Соскучились по России? Чешские болельщики устроили провокацию с флагами на ЧМ

Нашей команды в Финляндии нет, но о самой стране, кажется, не забывают ни на минуту.

Чемпионат мира по хоккею – 2022 проходит без участия сборной России. Казалось бы, этот факт, который известен достаточно давно, все успели обсудить, все успели дать ему оценку. Поэтому стоило провести турнир без разговоров на политические темы и дать командам спокойно делать своё дело – то есть играть в хоккей.

Непосредственно перед началом чемпионата финны всерьёз опасались «российского вмешательства» — будто бы знаменитые на весь мир русские хакеры могут провести кибератаку и сорвать проведение ЧМ, либо же кто-то достанет из загашника папку с компроматом с целью ослабить авторитет бывших кэхаэловцев.

«Шпионаж – давняя традиция в России, ещё с советских времён. В подходящий момент они могут шантажировать людей компрометирующей информацией. Вполне могу представить, что они запустят кампании, чтобы подорвать репутацию тренеров, которые работали в КХЛ», — со всей серьёзностью говорил финский профессор по кибербезопасности Маркку Йокиспиля.

Как мы видим, групповой этап уже почти окончен, а так ожидаемого вмешательства до сих пор не было (оставили на самую интересную часть турнира?), да и в целом разговоры о России поутихли. Однако некоторым, даже несмотря на то, что чемпионат подходит к своей решающей стадии, до сих пор неймётся.

Российский след появился в прошлый четверг на матче Чехии и Латвии, который «народны тим», к тому моменту успевшая с позором проиграть австрийцам, выиграла со счётом 5:1.

Сама игра получилась крайне односторонней – чехи забросили все свои шайбы уже в первом периоде и спокойно доигрывали встречу. Но ещё быстрее, чем Элвис Мерзликин пропустил пять раз и отправился на скамейку запасных, развернулась история на трибунах арены в Тампере. Дело в том, что там был вывешен сине-жёлтый флаг – болельщики чехов решили таким образом выразить поддержку Украине.

Но уже через пять минут его пришлось снять – стюарды быстро вмешались и сняли флаг. «Мы не получили никаких объяснений. Украинские флаги висели на футбольном матче Чехии и Швеции во время отбора к чемпионату мира, и никому не было до этого дела. Но организаторы в Тампере, кажется, испугались. Никто не знает почему», — рассказал чешскому изданию sport.cz болельщик Люмир Беднар.

Болельщики сборной Чехии Фото: iihf.com

Причины такого решения финскому изданию Ilta-Sanomati объяснили в ИИХФ: «Правила гласят, что на арене могут быть вывешены флаги только тех стран, которые участвуют в соревнованиях, — ответил глава отдела коммуникаций Международной федерации хоккея Адам Штайсс. – На мероприятиях под эгидой ИИХФ также не разрешается транслировать политические сообщения».

А вот последний пункт как раз-таки был благополучно нарушен. Дело в том, что рядом с флагами Украины висели и чешские флаги, на которых были написаны насмешливые провокационные лозунги, отсылающие к СВО и событиям в Праге в 1968 году. Видимо, чешские болельщики очень сильно соскучились по России – иначе зачем всё это? Штайсс позже признал ошибку стюардов, сказав, что эти флаги также должны были быть удалены с матча.

Но и на следующей игре чехи сумели найти способ поддержать Украину, разместив на трибунах полотно с подписями на английском. Сверху – «синий цвет», снизу – «жёлтый цвет», посередине «включите воображение». На этот раз уже без прямых провокаций в адрес России.