда НХЛ, выиграл множество личных трофеев, добился успеха с «Вашингтоном», завоевав Кубок Стэнли. Рвался на Олимпиаду в Пхёнчхан за золотом, но из-за жёсткой позиции НХЛ не смог присоединиться к сборной России. Как и Малкин, никак не может попасть в «Тройной золотой клуб», нужно выиграть Олимпиаду, а для начала – поехать на неё. Овечкин является лицом не только российского, но и всего мирового хоккея. Сейчас старается побить вечный снайперский рекорд НХЛ, принадлежащий канадцу Уэйну Гретцки.

Валерий Ничушкин

Недавно был замешан в допинговом скандале, но в НХЛ не обращают внимания на требования ВАДА. Сейчас габаритный форвард вполне комфортно себя чувствует в «Колорадо», а до этого играл за «Даллас» вместе с Александром Радуловым. Обладает силовыми качествами, любит играть именно в такой манере.

Виктор Тихонов

Внук легендарного Виктора Васильевича Тихонова выступает за «Салават Юлаев». Ранее Тихонов играл в СКА и «Ак Барсе», а на чемпионате мира в Минске произвёл настоящий фурор в плане результативности и завоевал золотые медали. В последнее время Тихонова слишком часто мучат травмы.

Александр Сёмин

После ухода Максима Афиногенова из «Витязя» принял у него эстафетную палочку. Был капитаном «Витязя», но после сезона-2020/2021 новый контракт так и не подписал, а о завершении карьеры официально не объявлял. Сёмин может похвастаться длительной карьерой в НХЛ и игрой с Александром Овечкиным в «Вашингтоне», дважды выигранными золотыми медалями чемпионата мира и Кубком Гагарина. Сейчас тренируется, поддерживая себя в форме.

Фото: РИА Новости

Владимир Тарасенко

Один из топ-форвардов НХЛ, лидер атаки «Коламбуса». Тарасенко обладает силовыми качествами, сильным броском и напористостью. Жаль, что из-за отказа НХЛ отпускать своих игроков в Пекин у нашей сборной не будет такого ценного и классного форварда. Тарасенко бы точно пригодился.

Александр Свитов

Габаритный нападающий выступал за «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Локомотив», а теперь вернулся в родной Омск. Свитов подписал контракт с «Омскими Крыльями» на какие-то смешные по меркам хоккея деньги, а ведь завершение карьеры было уже на подходе. Хорошо, что здоровье даёт возможность Александру поиграть ещё.

Александр Попов

Один из главных ветеранов нынешней КХЛ вполне успешно выступает в составе ЦСКА. Попова ценят в московском клубе, он является авторитетом для молодых игроков и даже может что-то подсказать тренерскому штабу. А при Игоре Никитине Попов и вовсе чувствовал себя замечательно, так как оба успели вместе поиграть за «Авангард».

Николай Кулёмин

После возвращения из НХЛ «Магнитка» заплатила за Кулёмина огромные деньги, когда вице-президентом уральцев ещё был Геннадий Величкин. Но в Магнитогорске Николай больше лечился, чем играл. Сейчас он выступает за «Салават Юлаев», в команде опытным нападающим довольны.

Артём Анисимов

Анисимов после длительного турне по НХЛ вернулся в родной «Локомотив». Должен был ехать на Олимпиаду в качестве игрока основного состава, но всему помешали положительные тесты ПЦР. В результате Артём стал запасным, однако нападающий подобного плана и с его опытом может понадобиться в любой момент.