Россия снова сыграет с Данией, Канада размялась перед шведами. Все пары 1/4 финала ОИ

15 февраля в Пекине состоялись матчи квалификационного раунда мужского хоккейного турнира Олимпиады.



С утра пораньше по московскому времени на лёд вышли сборные Дании и Латвии. Скандинавы открыли счёт, но Латвия смотрелась интереснее в начале игры и вскоре смогла преобразовать своё преимущество в голы. Героем прибалтов стал ветеран Лаурис Дарзиньш, оформивший дубль.

Но до конца второго периода Дания отыгралась, а в начале третьего Лауридсен реализовал удаление всё того же Дарзиньша и забросил победную шайбу.

В параллельном матче интриги не получилось. Вице-чемпион Олимпийских игр сборная Германии как-то уж очень легко сложила оружие перед словацкой командой. Гудачек, Цегларик и Криштоф отправили три безответные шайбы в ворота Нидербергера, а итоговый счёт установил Гривик, поразивший пустые ворота.

Через несколько часов состоялась встреча Чехия — Швейцария. Эти команды встречались на групповом этапе, и тогда чехи выиграли лишь по буллитам. Сегодняшний матч получился более весёлым, вот только подопечным Филипа Пешана вряд ли было до веселья.

Клок открыл счёт, но затем Швейцария забросила Грубецу четыре подряд шайбы, решив судьбу встречи. Ответный гол Червенки ни на что не повлиял, Чехия бесславно вылетает с Олимпиады, не попав даже в восьмёрку сильнейших.

В вечернем матче Канада ожидаемо легко расправилась с хозяевами турнира.

Четвертьфинальные пары

Итак, на олимпийском хоккейном турнире осталось восемь сборных. В четвертьфинале нас ждёт интереснейшее противостояние Швеции и Канады, но и в других противостояниях хоть и меньше интриги, всё равно будет на что посмотреть.



Россия во второй раз на турнире (а это всегда опасно) сыграет с Данией, словаки попробуют притормозить американскую молодёжь, а финны встретятся с пока главными возмутителями спокойствия в плей-офф швейцарцами.