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Кто с кем сыграет в четвертьфинале Олимпиады-2022 в хоккее, все пары плей-офф Олимпиады

Россия снова сыграет с Данией, Канада размялась перед шведами. Все пары 1/4 финала ОИ
Денис Лутченко
Кто с кем сыграет в четвертьфинале Олимпиады-2022
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Словаки попробуют остановить американскую молодёжь, а швейцарцы — устроить вторую сенсацию подряд.

15 февраля в Пекине состоялись матчи квалификационного раунда мужского хоккейного турнира Олимпиады.

С утра пораньше по московскому времени на лёд вышли сборные Дании и Латвии. Скандинавы открыли счёт, но Латвия смотрелась интереснее в начале игры и вскоре смогла преобразовать своё преимущество в голы. Героем прибалтов стал ветеран Лаурис Дарзиньш, оформивший дубль.

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 07:10 МСК
Дания
Окончен
3 : 2
Латвия
1:0 Поульсен (Якобсен, Лассен) – 12:02' (5x5)   1:1 Дарзиньш (Крастенбергс, Цибульскис) – 16:23' (5x5)   1:2 Дарзиньш (Балинскис, Крастенбергс) – 22:33' (5x4)   2:2 Якобсен (Мейер) – 36:57' (5x5)   3:2 Лауридсен (Бёдкер, Нильсен) – 41:45' (5x4)

Но до конца второго периода Дания отыгралась, а в начале третьего Лауридсен реализовал удаление всё того же Дарзиньша и забросил победную шайбу.

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В параллельном матче интриги не получилось. Вице-чемпион Олимпийских игр сборная Германии как-то уж очень легко сложила оружие перед словацкой командой. Гудачек, Цегларик и Криштоф отправили три безответные шайбы в ворота Нидербергера, а итоговый счёт установил Гривик, поразивший пустые ворота.

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 07:10 МСК
Словакия
Окончен
4 : 0
Германия
1:0 Гудачек (Поспишил, Гернат) – 11:05' (5x5)   2:0 Цегларик (Гернат, Гривик) – 27:01' (4x4)   3:0 Криштоф (Княжко, Черешняк) – 28:45' (5x5)   4:0 Гривик (Цегларик, Такач) – 57:56' (en)

Через несколько часов состоялась встреча Чехия — Швейцария. Эти команды встречались на групповом этапе, и тогда чехи выиграли лишь по буллитам. Сегодняшний матч получился более весёлым, вот только подопечным Филипа Пешана вряд ли было до веселья.

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 11:40 МСК
Чехия
Окончен
2 : 4
Швейцария
1:0 Клок (Кнот, Червенка) – 10:08' (5x5)   1:1 Амбюль (Тюркауф, Корви) – 14:59' (5x4)   1:2 Мотте (Холленштайн, Диас) – 15:12' (5x5)   1:3 Мальгин (Алатало, Андригетто) – 29:53' (5x4)   1:4 Диас (Андригетто, Херцог) – 54:57' (5x5)   2:4 Червенка (Крейчи, Коварж) – 55:59' (6x4)

Клок открыл счёт, но затем Швейцария забросила Грубецу четыре подряд шайбы, решив судьбу встречи. Ответный гол Червенки ни на что не повлиял, Чехия бесславно вылетает с Олимпиады, не попав даже в восьмёрку сильнейших.

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В вечернем матче Канада ожидаемо легко расправилась с хозяевами турнира.

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 16:10 МСК
Канада
Окончен
7 : 2
Китай
1:0 Уил (Тамбеллини, Норо) – 06:57' (5x4)   2:0 Уил (Стаал, Тамбеллини) – 09:55' (5x3)   2:1 Цзянь (Вэй) – 15:32' (5x5)   3:1 Тамбеллини (Норо, Уил) – 26:36' (5x4)   4:1 Тамбеллини – 28:39' (бул)   5:1 О'Делл (Демерс, Джонсон) – 32:05' (5x5)   5:2 Цзянь (Ло, Цзекэ) – 38:59' (5x3)   6:2 Стаал (Мактавиш, Макбэйн) – 55:55' (5x5)   7:2 Макбэйн (Норо, Тамбеллини) – 58:19' (5x4)

Четвертьфинальные пары

Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 07:10 МСК
США
Не начался
Словакия
Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 09:00 МСК
Россия
Не начался
Дания
Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 11:40 МСК
Финляндия
Не начался
Швейцария
Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 16:30 МСК
Швеция
Не начался
QP1

Итак, на олимпийском хоккейном турнире осталось восемь сборных. В четвертьфинале нас ждёт интереснейшее противостояние Швеции и Канады, но и в других противостояниях хоть и меньше интриги, всё равно будет на что посмотреть.

Россия во второй раз на турнире (а это всегда опасно) сыграет с Данией, словаки попробуют притормозить американскую молодёжь, а финны встретятся с пока главными возмутителями спокойствия в плей-офф швейцарцами.

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