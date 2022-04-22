«Наследник» Овечкина и Ко разрывает НХЛ. Но в плей-офф «Торонто» снова может опозориться

Регулярочные успехи «листьев» мало что значат в матчах на вылет. Изменится ли что-то в этом году?

Несколько последних лет мы наблюдаем одну и ту же картину: «Торонто» под предводительством суперзвёздной четвёрки форвардов доминирует в регулярке, с лёгкостью забивает голы, Остон Мэттьюс называется новым Овечкиным или даже ставится на ступень выше его. Истеричность нарастает, все уже верят, что «Торонто» с такой-то игрой дойдёт до финала конференции уж точно — однако всё заканчивается очередным скучным вылетом в первом раунде.

В прошлом году даже уход из дивизиона с «Бостоном» не помог. Вроде бы для успеха было готово всё: особый канадский дивизион, нестабильная форма его команд и отсутствие звёзд, подобных торонтовским. «Листья» в первом раунде вели 3-1 у «Монреаля», но знающие люди понимали, что это ещё даже близко не победа. Так и вышло — 3-1 позорно превратились в 3-4.

Для более точного понимания того, что происходит с «Торонто», надо понимать, что это канадский «Спартак» — только в хоккее, и градус драмы там умножен на пять порядков. Стартовые условия примерно такие же: всенародная популярность — «Торонто» был любимой командой большей части английской части Канады ещё до того, как появились всевозможные «Калгари» и «Оттавы», и остаётся ей поныне. Из-за этого многие местные журналисты болеют за «Торонто», телеканалы в своём освещении делают крен в их сторону — ничего не напоминает?

При этом «Торонто» так же живёт на грани истерики, на контрасте с бедовым настоящим вспоминая великое прошлое. Правда, «Спартак» со своим относительно свежим титулом тут чувствует себя лучше «листьев», чья рекордная серия без трофея тянется с 1967-го. Здесь виден тот же критикуемый хозяин, не всегда адекватный менеджмент, готовность вознести и утопить игрока после двух-трёх матчей. Жалко, в Канаде никто не додумался нарисовать «торонтовский цикл» по примеру легендарного российского.

«Торонто Мэйпл Лифс» Фото: nhl.com/mapleleafs

Современный цикл жизни «Торонто» начался в 2018-м после подписания Джона Тавареса, которое окончательно создало суперквартет звёздных форвардов: Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер, Митч Марнер и, собственно, Таварес. Конечно же, такая звёздная орава сжирает солидную часть потолка зарплат — и все последние годы менеджмент «Торонто», возглавляемый всё ещё молодым Кайлом Дубасом, повторяет те же кульбиты, что и «Тампа», пытаясь заткнуть дырки рядом с суперзвёздами ветеранами на минималках и юниорами на контракте новичка.

Идея обмена кого-нибудь из них на защитника витала в воздухе постоянно, вполне на уровне «давайте обменяем Малкина» — но местный менеджмент зубами и всеми остальными частями тела держался за суперчетвёрку. Каждый раз это приводило к разочарованиям в плей-офф. Тот же Митч Марнер уже не первый год включает весной режим невидимки — и что с этим сделать?

Общее место при разговоре о «Торонто» — это мягкая команда без обороны, там не хватает жёстких и духовитых парней, которые и тащат в плей-офф. «Айлендерс», которые не блещут талантом, состоят из таких примерно на 50 процентов и дважды доходили до финала Востока — объективный максимум для команды, которая называется не «Тампа-Бэй». И менеджмент «Торонто» в последние годы как раз пытается добавить таких парней и на рынке свободных агентов, и на дедлайне обменов.

И вроде бы каждый раз команда делает всё правильно. Нужен оборонительный центр для меньшинства и стабильной точки — приезжает сравнительно малоизвестный Давид Кемпф из «Чикаго» и проводит лучший сезон в карьере. Нужна скоростная и энергичная зажигалка — из «Авангарда» приезжает Илья Михеев и становится одним из самых необычных русских игроков в НХЛ.

Илья Михеев в борьбе с защитником «Монреаля» Фото: nhl.com/mapleleafs

Недавно частью решения одной из проблем «Торонто» стал ещё один Илья — Любушкин. Возможно, самый жёсткий русский защитник в НХЛ приехал в команду решать проблему «мягкотелости», на которую тыкают давно, и уже запомнился парой классных силовых и рассказом о любви к вину. Кроме этого, жёсткости и опыта в защите должен дать Марк Джиордано, а в атаке — Колин Блэквелл, которых выменяли на дедлайне. Однако уже не первый год подряд при сложении этих кубиков, которые вроде бы встают в ровную башенку, получается уродливая кракозябра.

«Торонто» может победить любую команду в плей-офф, но в первую очередь они должны преодолеть самих себя», — пишет издание Leafs Nation, посвящённое команде. Там вспоминают цитату тренера клуба Пола Маклина перед седьмым матчем серии с «Монреалем»: «Прямо сейчас вы можете побороть огромное количество демонов. Эти демоны у вас в голове, в машине, даже под кроватью прячутся грёбаные демоны, куда ни повернёшься — везде эти чёртовы демоны! Главное препятствие для этой команды — она сама». И в любой момент великолепная атака «Торонто» может включить режим плей-офф и самоуничтожиться.

Кроме этого, «Торонто» терзают оборонительные проблемы: при второй атаке в лиге у них 19-я защита. Больше «листьев» из команд в зоне плей-офф не пропускает никто — при этом, согласно продвинутой статистике, «Торонто» на шестом месте по допущенным ожидаемым голам. Огромная проблема команды — во вратарях. Летом они отпустили Фредерика Андерсена, к которому были претензии по игре в плей-офф — теперь он один из двух лучших вратарей сезона вместе с Игорем Шестёркиным.

В этом сезоне «Торонто» доверился Джеку Кэмпбеллу — бывшему суперталанту, который несколько лет назад докатывался до Лиги Восточного побережья, но реинкарнировал карьеру в НХЛ, а ещё Петру Мразеку, который получил немаленький контракт на рынке свободных агентов. Кэмпбелл шикарно провёл первую половину сезона, потом резко сдал в новом году, а потом и вовсе получил травму. Мразек же весь сезон провёл тухло.

В попытке решить вратарский вопрос Дубас пригласил из «Сибири» Харри Сятери перед самым дедлайном, отправив Мразека на драфт отказов. Однако Сятери, согласно коллективному соглашению, тоже надо было выставлять на вэйвер — и там его стащила «Аризона». Уже ненужного Мразека пришлось возвращать в основу — даже интересно, какими сценами это сопровождалось. К плей-офф команда подходит с двумя нестабильными вратарями.

Наконец «Торонто» мастерски умеет создавать себе проблемы. Недавно они упустили преимущество 5:1 в игре с «Флоридой», бесчисленное количество раз уходили с «+2», а пару месяцев назад дали «Детройту» вернуться в игру при счёте 2:7 — правда, всё же выиграли этот матч. Несмотря на весь менеджерский тюнинг, коллективный возраст команды как будто застрял где-то в тинейджерстве со взрывом эмоций.

Конечно, можно было бы анализировать, как Мэттьюс уверенно идёт к «Морису Ришару». Можно было бы написать, как Майкл Бантинг идёт к призу лучшего новичка в 26 лет, играя рядом с двумя звёздами в звене. Можно было бы порадоваться за высокую результативность команды, которая перемахнула за 300 голов.

Но будут ли эти достижения стоить хоть чего-то в плей-офф, никто не знает. Потенциальный «Бостон» в первом раунде — худший кошмар. «Тампа» несколько лет назад тоже проваливала последние шаги в плей-офф, но потом всех демонов сожрала. Обе эти команды гораздо более искушены и структурно построены с более качественной защитой.