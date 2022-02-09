У нашей сборной шикарные шансы решить задачу максимум в группе уже после второго игрового дня.

России уже открыли прямой путь в четвертьфинал! Турнирные расклады в нашей группе на ОИ

На мужском хоккейном турнире Олимпиады-2022 в Пекине завершён первый игровой день, в котором на лёд выходили только команды группы В. Предлагаем вам первые турнирные расклады.

Группа В

В первом матче турнира сборная России не без проблем одолела команду Швейцарии. Матч получился весьма тусклым и малорезультативным, не баловал обилием опасных моментов и высокими скоростями, а всё решил автогол в исполнении швейцарца Корви на последних секундах первого периода.

Затем был ещё странный поступок Слепышева и нереальный упущенный момент у Герцога, но главное, что Россия смогла удержать минимальную победу.

Во второй игре дня случилась сенсация. Дебютант Олимпийских игр хоккейная сборная Дания обыграла Чехию, которая перед турниром вроде бы считалась одним из фаворитов.

Датчане дважды забросили в первом периоде, во втором чехи быстро отквитали один гол, но после этого в матче голов не было. Дания удержала победу и захватила промежуточное лидерство в группе.

Расклады после первого дня

Что же теперь получается? Как известно, все 12 участников олимпийского хоккейного турнира попадают в плей-офф — четыре команды (лидеры групп и лучшая сборная из тех, которые заняли второе место) напрямую выходят в четвертьфинал, остальные восемь играют раунд квалификации.

Сейчас очевидно, что у России очень неплохие шансы уже после второго игрового дня в группе гарантировать себе первое место в квартете и, соответственно, четвертьфинал. Для этого нашим парням необходимо обыграть Данию в основное время, а Чехии и Швейцарии поделить очки в очном матче. Вполне реальный расклад!

Если так случится, то Россия с шестью очками выйдет на первое место в группе и будет недосягаема для соперников, даже в случае возможного поражения от чехов в последнем матче: Чехия и Швейцария попросту не догонят наших по общему количеству очков, а Дания (если обыграет Швейцарию в основное время) будет уступать нам по результату личной встречи.

Более того, если Швейцария обыграет Чехию в основное время, а Россия расправится с Данией за 60 минут, то и тогда нашей команде будет обеспечен четвертьфинал уже послезавтра! Выходит, что лишь победа Чехии над Швейцарией в основное время (при условии «чистой» победы России над Данией) не позволит подопечным Жамнова решить задачу максимум заранее.

Вполне можно говорить, что России уже открыт путь в четвертьфинал, однако нельзя забывать, что в спорте бывает всякое. Потеря Россией очков в игре с Данией обломает все расписанные выше радужные перспективы, да и чехи наверняка должны собраться после, прямо скажем, позорного сегодняшнего проигрыша.