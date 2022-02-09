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На кого выходит Россия в плей-офф зимней Олимпиады — 2022 в Пекине, расклады, турнирная таблица, какое место в группе

России уже открыли прямой путь в четвертьфинал! Турнирные расклады в нашей группе на ОИ
Лев Лукин
России уже открыли прямой путь в четвертьфинал!
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У нашей сборной шикарные шансы решить задачу максимум в группе уже после второго игрового дня.

На мужском хоккейном турнире Олимпиады-2022 в Пекине завершён первый игровой день, в котором на лёд выходили только команды группы В. Предлагаем вам первые турнирные расклады.

Группа В

В первом матче турнира сборная России не без проблем одолела команду Швейцарии. Матч получился весьма тусклым и малорезультативным, не баловал обилием опасных моментов и высокими скоростями, а всё решил автогол в исполнении швейцарца Корви на последних секундах первого периода.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
09 февраля 2022, среда. 11:40 МСК
Россия
Окончен
1 : 0
Швейцария
1:0 Слепышев (Семёнов) – 19:57' (5x5)

Затем был ещё странный поступок Слепышева и нереальный упущенный момент у Герцога, но главное, что Россия смогла удержать минимальную победу.

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Во второй игре дня случилась сенсация. Дебютант Олимпийских игр хоккейная сборная Дания обыграла Чехию, которая перед турниром вроде бы считалась одним из фаворитов.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
09 февраля 2022, среда. 16:10 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Дания
0:1 Лауридсен – 11:21' (5x5)   0:2 Нильсен – 17:23' (бул)   1:2 Червенка (Коварж) – 23:45' (5x5)

Датчане дважды забросили в первом периоде, во втором чехи быстро отквитали один гол, но после этого в матче голов не было. Дания удержала победу и захватила промежуточное лидерство в группе.

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Турнирная таблица хоккейного турнира Олимпиады — 2022

Расклады после первого дня

Что же теперь получается? Как известно, все 12 участников олимпийского хоккейного турнира попадают в плей-офф — четыре команды (лидеры групп и лучшая сборная из тех, которые заняли второе место) напрямую выходят в четвертьфинал, остальные восемь играют раунд квалификации.

Сейчас очевидно, что у России очень неплохие шансы уже после второго игрового дня в группе гарантировать себе первое место в квартете и, соответственно, четвертьфинал. Для этого нашим парням необходимо обыграть Данию в основное время, а Чехии и Швейцарии поделить очки в очном матче. Вполне реальный расклад!

Если так случится, то Россия с шестью очками выйдет на первое место в группе и будет недосягаема для соперников, даже в случае возможного поражения от чехов в последнем матче: Чехия и Швейцария попросту не догонят наших по общему количеству очков, а Дания (если обыграет Швейцарию в основное время) будет уступать нам по результату личной встречи.

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Более того, если Швейцария обыграет Чехию в основное время, а Россия расправится с Данией за 60 минут, то и тогда нашей команде будет обеспечен четвертьфинал уже послезавтра! Выходит, что лишь победа Чехии над Швейцарией в основное время (при условии «чистой» победы России над Данией) не позволит подопечным Жамнова решить задачу максимум заранее.

Вполне можно говорить, что России уже открыт путь в четвертьфинал, однако нельзя забывать, что в спорте бывает всякое. Потеря Россией очков в игре с Данией обломает все расписанные выше радужные перспективы, да и чехи наверняка должны собраться после, прямо скажем, позорного сегодняшнего проигрыша.

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