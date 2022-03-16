Традиция «Спартака» в плей-офф — камбэки со СКА. Бороться удавалось даже после Ржиги

Три года назад красно-белые едва не выбили из Кубка Дацюка и Гусева, а в 2009-м остановили Сушинского и Немировски.

Послезавтра, 18 марта, СКА и «Спартак» впервые сыграют друг против друга во втором раунде Кубка Гагарина. Все три предыдущие встречи этих соперников в плей-офф состоялись в рамках 1/8 финала.

В 2019-м «Спартак» Жамнова чуть не выбил СКА Дацюка и Гусева

Последний раз команды оспаривали путёвку в следующий круг три года назад. Тогда могущественный СКА вызывал у окружающих смятение и страх: на тренерском мостике действиями Дацюка, Барабанова, Гусева, Прохоркина, Плотникова и компании руководили Илья Воробьёв, Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин.

«Спартак», несмотря на все эти угрожающие имена, трепета по отношению к статусному сопернику не испытывал. Команда, возглавляемая Алексеем Жамновым, захватила преимущество над питерцами в самом первом периоде серии. На излёте стартового отрезка спартаковцы дважды с интервалом в полторы минуты использовали лишнего. Подобное развитие событий исключали, казалось бы, и здравый смысл, и статистика: в только что завершившемся регулярном чемпионате СКА не нашёл себе равных при игре в меньшинстве. Однако случилось даже большее: в дальнейшем «Спартак» сумел отстоять гандикап и вышел вперёд в противостоянии.

Через день москвичи удивили ещё раз и ещё сильнее. На экваторе второго матча серии петербуржцы резко ушли в отрыв: голы Рукавишникова и Барабанова приставили «Спартак» к стенке. Но москвичи нашли выход: усилили давление на неидеальную оборону СКА и забили трижды за третий период. Причём третья, победная, шайба – за авторством Мартиньша Карсумса – ударилась в сетку в тот момент, когда до сирены на овертайм оставалось пять секунд.

Неожиданные успехи красно-белых оживили интерес к хоккею в Москве. Третий матч серии собрал на «ЦСКА-Арене» 11,5 тыс. зрителей – прежде такие показатели «Спартаку» даже не снились. Правда, некоторые поклонники столичного клуба не смогли спокойно усидеть на месте. Несколько человек выбросили на лёд посторонние предметы – так они выразили протест против работы судей. На фанатском секторе и вовсе произошла потасовка: особенно рьяные болельщики «Спартака» сцепились с полицейскими.

На льду москвичи тоже не могли обрести душевное спокойствие. На старте второго периода СКА уверенно лидировал – 3:0. Питерцы извлекли ошибки из недавнего прошлого и сохранили задел.

Четвёртый матч противостояния в течение долгого времени тоже складывался по армейскому сценарию. До 55-й минуты СКА вёл со счётом 2:0, но затем внезапно потерял контроль над ситуацией. «Спартак» отыграл два гола за 21 секунду и перевёл игру в овертайм. Дополнительное время закончилось быстро: на пятой минуте Давид Рундблад восстановил равенство в серии.

Он же стал автором решающей шайбы СКА в пятой игре (2:1). В шестом матче «Спартак» попытался организовать ещё один камбэк. За две с половиной минуты до финала петербуржцы «везли» противникам две шайбы. Вскоре Илья Зубов одну из них отыграл, а на большее москвичам не хватило ни сил, ни времени. Так «Спартак» и КХЛ остались без впечатляющей сенсации. В четвертьфинале СКА уверенно разделался с «Локомотивом» (4-1), а в финале конференции в семи матчах уступил ЦСКА.

В 2009-м «Спартак» сыграл, возможно, свою лучшую серию плей-офф КХЛ

На заре существования КХЛ пути СКА и «Спартака» в матчах на вылет пересекались дважды. Первый раз – в 2009 году, когда клуб из Петербурга ещё не считался грандом, москвичи выступали в «Сокольниках», а лига разыгрывала плей-офф без деления на конференции.

СКА в те времена полагался на опыт возрастных игроков (вратари Роберт Эш и Дмитрий Ячанов, Максим Сушинский, Дэвид Немировски) и североамериканские схемы главного тренера Барри Смита. Армейцы провели регулярку неровно, но на финиш накатили мощно – победили в шести матчах подряд, в том числе «Магнитку» и «Салават».

Александр Медведев, тогдашний президент КХЛ и СКА, заявлял в качестве задачи на сезон выход клуба в финал Кубка Гагарина. Все расклады нарушили четыре харизматичных иностранца «Спартака».

Чех Милош Ржига снабдил подопечных чёткими инструкциями, а на скамейке запасных бесконечно заряжал их эмоциями. Параллельно немецкий голкипер Дмитрий Кочнев выжигал землю вокруг своих ворот. В первом матче серии (3:2 в пользу «Спартака») он отразил 28 бросков, во втором – 42 (2:1 ОТ в пользу «Спартака»). Уроженец Караганды выручал партнёров в самых сложных ситуациях и, кажется, ввергал в отчаяние соперников: СКА атаковал, не покладая клюшек, – всё было безрезультатно.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Впереди порывы Ржиги и Кочнева поддерживали словаки: Штефан Ружичка отметился дублем в стартовой игре, а Бранко Радивоевич забросил победную шайбу. В овертайме второго матча армейцев приговорил капитан красно-белых Дмитрий Уппер.

После двух поражений петербуржцы не теряли самообладания. Медведев заглянул в раздевалку спартаковцев и поздравил их с важной победой. В самом СКА между тем работали не только над исправлением игровых ошибок. На двери гостевой раздевалки команды в «Сокольниках» разместили мотивирующее изображение: лягушка, находившаяся в пасти цапли, лапой сжимала её шею. Под картинкой-угрозой располагался лозунг: «Никогда не сдавайся».

Смит тоже был полон решимости: «Мне нравится настрой парней, два поражения никого не выбили из седла. Команды, где я работал, бывало, горели в сериях, но находили себе в силы спастись. Так что для меня ничего нового нет».

Ударная психологическая подготовка дала свои плоды. В третьей игре Питер быстро вышел в лидеры, а к перерыву забил ещё один гол. «Спартак», словно заранее уверовавший в своё превосходство, долго не мог вернуться с небес на лёд.

В этот момент помогла повышенная экзальтация Ржиги и домашних трибун. Вместе они погнали москвичей в атаку – и во втором периоде получили сразу три повода для радости. Снова забил Радивоевич, а Максим Рыбин отметился дублем. Особенно изящным выдался второй гол: миниатюрный форвард обогнул ворота и направил шайбу в минимальный зазор между плечом Эша и крестовиной. Арбитры поверили в эту красоту не сразу и пересмотрели эпизод. Но Ржига не сомневался, а сразу рванул поздравлять Рыбина лично, с другого конца скамейки. «Спартак» победил 3-0 в серии.

В 2011-м Гашек не устоял перед Яшиным и Афиногеновым

Два года спустя СКА и «Спартак» снова разыграли между собой место в четвертьфинале. Москвичи за два года изрядно потеряли в мускулах и мастерстве: теперь тот же Рыбин защищал цвета петербургского клуба. Но этим трансфером усиление СКА не ограничилось: армейцы переманили экс-энхаэловцев Алексея Яшина, Максима Афиногенова, Даниила Маркова и целый пул блестящих легионеров – Петр Чаянек, Маттиас Вейнхандль, Петр Пруха.

Мастерства этих хоккеистов хватило СКА, чтобы выйти победителем из серии со «Спартаком». Правда, победа, даже несмотря на разгромный общий счёт 4-0, досталась петербуржцам в тяжёлой борьбе.

Москвичи с Домиником Гашеком на последнем рубеже оказывали сопротивление в каждом матче и вполне могли рассчитывать на повторение недавнего успеха. В двух первых играх столичная команда по ходу третьего периода уступала противникам две шайбы, но оба раза нашла в себе силы отыграться. При этом в стартовой встрече москвичи перевели игру в овертайм лишь за три секунды до истечения основного времени.

В московской части серии «Спартак» тоже не отдал СКА ни пяди льда просто так. В обоих матчах после двух периодов табло фиксировало равный счёт. Только в решающие моменты более представительные и опытные игроки СКА оказывались точнее и хладнокровнее.