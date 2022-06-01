«Кучеров угрожал мне расправой». Новая дуэль русских мегазвёзд в плей-офф НХЛ

Три года назад Панарин затроллил Кучерова на рукопожатии после сенсационного вылета «Тампы». С тех пор «молнии» стали династией.

Третий раунд плей-офф НХЛ открылся сумасшедшим матчем в Денвере, где местный «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз» устроили настоящую голевую перестрелку, общими усилиями забросив 14 шайб. Больше в этом безумии преуспели «лавины», одержавшие победу (8:6) и сделавшие первый шаг на пути к выходу в финал Кубка Стэнли. Финал Восточной конференции с участием «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» стартует в ночь на 2 июня, и уже просто не терпится увидеть стартовое вбрасывание.

За последние 24 часа уже было сказано и написано очень много слов про центральную дуэль восточной серии – противостояние двух лучших голкиперов современной НХЛ: Игоря Шестёркина и Андрея Василевского. Двукратный обладатель Кубка Стэнли из «Тампы» сойдётся с очевидным фаворитом «Везина Трофи» из «Рейнджерс». Но не только их борьба будет лежать в основе российского внимания к финалу Востока.

Впервые с 2019 года в плей-офф НХЛ снова пересекутся пути Артемия Панарина и Никиты Кучерова. Три года назад «Тампа» входила в розыгрыш Кубка Стэнли в статусе свежеиспечённого обладателя Президентского Кубка. Команда Джона Купера прошлась феноменальным катком по регулярному чемпионату, одержав 62 победы в 82 матчах и набрав недостижимые для конкурентов 128 очков. Ближайший преследователь – «Бостон Брюинз» – отстал от «молний» на целую пропасть в виде 21 балла. Вот только «мишки» в итоге сыграли в финале Кубка Стэнли — 2019, тогда как для «Лайтнинг» кубковый поход обернулся грандиозным разочарованием.

Соперником «Тампы» по первому раунду плей-офф стал дерзкий «Коламбус Блю Джекетс» с Сергеем Бобровским на последнем рубеже и Панариным в нападении. «Молнии» начинали серию на домашнем льду и стартовали с двух поражений (3:4, 1:5). Ничего не изменилось и после переезда соперников в Коламбус – подопечные Джона Тортореллы одержали ещё две победы (3:1, 7:3), организовав главному фавориту Кубка Стэнли стремительный вылет из плей-офф.

В той серии Панарин вчистую переиграл Кучерова, сумев внести огромный вклад в исторический выход «Коламбуса» во второй раунд. Артемий набрал 5 (2+3) очков в четырёх матчах, отметившись результативными действиями в каждой из игр серии. В свою очередь, Кучеров, начинавший в плей-офф в ранге лучшего бомбардира регулярного чемпионата, только что побившего национальный рекорд Александра Могильного, сделал только две результативные передачи в трёх матчах. Ещё одну встречу россиянин пропустил из-за дисквалификации за грязный удар Маркуса Нутиваары.

Артемий Панарин Фото: Getty Images

Надо ли говорить, что к традиционному послесерийному рукопожатию две российские звезды подходили в противоположном настроении. Панарин светился от счастья, Кучеров был мрачнее тучи и хотел пройти мимо, но Артемий хотел поделиться с соотечественником своей радостью и всё-таки нашёл способ пожать руку Никите, после чего сжал его в объятиях.

Три года назад рукопожатие Панарина и Кучерова вызвало широкий резонанс в медиа по обе стороны океана. Многие североамериканские журналисты посчитали, что Артемий перешёл черту в своих празднованиях.

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«Возможно, самое неловкое рукопожатие в истории. После оглушительной победы над «Тампой» двое русских встретились на рукопожатии, и Кучеров не разделял веселье Панарина. Его можно понять. Боже мой, Панарин! Я знаю, что Кучеров твой друг, но парень только что пережил один из самых больших крахов в истории НХЛ, дай ему время это осознать, прежде чем смеяться в лицо. Я знаю, что они друзья и потом наверняка вместе посмеются над этим моментом, но это был совершенно безжалостный поступок со стороны Панарина. Даже лучшим друзьям надо давать время остыть после такой серии», — отмечает издание Bar Stool Sports.

«Сложно описать эмоции, передать их словами. Они огромные, мы очень рады. Пока нет полного осознания того, что произошло. Но мы счастливы, идём дальше. Рукопожатие с «Тампой»? Кучеров угрожал мне расправой. Надеюсь, он отойдёт и мне ничего не будет. Конечно, игроки «Тампы» желали удачи. А мы им говорим: «Костюмы в сборную заказывайте. Сообщайте размеры!» — прокомментировал эпизод сам Панарин.

«Коламбус» Панарина во втором раунде оказал достойное сопротивление «Бостону», но всё-таки вылетел из плей-офф, уступив в серии со счётом 2-4. После чего история российского форварда в «мундирах» подошла к концу. В межсезонье-2019 Панарин подписал длительный контракт с «Рейнджерс», став самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.

Что касается Кучерова, то для него и всей «Тампы» 17 апреля 2019 года до сих пор остаётся последним днём, когда им приходилось находиться на рукопожатии в ранге проигравшей команды. После сенсационного поражения от «Коламбуса» подопечные Купера выиграли 10 серий плей-офф подряд, что принесло им два Кубка Стэнли (2020, 2021) и выход в финал Восточной конференции – 2022.

Никита Кучеров Фото: Getty Images

И вот оно — повторное кубковое пересечение Кучерова и Панарина. На этом месте необходимо заметить, что две российские мегазвезды подходят к серии в разном положении. 28-летний Кучеров проводит потрясающий плей-офф, в очередной раз переписывая всевозможные рекорды в истории «Тампы». А вот оценка выступления Панарина в первых двух раундах не столь однозначна.

С одной стороны, российский форвард навсегда вписал своё имя в историю «Рейнджерс», произведя точный бросок в овертайме седьмого матча серии с «Питтсбургом». Реализованное Панариным большинство принесло команде Жерара Галлана выход во второй раунд Кубка Стэнли. Фактически уже тем попаданием Артемий закрыл многие вопросы к себе относительно своей игры в нынешнем плей-офф.

Но жить прошлым в спорте нельзя. Всегда есть настоящее, а оно у Панарина не столь безоблачно. В серии с «Каролиной» российский нападающий, будем честны перед собой, откровенно ушёл в тень. Пока Крис Крайдер, Адам Фокс, Мика Зибанеджад и вышеупомянутый Шестёркин тащили «Рейнджерс» к финалу Востока, Панарин испытывал очевидные игровые проблемы. За семь матчей серии Хлебушек набрал 4 (1+3) очка. Вроде и не самый плохой результат, если бы не одно но.

От самого дорогого российского игрока в НХЛ хочется видеть более весомого вклада в игру его команды, а не только при игре в большинстве. Из четырёх результативных действий три Артемий совершил при численном преимуществе. В остальном была лишь одна результативная передача в равных составах. Да и с тем же большинством не всё так однозначно. Единственный гол Панарин забил в формате «пять на три», а две голевые передачи получились невероятно красивыми, но это только эпизоды. На протяжении всего плей-офф Панарин пока что играет исключительно эпизодами, а истинное влияние на игру «Рейнджерс» оказывают другие игроки.

Смущает и ещё один компонент в игре россиянина. Панарин занимает первое место в плей-офф НХЛ по количеству потерь – за 14 матчей он допустил 31 обрез. «Рейнджерс» сыграли больше всех матчей в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, поэтому неудивительно, что их игрок находится на такой позиции? Справедливое замечание, но есть нюанс. По количеству потерь на 60 минут игрового времени (специальная статистика для уравнивания числа матчей) Артемий также находится на первом месте.

Российский форвард всегда играет в креативный хоккей с большим элементом риска, и в его игру всегда были заложены возможности обреза. Но одно дело – когда в регулярном чемпионате ты набираешь 96 очков в 75 матчах и опережаешь второго бомбардира своей команды на 15 баллов. И совсем другое дело – когда в плей-офф на твоём счету 11 очков в 14 матчах и статус только пятого бомбардира «Рейнджерс».

Артемий Панарин Фото: Getty Images

Что не так с Артемием в этом плей-офф? Ответ, что российский форвард оказался не готов к более плотной игре против себя – слишком банален и прост. Три года назад – в серии с «Тампой» был готов, а сейчас вдруг не готов? Так не бывает. Не справился с опекой в лице одного из лучших оборонительных защитников НХЛ Джейккоба Славина? Ещё месяц назад Артемий в матче с всё той же «Каролиной» крутил Славина так, что захватывало дух. Момент с его финтами стал одним из самых просматриваемых хайлайтов лиги, а Славин стал объектом для насмешек в социальных сетях.

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Но кажется, что именно с того матча и начались все текущие проблемы Артемия. Игру регулярного чемпионата с «Каролиной», которая состоялась 27 апреля и завершилась поражением «Рейнджерс», Хлебушек завершил досрочно. Учитывая приближение плей-офф, в стане «синерубашечников» не горели большим желанием обсуждать степень повреждения, но факт остаётся фактом – до конца регулярки Артемий на льду уже не появился и лишился шанса впервые в карьере выбить 100 очков в гладкой части сезона.

Скорее всего, именно то повреждение и мешает Артемию в должной мере проявлять себя в равных составах – невооружённым глазом заметно, что и раньше не отличавшийся повышенными скоростными навыками Панарин стал ещё медленнее двигаться. Потому игра Артемия сейчас и сводится к тому, чтобы несколько раз за матч вывести на бросок в касание Зибанеджада в большинстве. И вряд ли кто-то из болельщиков «Рейнджерс» окажется против, если Хлебушек по-прежнему будет пребывать в тени партнёров, а затем выстрелит так, как он это сделал в овертайме с «Питтсбургом». И снова весь Нью-Йорк сойдёт с ума от его игры.