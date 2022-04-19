Легендарного Фёдорова в Америке кинули на $ 60 млн. Спасением стал контракт с «Магниткой»

Накануне московский ЦСКА одержал победу в первом матче финала Кубка Гагарина, на выезде со счётом 3:1 переиграв магнитогорский «Металлург». Таким образом, команда Сергея Фёдорова сделала первый шаг в решающей серии к завоеванию главного трофея лиги. На послематчевой пресс-конференции журналисты не могли не задать вопрос Сергею Викторовичу о его возвращении в Магнитогорск, ведь именно в «Магнитке» легендарный игрок 10 лет назад завершал свою игровую карьеру.

«Конечно, и Магнитогорск, и «Металлург» остались в моём сердце навсегда. Считаю себя счастливчиком, что после долгой жизни за границей приехал именно в этот город. «Магнитка» – это русская душа, по которой я скучал, пока играл в Америке. Все три года, которые я здесь провёл, очень запомнились», – рассказал Фёдоров на пресс-конференции.

Вспоминаем, как блистательный игрок возвращался в Россию и доигрывал карьеру в родной стране. Перед дедлайном НХЛ в сезоне-2007/2008 «Коламбус Блю Джекетс» принял решение обменять хоккеиста с истекающим контрактом в «Вашингтон Кэпиталз», где Фёдоров образовал российскую диаспору с Александром Овечкиным, Виктором Козловым и Александром Сёминым.

На тот момент уже 38-летний Фёдоров совсем не портил картины в столичной команде, успев принять участие в 18 матчах регулярного чемпионата, отметившись 13 результативными действиями. В плей-офф Фёдоров и вовсе стал одним из лучших бомбардиров команды, забросив одну шайбу и сделав четыре результативные передачи, но даже его старания не помогли «Вашингтону» против барьера первого раунда плей-офф. Столичные уступили «Филадельфии Флайерз» в седьмом матче серии, чем несказанно обрадовали тренерский штаб сборной России.

Из российского столичного легиона до сборной не доехал только Козлов, зато Овечкин, Семин и Фёдоров пополнили состав национальной команды и внесли огромную лепту в долгожданное чемпионство. В Квебеке роскошный Фёдоров набрал очки в восьми матчах из девяти на турнире, разделив с Овечкиным второе место в списке лучших бомбардиров в команде, а на первом месте расположился Сёмин. На троих вашингтонская тройка набрала 37 очков на турнире.

Следующий год стал для Сергея последним в его заокеанской карьере. Причём и в сезоне-2008/2009 российский форвард был далеко не худшим в столичной команде, снова проявив себя с лучшей стороны в решающих матчах сезона. В плей-офф Фёдоров забросил всего одну шайбу, зато какую важную. Россиянин смог отличиться в седьмом матче первого раунда с «Нью-Йорк Рейнджерс», сумев помочь своей команде попасть в следующий раунд. За пять минут до конца третьего периода Фёдоров поразил ворота Хенрика Лундквиста, принеся «Вашингтону» путёвку в четвертьфинал плей-офф.

Но там фортуна от столичных уже отвернулась – и выиграть ещё один седьмой матч у «Вашингтона» не получилось. Свой последний розыгрыш Кубка Стэнли Фёдоров завершил с 8 (1+7) очками в 14 матчах. Солидный результат для 39 лет. Вполне возможно, российский форвард остался бы за океаном и ещё на пару лет, но в дело вмешалась крайне неприятная история для легенды нашего хоккея.

После сезона-2008/2009 у Фёдорова закончился контракт с «Вашингтоном». По прошлому соглашению со столичными он получал $ 4 млн. Предполагалось, что платить такую же сумму звёздному ветерану «Кэпиталз» больше не смогут. В любом случае Сергею нужно было ждать. Но вместо этого он взял и подписал контракт с «Магниткой». Предположительно на сопоставимую сумму — $ 3,8 млн. Впрочем, цифры в прессе разнились: от $ 2 млн в российских СМИ до совершенно безумных $ 12 млн в американских.

Почему Фёдорову понадобились деньги под самый занавес блестящей карьеры? В середине июля американский Peoples State Bank получил разрешение на конфискацию имущества Фёдорова в счёт погашения кредита Джозефа Зады, где Сергей выступал поручителем. С этим человеком Фёдоров познакомился в 1998 году, к тому моменту уже успев подписать один из самых прибыльных контрактов за всю историю хоккея: шестилетний договор на $ 38 млн, 16 из которых он получил, сыграв всего 21 матч в регулярном чемпионате. Зада, ставший основателем консалтинговой фирмы под названием Grosse Point Shores, на протяжении многих лет успешно притворялся умелым бизнесменом и человеком, знающим толк в инвестициях.

Фото: photo.khl.ru

Он утверждал, что связан с нефтяными предприятиями Саудовской Аравии, и умело «приседал» на уши, обещая крупные быстрые дивиденды потенциальным инвесторам. Экстравагантные вечеринки, шикарные автомобили, дорогие дома в Гросс-Пойнте и Флориде — всё это было искусной пылью, мешавшей клиентам разобраться в истинном положении дел. Хоккеист, не имевший финансового образования и плохо разбиравшиеся в деталях коммерческой деятельности, становился лёгкой добычей.

Фёдоров вложил деньги ($ 60 млн) в предприятие Зады, но отношения достаточно быстро начали портиться. Как значится в полицейских протоколах, всякий раз, когда Сергей спрашивал липового инвестора о деньгах, тот «намеренно лгал и предоставлял ложную информацию, а также использовал другие формы введения в заблуждение».

«Я действительно потерял все деньги. Доверился не тем людям. У меня был близкий товарищ, 20 лет дружили. Расписал, как можно увеличить свою капитализацию, обещал большие дивиденды. Я как раз родителям планировал кое-что купить… Да и вообще мыслил так, поверхностно. В итоге ничего не получилось. А человек в тюрьме.

Я в это время за «Вашингтон» играл. Еле с эмоциями совладал, неделю был в полной прострации. Когда всё проанализировал, понял — психологически меня грамотно подтянули. При участии ещё одного бывшего моего товарища. Всё, что заработал в хоккее, ушло в никуда», — впоследствии рассказывал Сергей в интервью «СЭ».

Когда мыльный пузырь Зады лопнул, суд обязал его выплатить различным инвесторам сумму в $ 112 млн. Судебные исполнители рассчитывали изъять у Фёдорова несколько автомобилей, однако не смогли получить доступ на территорию его дома. Через некоторое время разрешение на конфискацию было отменено, однако Фёдорову необходимо было продолжать играть, чтобы хоть в какой-то степени снизить степень финансовых трудностей.

Отыграв в НХЛ 18 сезонов, Фёдоров в возрасте 39 лет вернулся играть в Россию, подписав двухлетний контракт с «Металлургом». За неделю до него контракт с «Магниткой» подписал его младший брат Фёдор. «Наконец-то буду играть вместе с братом в одной тройке. Мы очень давно этого хотели. Я подписал контракт с «Магниткой» раньше, чем Сергей. До последнего не знал, окажется он со мной в команде или нет. Для меня это было важно. Здорово, что всё сложилось благополучно», — говорил тогда Фёдоров-младший.

Фото: photo.khl.ru

11 сентября 2009 года Фёдоров-старший дебютировал в КХЛ, с ходу отметившись заброшенной шайбой в ворота «Автомобилиста». В дальнейшем сверхрезультативностью Сергей похвастаться не мог, но и обедни не портил. В 50 матчах регулярного чемпионата он набрал 29 (9+20) очков, а в плей-офф уральцы вылетели на стадии второго раунда, уступив «Ак Барсу» (2-4). Возможно, для большего не хватило очков Фёдорова, у которого плей-офф откровенно не задался – всего 2 (1+1) балла в 8 матчах.

В сезоне-2010/2011 «Магнитку» возглавил финн Кари Хейккиля. Регулярный чемпионат уже 41-летний нападающий провёл примерно на том же уровне, что и год назад – 23 (7+16) очка в 48 матчах. Зато в плей-офф Сергей вышел едва ли не на прежний уровень, отметившись сразу 12 (5+7) очками в 20 матчах и 64% выигранных вбрасываний.

В полуфинале Востока «Металлург» встретился с «Авангардом» – и только вдумайтесь, в этой серии на российском льду состоялось противостояние Сергея Фёдорова и Яромира Ягра! Какие имена играли в КХЛ всего 11 лет тому назад. Серия уральцев и омичей дошла до седьмого матча, в котором преуспели магнитогорцы.

Фото: photo.khl.ru

В финале Востока «Металлург» с Фёдоровым в составе сумел отыграться с 1-3 в серии с «Салаватом Юлаевым», но на ещё одну победу в седьмом матче уральцев уже не хватило. Судьбу той встречи решил единственный гол Владимира Антипова. Впоследствии в том сезоне уфимцы выиграли Кубок Гагарина, а «Металлург» остался без медалей чемпионата, заняв обидное четвёртое место.

Третий год в «Магнитке» стал для нападающего точкой в профессиональной карьере. Закончил Сергей красиво. Свою последнюю шайбу в карьере Фёдоров забросил за 39 секунд до конца основного времени пятого матча полуфинала Востока с «Авангардом», пушечным броском от синей линии вонзив шайбу в цель. Этот гол позволил уральцам перевести матч в овертайм, но там точный бросок Игоря Волкова отправил «ястребов» в следующий раунд, а Фёдорова – на покой.

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Формально в карьере хоккеиста был и ещё один игровой контракт. 10 октября 2013 года, уже будучи менеджером ЦСКА, Фёдоров из-за многочисленных травм в составе команды подписал с армейцами контракт до конца сезона. Он не выходил на лёд в матчах КХЛ, но в конце декабря провёл две игры в составе ЦСКА на Кубке Шпенглера и даже забил один гол, но последний официальный матч в карьере Фёдоров провёл за «Металлург».

Фото: photo.khl.ru

В составе уральского клуба Фёдорову за три попытки так и не удалось добраться до Кубка Гагарина. И надо же такому случиться, что ровно спустя 10 лет после завершения игровой карьеры именно «Магнитка» стоит на пути легендарного хоккеиста в его походе за титулом уже в роли главного тренера. И пока что в этой борьбе счёт в серии в пользу Фёдорова и его ЦСКА.