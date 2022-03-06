Грубость Панина привела к рекорду «Сибири»! Уфа забила в овертайме, но проиграла

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги начался парад настоящих марафонов. Накануне «Локомотив» и ЦСКА не смогли выявить победителя в третьем матче серии первого раунда в день, когда было дано стартовое вбрасывание. Игра, начавшаяся 5 марта в 17:00 по московскому времени, завершилась, когда в центральной части России уже наступило 6 марта. Автором победной шайбы стал серебряный призёр МЧМ-2020 Максим Соркин, остановивший секундомер на отметке 126 минут 34 секунды.

Встреча завершилась в четвёртом овертайме и стала второй по продолжительности в истории лиги. Рекорд КХЛ по продолжительности принадлежит матчу между ЦСКА и финским «Йокеритом» (142:09) во втором раунде плей-офф сезона-2017/2018. Благодаря этой победе армейцы повели в серии со счётом 3-0.

А сегодня свидетелями похожего марафона стали болельщики «Сибири» и «Салавата Юлаева», чьим командам так же не хватило основного времени и нескольких овертаймов для выявления победителя. В Новосибирск команды приехали при 2-0 в пользу уфимского коллектива, который после потери всех легионеров продолжает выступление в плей-офф исключительно российскими хоккеистами. На данный момент «Салават» является единственной командой в КХЛ, чьё расположение покинули все иностранные игроки.

В первом периоде сегодняшнего матча шайб заброшено не было, а счёт в матче был открыт в начале второго периода, когда цели достиг бросок защитника хозяев Егора Аланова. Прошла позиционная атака «Сибири», Денис Голубев сделал скидку на синюю линию, откуда Аланов подстроился и в касание бросил по воротам. Шайба влетела впритирку со штангой. Примечательно, что для 21-летнего защитника эта шайба стала всего второй за карьеру в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Гости отыгрались на старте третьего периода – и шайба Виктора Тихонова идеально вписалась в главную тенденцию нынешнего плей-офф. В первых матчах розыгрыша Кубка Гагарина огромное количество голов забивается командой, которая играет в меньшинстве. Такими голами уже отметились игроки «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга», а теперь отличились и уфимцы. Гости выкатились два в два, Хохряков сделал перевод на Тихонова, который в касание послал шайбу в ворота «Сибири».

Ключевой эпизод матча произошёл в концовке первого овертайма, когда Виктор Антипин точным броском, казалось бы, уже принёс победу «Салавату». Однако за несколько мгновений до этого Григорий Панин жёстко влетел в своего бывшего одноклубника – Дениса Бодрова. Получился грубый удар в голову — судьи посмотрели повтор и выписали Григорию «5+20».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео удаления можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Многие задавались вопросом – на каком основании было отменено взятие ворот новосибирской команды, если судьи сразу не зафиксировали нарушение правил со стороны Панина. Но важно напомнить, что с этого сезона в КХЛ действуют новые правила. В случае подозрения на большой штраф арбитры имеют право на просмотр момента, даже если они сразу не выписали удаления.

«Главные судьи должны обратиться к видеопросмотру во всех ситуациях, связанных с наложением Большого Штрафа, за исключением Большого Штрафа за драку, с целью подтверждения или изменения своего первоначального решения на льду», – сказано в документе «Руководство по судейству». Первоначальное решение было изменено – гол отменён – а Панин был отправлен в раздевалку.

В результате команды доиграли до третьего овертайма, на четвёртой минуте которого Валентин Пьянов принёс победу «Сибири». Чайковски получил пас на синей линии, продвинулся вперёд и набросил, а Пьянов с пятака переправил шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Сибирь» одержала важную победу на домашнем льду и сократила отставание в серии –1-2. Заодно команда Андрея Мартемьянова установила и клубный рекорд по продолжительности матча. До сегодняшнего матча с «Салаватом Юлаевым» рекордом был 86-минутный триллер с «Ак Барсом» в 2014 году. Восемь лет назад Степан Санников отличился на шестой минуте второго овертайма в шестом матче серии и вывел «Сибирь» в следующий раунд. За новым рекордом новосибирского клуба сегодня Санников наблюдал со скамейки «Салавата».