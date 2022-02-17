Россия в полуфинале, США и Канада едут домой. Итоги второго дня плей-офф ОИ-2022 в хоккее

Обзоры матчей игрового дня

Игровой день стартовал рано – уже в 7:10 по московскому времени предстояло скрестить клюшки сборным США и Словакии. «Рыцари Татры» неожиданно открыли счёт – в середине первого периода 17-летний Юрай Слафковски продолжил свой перформанс на турнире. Правда, к экватору встречи вели уже американцы – 2:1.

Словаки не сдавались, сражаясь до последнего даже против одного из главных фаворитов Олимпиады. И они были вознаграждены! Сняв вратаря на последней минуте матча, словаки совершили навал и смогли сравнять счёт всего за 44 секунды до конца основного времени! После обоюдоострой игры в овертайме настал звёздный час стража ворот «рыцарей Татры» Патрика Рыбара. Словак отразил все пять (крайне непростых) бросков в серии буллитов, а Петер Цегларик не позволил усилиям вратаря пропасть даром – 3:2 в матче, и сборная США возвращается домой.

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Несмотря на такой сенсационный результат в первой встрече, отечественного зрителя больше привлекал второй четвертьфинальный матч – между сборными России и Дании. С первого периода подопечные Алексея Жамнова захватили инициативу, колоссально перебросав соперника – 18-1. И даже разочек забив – усилиями капитана Вадима Шипачёва, наконец открывшего счёт своим голам на Олимпиаде.

Второй период начался неприятно – датчане сравняли счёт в большинстве. Россияне немного потеряли нить игры, но всё же к концу 20-минутки смогли вновь найти её. Этому помог и шикарнейший «выстрел» Никиты Нестерова от синей линии прямо под перекладину. В третьем периоде скандинавы раскрылись и начали серьёзно давить, заставив Ивана Федотова на пару с Вячеславом Войновым совершить потрясающие сейвы. Россия осталась в игре – а там Войнов крутым броском поставил точку в матче. Мы уже продержались на турнире дольше американцев!

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Третий четвертьфинальный матч дня не предвещал сенсаций. Хотя, конечно, хотелось. В случае поражения Финляндии швейцарцы выходили на сборную России в полуфинале. Однако финны не собирались «отдавать» столь успешно складывающийся турнир и быстро дважды забили – благодаря стараниям Миро Аалтонена и Микко Лехтонена.

Во втором периоде Швейцария постаралась перехватить инициативу и даже перебросала соперника – 12-8. Однако «привоз» собственных защитников не позволил рассчитывать на многое. 3:1 по итогам второго игрового отрезка. Давление в третьем периоде и 14-5 по броскам не помогли Швейцарии. Ещё два гола, уже в пустые ворота, — и Финляндия выходит в полуфинал.

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Наконец, последняя четвертьфинальная встреча была одним из наиболее ожидаемых событий дня. Потому что это битва очень сильных команд. И потому что победитель выходил на сборную России. На деле же эта «битва» долгое время была не на стальных, а скорее, на деревянных мечах. Ну, или на пластмассовых. В общем, не сильно впечатляла. После 40 минут встречи счёт был равным – 0:0.

В третьем периоде долгое время всё также было тихо и спокойно, пока форварду Джеку Макбэйну не вздумалось на выходе из собственной зоне спижонить и отдать передачу не глядя. Получилось «здорово» – её тут же подхватил Лукас Валльмарк и, немного подработав, мощно бросил под перекладину – 1:0. Второй гол «кленовые листья» тоже «привезли» сами себе, с пустыми воротами завозившись на чужой синей линии, — и Антон Ландер поставил жирную точку на выступлении сборной Канады на Олимпийских играх в Пекине.

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Гол дня

Пожалуй, ни один гол четвертьфиналов нельзя назвать шедевром. Однако есть крайне важный, и это делает его ещё и потрясающе красивым. Я имею в виду второй гол словаков в ворота США. В концовке матча «рыцари Татры» сняли вратаря, выпустив шестого полевого игрока. Когда оставалось меньше минуты до завершения третьего периода, словацкий защитник мощно бросил от синей линии, после чего шайба заметалась на пятачке. Расторопнее всех оказался Марек Гривик, уже сидя на льду добивший её в ворота и сравнявший счёт всего за 44 секунды до конца основного времени! Настоящий экстаз.

Сейвы дня

Один из двух крутейших сейвов на счету Ивана Федотова. Менее чем за шесть минут до конца третьего периода, когда россияне вели 2:1, датчане в меньшинстве (!) убежали в контратаку «два в одного». Мортен Поульсен умудрился выдать передачу на Франса Нильсена, и нападающий бросил в касание в пустой угол ворот. Федотов каким-то чудом сумел переместиться и щитком отразить бросок, оставив сборную России с победным счётом.

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Другой сейв дня не менее красочный. На последних секундах овертайма американцы провели опаснейшую контратаку. Мэтт Нис отыгрался с клюшкой словацкого защитника Мартина Герната и выбежал «один на один» с Патриком Рыбаром. Американский нападающий убрал шайбу на неудобную руку и, казалось, уже вносил её в пустой угол ворот. Однако Рыбар совершил сумасшедший сейв, успев щитком преградить путь шайбе. Повторюсь, это произошло секунд за пять до конца овертайма!

Момент дня

Впрочем, спасали ворота в этот день не только вратари. Пожалуй, ключевой момент всего матча между Россией и Данией произошёл в середине третьего периода. Подопечные Жамнова выигрывали со счётом 2:1. Датчане вбросили шайбу, Иван Федотов выкатился за ворота, чтобы остановить её, но на мгновение потерял равновесие. Шайбу перехватил датский нападающий и не глядя в касание отдал передачу в сторону пятачка. Там Ник Олесен мог сравнивать счёт, ведь ворота были пусты. Однако на пути его мощного броска встал Вячеслав Войнов, сумевший отбить шайбу и спасти свою команду.

Эмоция дня

Канадцы вполне могли бы проходить в полуфинал, если бы не результативная ошибка нападающего Джека Макбэйна. Форвард «подарил» шайбу Валльмарку, который забил решающий гол. После этого Макбэйн подъехал к скамейке запасных команды и в ярости разломил клюшку об борт, сложив её напополам.

Расписание полуфиналов Олимпиады на 18 февраля

Оба полуфинальных матча будут сыграны 18 февраля. В первой встрече дня предстоит сразиться уже во второй раз на турнире сборным Финляндии и Словакии. Ранее сильнее оказались именно финны. Во втором полуфинале сборная России постарается добыть себе путёвку в финал в матче со Швецией.