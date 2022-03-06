Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ, удаление Панина, отмена гола в овертайме

Грубость Панина привела к рекорду «Сибири»! Уфа забила в овертайме, но проиграла
Сергей Емельянов
Как Уфа забила в овертайме, но проиграла «Сибири»
Комментарии
Удаление Григория Панина лишило уфимский клуб важнейшей победы.

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги начался парад настоящих марафонов. Накануне «Локомотив» и ЦСКА не смогли выявить победителя в третьем матче серии первого раунда в день, когда было дано стартовое вбрасывание. Игра, начавшаяся 5 марта в 17:00 по московскому времени, завершилась, когда в центральной части России уже наступило 6 марта. Автором победной шайбы стал серебряный призёр МЧМ-2020 Максим Соркин, остановивший секундомер на отметке 126 минут 34 секунды.

Встреча завершилась в четвёртом овертайме и стала второй по продолжительности в истории лиги. Рекорд КХЛ по продолжительности принадлежит матчу между ЦСКА и финским «Йокеритом» (142:09) во втором раунде плей-офф сезона-2017/2018. Благодаря этой победе армейцы повели в серии со счётом 3-0.

«Локомотив» и ЦСКА выдали самый долгий матч сезона! Итоги дня плей-офф КХЛ «Локомотив» и ЦСКА выдали самый долгий матч сезона! Итоги дня плей-офф КХЛ

А сегодня свидетелями похожего марафона стали болельщики «Сибири» и «Салавата Юлаева», чьим командам так же не хватило основного времени и нескольких овертаймов для выявления победителя. В Новосибирск команды приехали при 2-0 в пользу уфимского коллектива, который после потери всех легионеров продолжает выступление в плей-офф исключительно российскими хоккеистами. На данный момент «Салават» является единственной командой в КХЛ, чьё расположение покинули все иностранные игроки.

Из КХЛ уехали уже 13 легионеров. Смогут ли их команды биться за Кубок Гагарина? Из КХЛ уехали уже 13 легионеров. Смогут ли их команды биться за Кубок Гагарина?

В первом периоде сегодняшнего матча шайб заброшено не было, а счёт в матче был открыт в начале второго периода, когда цели достиг бросок защитника хозяев Егора Аланова. Прошла позиционная атака «Сибири», Денис Голубев сделал скидку на синюю линию, откуда Аланов подстроился и в касание бросил по воротам. Шайба влетела впритирку со штангой. Примечательно, что для 21-летнего защитника эта шайба стала всего второй за карьеру в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Гости отыгрались на старте третьего периода – и шайба Виктора Тихонова идеально вписалась в главную тенденцию нынешнего плей-офф. В первых матчах розыгрыша Кубка Гагарина огромное количество голов забивается командой, которая играет в меньшинстве. Такими голами уже отметились игроки «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга», а теперь отличились и уфимцы. Гости выкатились два в два, Хохряков сделал перевод на Тихонова, который в касание послал шайбу в ворота «Сибири».

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2022, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Аланов (Липон, Голубев) – 23:30 (5x5)   1:1 Тихонов (Хохряков, Хафизуллин) – 43:19 (4x5)   2:1 Пьянов (Шашков, Чайковски) – 103:06 (5x5)

Ключевой эпизод матча произошёл в концовке первого овертайма, когда Виктор Антипин точным броском, казалось бы, уже принёс победу «Салавату». Однако за несколько мгновений до этого Григорий Панин жёстко влетел в своего бывшего одноклубника – Дениса Бодрова. Получился грубый удар в голову — судьи посмотрели повтор и выписали Григорию «5+20».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео удаления можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Многие задавались вопросом – на каком основании было отменено взятие ворот новосибирской команды, если судьи сразу не зафиксировали нарушение правил со стороны Панина. Но важно напомнить, что с этого сезона в КХЛ действуют новые правила. В случае подозрения на большой штраф арбитры имеют право на просмотр момента, даже если они сразу не выписали удаления.

«Главные судьи должны обратиться к видеопросмотру во всех ситуациях, связанных с наложением Большого Штрафа, за исключением Большого Штрафа за драку, с целью подтверждения или изменения своего первоначального решения на льду», – сказано в документе «Руководство по судейству». Первоначальное решение было изменено – гол отменён – а Панин был отправлен в раздевалку.

Новость по теме
Судьи отменили гол «Салавата» в овертайме, Панин получил 5+20

В результате команды доиграли до третьего овертайма, на четвёртой минуте которого Валентин Пьянов принёс победу «Сибири». Чайковски получил пас на синей линии, продвинулся вперёд и набросил, а Пьянов с пятака переправил шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Сибирь» одержала важную победу на домашнем льду и сократила отставание в серии –1-2. Заодно команда Андрея Мартемьянова установила и клубный рекорд по продолжительности матча. До сегодняшнего матча с «Салаватом Юлаевым» рекордом был 86-минутный триллер с «Ак Барсом» в 2014 году. Восемь лет назад Степан Санников отличился на шестой минуте второго овертайма в шестом матче серии и вывел «Сибирь» в следующий раунд. За новым рекордом новосибирского клуба сегодня Санников наблюдал со скамейки «Салавата».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022