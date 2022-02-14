Россия узнала судьбу на плей-офф, финны устроили камбэк. Итоги пятого дня ОИ-2022 в хоккее

Обзоры матчей игрового дня

Заключительный игровой день открывался встречей аутсайдеров группы С — Словакии и Латвии. Удивительно: по игре в предыдущих матчах лидером могли считаться именно латвийцы, а не словаки. Впрочем, это не помешало «Рыцарям Татры» первыми открыть счёт. Латвийцы довольно быстро сравняли, однако во втором периоде пропустили дважды, в том числе от 17-летнего Юрая Слафковски. Уже четвёртая шайба юного словака на Олимпиаде!

На старте третьего периода Микс Индрашис сократил отставание до минимума, но это не помогло — словаки забили ещё дважды, доведя матч до победы. Первой в текущем розыгрыше.

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Вторая встреча, между Финляндией и Швецией, по праву могла называться второй самой ожидаемой битвой группового этапа, сразу после матча Канады и США. Лидеры группы С, одни из фаворитов Олимпийских игр и вместе с тем команды, испытывающие серьёзные проблемы. Первый период хорошо доказал первый тезис – 0:0. Во втором финская сборная неожиданно расклеилась, наудалялась и пропустила трижды! Казалось, это конец.

Однако финны и не думали сдаваться. В третьем периоде голы ожидаемого лидера сборной Теэму Хартикайнена и Ииро Пакаринена, оформившего дубль, вернули Суоми в игру. А Харри Песонен в овертайме в очередной раз продемонстрировал ужасное состояние Швеции на этой Олимпиаде, поставив точку во встрече.

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Завершали групповой этап матчи квартета А. США должны были без особых усилий разбираться с Германией, однако первыми забили именно немцы – уже на второй минуте. Совсем скоро защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер сравнял счёт. Команды показывали в целом равную игру, о чём может говорить и количество бросков: 8 – у США, 9 – у Германии.

Во втором периоде американцы поднажали, устроили прессинг, в два раза перебросали соперника и вышли вперёд. В третьем периоде команды обменялись шайбами, и победа осталась за США. Однако крайне неубедительная. Что это было — усталость американцев после Канады или неожиданно «включившийся» финалист прошлых Олимпийских игр? Ответ мы узнаем уже в плей-офф.

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Заключительная встреча выпала на противостояние Канады и Китая. Ну ладно, ладно, противостоянием это сложно назвать. Скорее, «околоизбиение». Канадцы применили свой излюбленный приём – забили в начале столько, сколько смогли, и ушли в небольшую спячку. 3:0 по итогам первого периода. А ещё 1+1 от форварда московского «Динамо» Эрика О’Делла.

Следующий гол пришлось ждать до конца второго периода. В первой половине третьего итоговый счёт на табло установил нападающий «Авангарда» Корбан Найт – 5:0. И, надо сказать, это своего рода также неожиданный результат, ведь Китай пропустил всего пять шайб и вновь показал неплохую игру. Хоть до конкурентоспособного хоккея всё ещё далеко, но приятно, что хозяева турнира стараются порадовать своих фанатов.

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Сейв дня

Определённо, лучшее спасение совершил вратарь сборной Финляндии Юхо Олкинуора. В середине первого периода шведы серьёзно насели на ворота голкипера «Металлурга», проводящего достойный сезон. После наброса от синей линии Олкинуора отбил шайбу, та заметалась на пятачке, откуда в падении с разворота её в уже пустой угол отправлял Маркус Крюгер. Однако финский вратарь каким-то чудом успел рукой отразить бросок в упор! Атака шведов продолжилась – наброс на пятак и ещё один сейв Олкинуоры. Шайба отскакивает к тому же Крюгеру, вновь бросающему в упор, — четвёртый подряд сейв финна! Пожалуй, это вообще один из лучших моментов дня.

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Гол дня

Если есть сейв, то будет и гол. Богатый на шайбы день – аж 24 гола. В таком обилии было бы тяжело выбирать, если бы не красота от нападающего сборной Словакии Петера Цегларика. При счёте 1:1 форвард «Авангарда» получил пас-подкидку-конфетку (нужное подчеркнуть) от Марека Гривика и вышел «один на один» с латвийским вратарём. Цегларик первым движением остановил скачущую шайбу, вторым переложил её на неудобную руку, отыграв голкипера, а третьим послал под перекладину. Красота!

Камбэк дня

Ещё раз напомним о сражении финнов и шведов. И, помимо уже оговорённых моментов, обратимся к статистике. 17-3 по броскам во втором периоде в пользу «Тре Крунур». 14-3 — в третьем периоде в пользу «львов». Потрясающее спасение сборной Финляндии, подтвердившей статус хоть и не идеального, но крайне мощного фаворита турнира.

Нокауты дня

За камбэк, правда, нужно поблагодарить форварда «Салавата Юлаева» Маркуса Гранлунда. Если бы не его «5+20» сразу после первого пропущенного гола, после чего счёт стал 0:2, то и отыгрываться не пришлось бы. А удаление нападающий получил за крайне странный и непонятный поступок — в борьбе за шайбу в чужой зоне Гранлунд плечом очень грубо заехал в лицо Филипу Хольму, который после этого даже без помощи партнёров не был способен добраться до скамейки. Так и без работы человека оставить можно.

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Неожиданно богатым на эмоциональные моменты оказалась встреча хладнокровных скандинавов. Ещё в первом периоде произошёл другой мощный нокаут дня. По пути к шведскому пятачку Миро Аалтонен получил толчок от соперника и на всей скорости въехал в голкипера «Тре Крунур» Магнуса Хелльберга. У стража ворот даже шлем слетел! Конечно, это было не специально, но вратарь ещё некоторое время не мог прийти в себя.

Рейтинг хоккейных сборных по итогам группового этапа на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

1. США – 9 очков (15:4).

2. Финляндия – 8 очков (13:6);

3. Россия – 7 очков (8:6);

4. Швеция – 7 очков (10:7);

5. Канада – 6 очков (12:5);

6. Дания – 6 очков (7:6);

7. Чехия – 4 очка (9:8);

8. Словакия – 3 очка (8:12);

9. Германия – 3 очка (6:10);

10. Швейцария – 1 очко (4:8);

11. Латвия – 0 очков (5:11);

12. Китай – 0 очков (2:16).

Сетка плей-офф

Первыми в игру вступят команды, которым придётся пройти раунд квалификации. Все матчи состоятся 15 февраля. С утра Германия встретится со Словакией. Параллельно сыграют Дания и Латвия, победитель этой пары выйдет на сборную России. Затем Швейцария постарается отомстить Чехии за поражение на групповом этапе, а Китай… просто посочувствуем хозяевам Олимпийских игр — команде предстоит вновь сыграть с Канадой.

Сетка плей-офф на четвертьфинал Олимпиады:

США — Словакия/Германия

Финляндия — Чехия/Швейцария

Россия — Дания/Латвия

Швеция — Канада/Китай

Отметим, что все четвертьфиналы будут сыграны в среду, 16 февраля.