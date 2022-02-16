После победы над датчанами в четвертьфинале хоккеисты и главный тренер были осторожны в высказываниях.

«Россию ждут два самых важных матча». Что говорят наши о выходе в полуфинал Олимпиады

Сегодня на Олимпиаде день четвертьфинальных матчей. Сборная России под руководством Алексея Жамнова встречалась с командой Дании. Интересно, что это уже вторая игра между соперниками на турнире — в рамках группового этапа россияне оказались сильнее (2:0). Однако сегодняшняя встреча была намного важнее.

«Мы уже играли с датчанами — это должно помочь нашей сборной. Играть с таким соперником трудно: они стоят у ворот, ждут контратаки. Нам тяжело даётся вскрытие подобных оборон. Датчане играют жёстко, надеются на усталость соперника и контратаки. Они особо не переживают и знают свой уровень.

Хочется, чтобы наши ведущие игроки — Шипачёв, Гусев, Григоренко — наконец вылезли из окопов и показали достойнейшую игру, на которую мы, болельщики, надеемся», — заявил накануне двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

И Вадим наконец-то забил! После броска Гусева шайба отскочила на клюшку Шипачёву, который с острого угла резко добил её в сетку ворот. Себастьян Дам даже не успел нормально среагировать. Как же мы заждались этого гола в исполнении капитана, и вот он случился. В дальнейшем наша команда довела дело до победного конца, а после встречи главный тренер и игроки пообщались с журналистами.

«Дальше нас ждут два самых важных матча»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал игру своей команды и объяснил, как наш коллектив настраивался на игру с датчанами.

— Что скажете про матч?

— Тяжёлый матч. Дания — очень хорошая команда. Как мы и предполагали, была вязкая игра. Хотелось все решить в первом периоде, и настрой был именно на это. Чтобы провести как можно больше времени в атаке и играть плотнее. Но не получилось реализовать те моменты, которые у нас были. Шаг сделали. Осталось два главных матча на этом турнире. Будем к ним готовиться.

— Что случилось в третьем периоде, когда у датчан были реальные шансы сравнять счёт?

— Потеряли концентрацию. Когда счёт был 1:1, у некоторых игроков чувствовалась нервозность. Но для плей-офф это нормальные вещи. В целом могу сказать, что ребята молодцы. Сегодня была полная самоотдача.

— Нестеров и Войнов сказали, что им после раскатки было сказано бросать верхом. Вы сами сказали им это?

— После второго периода в раздевалке я сказал, чтобы бросали верхом. И перед игрой мы говорили, что вратарь датчан часто садится. Ну а во втором периоде было очевидно, что он постоянно сидит. Просили ребят, чтобы если они вылезают на ворота, то бросали верхом.

— Вы посадили Галиева. Были недовольны им?

— Галиев играл в третьем периоде — одну смену провёл. У нас команда: кто-то чуть просел, кто-то, наоборот, лучше двигался. Те перестановки, которые делались в процессе матча, были необходимы. Неправильно будет сказать, что мы его посадили. Просто на какие-то отрезки выходили другие сочетания. Если посмотрите игру, то мы пробовали много перестановок, в том числе и не связанных с Галиевым.

— Что скажете об удалении Плотникова?

— Это игровой момент, клюшка была на льду. Такое бывает, когда идёт борьба и ты борешься за шайбу.

— Ключевое вбрасывание проиграли, когда датчане забили.

— Если рассматривать полностью ту шайбу, то там много нюансов. От конька нашего защитника шайба отскочила в сторону ворот. Эти удаления, конечно, иногда ломают ритм игры. Постараемся, чтобы в дальнейшем этого не было.

— Гол Шипачёва снимет с него психологический груз?

— Я надеюсь. Ребята все довольны. Переживали за него. Думаю, Вадим раскрепостится и забьёт ещё не один решающий гол на этом турнире.

— Порадовал ли вас тот факт, что с Финляндией мы точно не сыграем в полуфинале?

— Я не знаю, с кем мы будем играть дальше. Давайте подождём. Я же сказал, что дальше нас ждут два самых важных матча. Кто будет дальше по сетке от нас уже не зависит. Надо выходить и играть.

— В третьем периоде перетасовали все звенья, кроме второго. С чем это было связано?

— Все сочетания потом вернулись обратно. Решили чуть встряхнуть команду.

— Когда Войнов сделал блок и вытащил шайбу из пустых ворот, какие у вас были мысли?

— Думаю, для всех это была валидольная победа. Никто же не мог предсказать, что словаки обыграют американцев. Это плей-офф, тут маленький недонастрой может очень дорого стоить.

— Как вы пытались менять игру в критические моменты?

— Старался успокоить ребят. Потому что пошла суета. Попросили, чтобы защитники разговаривали с вратарём во время подборов около своих ворот. Хотя мы постоянно их просим об этом.

— У Федотова в каждом матче за воротами возникают проблемы.

— Если посмотреть, то за воротами чуть больше места, чем на аренах в КХЛ. Вратари иногда теряются там, это у многих голкиперов на турнире происходит, они ошибаются. Но Иван сегодня тоже выручил сегодня, молодец.

— Обрез Гусева в большинстве с чем связан?

— Это хоккей, все ошибаются. Что было, то было, двигаемся дальше. Давайте возьмём больше позитива из этой игры, чем негатива.

— Три шайбы забросили олимпийские чемпионы Кореи.

— Они опытные игроки, они уже были на этом этапе, проходили всё. Хочется, чтобы нападающие больше забивали и использовали свои шансы. Шансов не так много в современном хоккее. Все играют очень плотно, отрабатывают назад. Нужна концентрация.

— Победный гол Нестерова начался с перехвата Никишина. Вы довольны, как Александр играет? Насколько он вообще прибавляет по ходу турнира?

— Знаю, что ребята ему подсказывают, не только Нестеров. Никишин многие вещи спрашивает, тренерский штаб постоянно общается с молодыми игроками. Стараемся, чтобы они были в своей тарелке. Ясно, что на них лежит груз ответственности.

— Нечасто увидишь 20-летнего парня в первой паре.

— Если мы не будем доверять молодым, как они будут прогрессировать?

— Несколько раз мелькала мысль, что сборной России очень везёт на Олимпиаде. Чувствуете, что «прёт»?

— Давайте поговорим об этом 20-го числа. Меня больше тревожит другое. Хочется, чтобы ребята чуть расслабились и просто играли в хоккей. Чтобы плита перестала давить. Хочу, чтобы ребята почувствовали уверенность, они все умеют играть. Они должны выходить и наслаждаться каждым моментом, такое событие бывает раз в жизни. Пусть снимут этот груз и выходят с холодной головой. Поверьте, у них всё получится.

— У вас точно нет хрустального шара?

— У нас ничего нет, это всё придумали. Просто весь этот бред, который пишут в «Телеграме»… Знаете, у меня такое ощущение… Приходишь к журналистам из Северной Америки, из других стран, вопросы только про спорт и один позитив. У нас всё время какую-нибудь чушь придумают. И столько негатива. Правда, устал.

«Всё это произошло за доли секунды. Видел, что случилась небольшая ошибка, и попытался занять место в воротах»

Защитник Вячеслав Войнов прокомментировал своё чудо-спасение и результат матча с датчанами.

— Очередной очень тяжёлый матч. Много создали, не забили. Много дали сопернику создать — наш вратарь выручил.

— Опишите момент, когда заблокировали бросок по пустым воротам?

— Всё это произошло за доли секунды. Видел, что случилась небольшая ошибка, и попытался занять место в воротах.

— У нас два защитника забили хорошими бросками. Была задача побольше бросать?

— У Нестера при игре «пять на пять», у меня большинство. Мы должны гораздо больше забивать таких голов. К сожалению, пока не всё получается.

— Была установка бросать верхом, учитывая, что вратарь невысокий?

— Разбирали вратаря. Говорили, что он садится, берёт весь низ. Поэтому старались бросать верхом.

— Когда датчане в меньшинстве убежали два в одного, сердце ёкнуло?

— У нас оно уже столько раз ёкало на этом турнире… Стараемся держать эмоции в руках и идём вперёд.

— Что скажете болельщикам, которые думают, что это была всего лишь Дания, а вы с ней так долго возились?

— На этом турнире все соперники сильные. Не знаем, кто сильнее, а кто слабее. Ко всем готовимся одинаково. Не всё получается, но мы разбираем, готовимся к следующим играм.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Может, ваш гол в большинстве изменить ситуацию со спецбригадами?

— Ничего не изменится. Мы наигрываем, всё делаем одинаково. Стараемся забивать больше голов. Пока не получается.

— Разница с турниром в Пхёнчхане есть?

— На мой взгляд, есть. В Пекине команды более сбалансированные, уровень выше. Нет явных аутсайдеров.

— Сегодня забили три олимпийских чемпиона Пхёнчхана. Это закономерность?

— Нет, это такие игровые моменты.

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«Сейв Войнова? Можно я не буду здесь материться? Но я безумно рад, что так случилось»

Нападающий сборной России Арсений Грицюк не нашёл цензурных слов, чтобы описать сейв Вячеслава Войнова.

— Не скажу, что было проще, чем в группе, у датчан хорошая команда. В третьем периоде они задали здоровский темп. Мы ждали плотную игру в средней зоне, готовились к этому. Получалось преодолевать, играть в зоне атаки, это привело к голам.

— Что случилось в третьем периоде?

— Им надо было бежать спасать матч. Они жертвовали всем, где-то даже впятером шли в активное давление. Это читалось, а нам где-то не хватало доли секунды, чтобы выйти из зоны спокойно. Небольшую панику словили, но в итоге мы выиграли матч.

— Опишите сейв Войнова своими глазами.

— Да это… (смеётся) Можно, я не буду здесь материться? Но я безумно рад, что так случилось.

— С кем лучше сыграть в полуфинале?

— Пока не буду загадывать. Подожду, как сложится развязка. Тут со всеми интересно играть. Наше дело – жить сегодняшним днём, выходить на каждый матч, как на последний.

— Шипачёва уже поздравили?

— Естественно! Сразу же, на льду. Важный гол забил, ему надо было это почувствовать. Может, где-то скованно играл, а потом груз ответственности упал с плеч.

— Это лучший матч России на турнире?

— Тренера будут судить.