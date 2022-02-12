Россия — Чехия на Олимпиаде-2022: где смотреть, дата и время матча

Дата и время матча
12 февраля мужская сборная России по хоккею проведёт третий матч на ОИ-2022. Соперником наших хоккеистов станет команда Чехии. Начало встречи — в 16:10 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Прямая трансляция
Встречу в прямом эфире будет транслировать «Россия 1». Начало — в 16:00 мск.
Материалы о матче
Мнения экспертов
«Игра с Данией вновь показала, что у нас серьёзные проблемы в созидании. Даже те игроки, которых мы считаем креативными, сегодня не показали соответствующей игры.
Мы действительно играем осторожно. Если брать первые 2 периода, то у нас там просто не получалось реализовать моменты. В третьем периоде, выигрывая 1:0, мы всё-таки скатились до осторожной игры, старались обезопасить свои ворота и удержать победный счёт.
Из положительных моментов отметим вновь игру в обороне, хотя датчане имели возможности, три момента было от игрока финского «Йокерита». В двух случаях выручил Иван Федотов, который вновь провёл отличный матч, а в третьем случае сошла шайба с клюшки, и в целом датчанин уже мог поражать пустые ворота», — сказал известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший.
«У чехов более возрастная команда, чем у тех же датчан или швейцарцев — ребята более опытные. Тренерский штаб сборной России и тренерский штаб чехов прекрасно владеют информацией друг о друге, поэтому нас ждёт очень интересная борьба не только на льду, но и в тактическом и психологическом плане», — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков.
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