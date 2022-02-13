У России куча проблем, а виноваты в поражении судьи? Разбор матча с Чехией на Олимпиаде

Перед матчем было ощущение, что все команды группы B резко выдадут результативные матчи в конце группового этапа. Больше двух шайб за матч ни одна из команд этой группы не забивала, хотя моменты генерировала. И вот сегодня у всех случился праздник реализации — чехи забили всё, что не смогли датчанам в первом матче, Россия с небольшой помощью Шимона Грубеца просто смогла создать достаточное количество моментов, параллельно датчане и швейцарцы наколотили восемь раз.

По крайней мере, этот матч может стать какой-никакой пропагандой хоккея, который на этих Играх совсем ушёл в тень после допинговых скандалов в фигурке и побед в лыжах — после тех же датчан было понятно, почему ситуация такова. Смотреть это было весело, потраченного времени не жаль. Но вот что из этого матча возьмёт в плей-офф наша сборная — вопрос.

После перестановок в звеньях вторая тройка расцвела, а первая совсем увяла

Как мы и заказывали, Алексей Жамнов поменял звенья. Не будем ругать тренеров за то, что у первой тройки в новом виде не получилось. Перевод Галиева к Шипачёву всё равно напрашивался, потому что иначе в приглашении Станислава на Олимпиаду было совсем мало смысла. В 2014-м канадцы тоже взяли Криса Куница, который большую часть времени играл с Кросби, который и помог ему прокачать статистику. Не получилось — ничего страшного, повод продолжить поиск сочетаний.

К сожалению, продолжил быть чемоданом без ручки Михаил Григоренко. Сначала он отправился в четвёртое звено, которое совсем не подходило ему по стилю, после удаления Воронкова был переведён в третью тройку к цсковским партнёрам, но и там 25-го номера надо было искать на льду с лупой. Может быть, пора попробовать Галиева и Григоренко в одном звене, чтобы минус на минус дал плюс?

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Зато неожиданно взорвалась вторая тройка. Вроде бы центрить её должен был Семёнов, который подчищал бы за Гусевым и Грицюком, но штаб включил туда Ткачёва, и всё звено расцвело. Форвард, который снуло выглядел в «Тракторе», пока выглядит самым креативным форвардом сборной в групповом этапе, который помог стать лучше и остальным партнёрам.

Несмотря на пять шайб, атакующего хоккея долго не было

Однако пять шайб не свидетельствуют о том, что Россия кардинально поменяла стиль и сразу же начала играть в советский атакующий хоккей. Первая шайба — результат хорошей комбинации второй тройки: как оказалось, этих парней можно было не наигрывать месяц сборов. Вообще хороших атак с ходу у России на турнире получалось мало — предыдущие соперники не настолько раскрывались, чтобы дарить такие возможности. С чехами получилось.

Интересно, что, несмотря на 11 шайб, продвинутая статистика говорит, что всё должно было закончиться куда скромнее. По данным InStat, чехи за матч создали моментов на 1,93 xG, Россия — на 1,55. В принципе, так оно и есть — ведь было реализовано достаточно дальних бросков и парочка странных набросов с неудобных позиций.

При этом в позиционных атаках мы действовали беззубо — а по сравнению с чехами особенно. У «народны тим» хоть и возрастные, но мастеровитые форварды, которые красиво накручивали в нашей зоне. В обороне чехи показали, что могут надёжно закрыть доступ в свой слот, и в прошлой игре половину матча не давали швейцарцам опасно бросать. Вчера большую часть матча они это повторили — и та же тройка Шипачёва периодически стерильно катала шайбу по периметру без обострения. Нижние звенья, напротив, бездумно пытались затоптать шайбу в ворота вместе с Грубецом, налетая в чужую зону табуном лошадей.

Фото: Nikolay Muratkin/Getty Images

Осмысленная игра у России пошла после того, как чехи забили четвёртую — и расслабились то ли они, то ли наши скинули с себя оковы схем, как иногда бывало раньше в молодёжных сборных. Очень быстро появились и трудовые голы (третья шайба), и хорошие скоростные выпады (четвёртая), и подарки судьбы (пятая). Мы боялись того, что Россия потеряется при ситуации, когда соперник поведёт в счёте, но у этой сборной точно нет хрустальной челюсти — она не развалилась после того, как 2:1 очень быстро превратилось в 2:4.

До этого, кроме примитива, было какое-то чудовищное количество брака. Опять страдал выход из зоны, чехи активно играли на перехвате шайбы. Часто мы видели картинку, как одинокий форвард России тащит шайбу в чужую зону на индивидуальных усилиях и натыкается на превосходящего в силах соперника, который отнимает шайбу. В общем, результативный третий период не должен вводить в заблуждение: 45 минут качество атакующей игры и игры в целом было низким.

Россия не провалилась в меньшинстве — это было хорошее чешское большинство

Кажется, у России на этом турнире строго определённый лимит успеха. Забивает одно звено — остальные мучаются. Работает меньшинство — абсолютно никакое большинство, большинство рожает первый гол — меньшинство аннигилируется.

Впрочем, несмотря на классный щелчок Нестерова, который сопровождался почти идеальным заслоном Грубеца, большинство осталось проблемным. Частично их создал соперник: например, почти 20 секунд отрезка игры «5 на 3» съело успешное вбрасывание и быстрый вывод шайбы из зоны. То, что у чехов лучше центры и есть бывший главный спец КХЛ по вбрасываниям Соботка, секретом уж точно не было.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

При этом несогласованность российского большинства была видна ещё на этапе входа в зону. Как и после прошлого матча, осталось ощущение, что делается это всё наобум лазаря, в виде партизанских индивидуальных вылазок отдельных игроков, которые быстро накрывали чехов и провоцировали очередную потерю. Не помогли и очередные смены бригад, и развод Гусева и Шипачёва по тройкам. Чехи со своим мгновенным розыгрышем опять смотрелись людьми с другой планеты.

В меньшинстве всё началось с провала на вбрасываниях — выиграли лишь два из семи. В результате чехам не пришлось тратить время на то, чтобы лишний раз возвращаться в зону и расставляться. Компактность меньшинства держать не получалось, его растаскивали креативные Червенка и Крейчи, а перед третьей чешской шайбой вообще была допущена серьёзная позиционная ошибка. В принципе, здесь, скорее, Россия столкнулась с очень сильной спецбригадой, чем произошёл какой-то провал, но за «точку» теперь тревожно.

После игры все говорили про судей — это тревожно

Но больше всего не понравился не брак в игре, не шесть пропущенных, а послематчевые заявления наших игроков. И Жамнов, и все игроки в микст-зоне прошлись по судьям — можно было бы сказать, что бесчестные шакалы ротационных машин провоцируют наших хоккеистов, но главный тренер упомянул про арбитров в первом же ответе на вопрос, где про судей не упоминалось вообще.

Высказался и Егор Яковлев в духе нетленного «вот убьют — приходите» — почему это после удаления соперник продолжил играть? Александр Никишин пожаловался на симуляцию соперника, хотя Александра удалили за удар по клюшке, который был вполне явным. Кажется, наши хоккеисты просто расслабились, сбежав от кар корпоративной этики КХЛ, которая шлёт квитанцию на 300 тысяч после любой критики судейства. ИИХФ эту золотую жилу ещё не открыла, поэтому полилось потоком.

Фото: Li Jun/Getty Images

Такое настроение перед плей-офф невероятно опасно. Можно жаловаться на судей, которые испортили хорошую игру — такое в хоккее бывает. Но сегодня Россия соперника не превосходила, долгое время уступая и в креативности, и в качестве игры. Если в сборной реально думают, что все проблемы игры можно свалить на судей, то с такой психологией о финале можно даже не заикаться.